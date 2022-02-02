"Независимые СМИ" требуют привилегий и трепетного отношения

Редакции ряда СМИ — сами себя они называют "независимыми" — получили 1 февраля от Роскомнадзора предписания об удалении материалов, в которых сообщается о "расследованиях" Алексея Навального. В общей сложности, речь идёт о 77 материалах.

Требования — в соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности" — направлены "Новой газете", телеканалу "Дождь"*, радиостанции "Эхо Москвы", "Медузе"*, Znak. com, саратовскому изданию "Свободные новости", магаданскому порталу "Весьма".

Стоит напомнить, что в конце января Алексей Навальный был внесен в список организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности. Информация об этом была включена в реестр Росфинмониторинга.

В этот же реестр были включены несколько человек из ближайшего окружения Навального — Любовь Соболь, Георгий Албуров, Леонид Волков, Игорь Жданов и другие.

В августе прошлого года в реестр Росфинмониторинга были включены Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией) и его юрлицо Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией).

То есть Роскомнадзор не сделал ничего такого, что не отвечало бы действующему законодательству. Но реакция на эти требования, была, в общем-то, предсказуемой. Сразу же было заявлено о "цензуре".

Вот, например, что по этому поводу заявил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов: "Безусловно, требование Генеральной прокуратуры, переданное нам через Роскомнадзор, об удалении 34-х расследований Алексея Навального по поводу коррупции и незаконного обогащения, с моей точки зрения, является политической цензурой, которая запрещена в Российской Федерации".

Это таким образом главред "Эха Москвы" пытается "реабилитироваться" в глазах коллег из "редакций независимых СМИ", которые какими только словами его не называли в прошлом году за поддержку онлайн-голосования на выборах в Госдуму? Ну не знаем, люди там сплошь и рядом принципиальные, могут попытку и не засчитать.

Но в целом заявления о "цензуре" история знакомая. Крики о ней начинаются каждый раз, когда происходящее не совпадает с мнением "редакций независимых СМИ" о том, что правильно, а что нет. Но дело-то в том, что закон един для всех, исключений здесь быть не может ни для кого. Какой бы "независимой" не была редакция.

Что дальше? Дальше, как можно предполагать, последуют попытки обойти предписание Роскомнадзора, сопровождаемые заклинаниями про "цензуру". Не исключено, что последуют коллективные обращения в тот же Роскомнадзор, Генпрокуратуру, Кремль с требованиями не требовать удаления материалов с "расследованиями" Навального.

То есть, опять-таки, непонятно на каких основаниях освободить "независимые СМИ" от соблюдения российских законов. Было такое уже и не раз. И разумеется, никаких исключений здесь быть не может.

* Издание внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию "иностранного агента"