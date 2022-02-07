"Как только я пойму": Лукашенко не торопится с признанием Крыма российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналисты Владимиру Соловьёву ответил на вопрос о признании Крыма российским. По словам Александра Григорьевича, сделает он это тогда, когда поймёт, что в этом есть необходимость.

"Как только я пойму, и президент (России) мне скажет, что в этом есть необходимость", — заявил Лукашенко. Вопрос, надо заметить, касался ещё и признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

В августе прошлого года президент Белоруссии обусловил признание Крыма тем, что сначала это должны сделать представители крупного российского бизнеса. "Это я обратил внимание кое-кого, чтобы они занялись своими гражданами, заработавшими неправедные деньги, и хотя бы в русле российской государственности (они) поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму", — пояснил Александр Лукашенко своё предыдущее высказывание.

Он предположил, что быстро навел бы порядок в вопросе обогащения олигархов. "Поэтому вы и боялись Лукашенко, чтобы он даже близко не топтался на российском поле. Потому что с приватизацией было бы решено в течение полугода. Вы бы у меня понесли кто в сумках, кто в чем назад народу российскому", — заявил Лукашенко.

К слову, стоит напомнить, как российские официальные лица комментировали заявление президента Белоруссии в августе. А именно, министр иностранных дел Сергей Лавров.

"У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, и в соответствии с этим договором территорией Союзного государства являются территории Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", — заявил тогда министр.

Напомним, в ноябре прошлого года в интервью РИА "Новости" Александр Лукашенко заявлял о планах посещения Крыма. И по его словам, когда этот визит состоится, это будет означать признание полуострова частью России.

"Крым — де-факто <…> это российский Крым. <…> Мое посещение Крыма, на что я имею полнейшее право, под чьим бы протекторатом, руководством… это и мой Крым. <…> Мне президент [Путин] предложил, говорит: "Давай". <…> Я говорю: "Ну показал бы Крым". — "Нет вопросов". <…> Если президент уже туда приехал с президентом России — слушайте, какие еще могут быть признания? Ни для меня, ни для Путина это не секрет", — сказал он тогда.

Правда, с той поры какой-либо ясности относительно визита президента Белоруссии не появилось. Правда, Александр Лукашенко тогда упоминал тёплое время года. Так что тему визита в Крым, судя по всему, не стоит считать закрытой.