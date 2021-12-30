Тотальный coming-out: зачем британцы вкладывают миллиарды в российские проекты

Расследовательский проект Underside вновь порадовал любопытной подборкой слитых документов британского МИД. Отметим, что это не первый слив информации из британского консульства за последние месяцы, поэтому можно уже с уверенностью говорить о методах и истинных целях Британии, для которой Россия — вроде бы как главная угроза.

В третьей части копий документов указаны имена и фамилии стипендиатов (например, в списке фигурируют

Давлетшина Айгуль,

Татьяна Толстенева,

Амина Хажметова,

Екатерина Проворная),

а также — названия организаций, которые получали гранты от зарубежных партнеров на проведение изыскательных работ. Наша редакция попыталась дозвониться до иноагентов, но комментарий взять не удалось, поскольку они всячески уходили от общения: и по телефону, и в соцсетях.

Зачем британцы финансируют проекты РАН

22 проекта по финансированию 36 НКО в 38 регионах России. С учетом двух предыдущих расследований уже набирается более 100 грантополучателей из 44 регионов России. Сумма выходит немаленькая — 1.332.611.076 рублей на реализацию 56 проектов. Причем каждый квартал стипендиаты отчитываются о проделанной работе.

Ранее сообщалось о том, что среди прочих НКО в списке фигурирует и структура РАН — Институт социально-экономических исследований народонаселения. "Заинтересованные" в "гендерных исследованиях" в нашей стране британцы выделили ученым более 19,5 миллиона рублей. О столь неожиданном каминг-ауте жалующихся на "плохую" Россию ученых уже активно писали в СМИ.

Известно, что вербовкой заинтересованных россиян занимался Том Оппенгейм, сотрудник британского посольства в Москве. Все проекты были направлены на развитие гражданского общества, но основная повестка была стандартной для Запада — гендерное равенство в либеральном ключе, ЛГБТ-ценности, поддержка бедных и несчастных мигрантов, нелегально попадающих в Россию, и далее по "толерантному" списку.

Отдельное внимание уделялось экологическим проектам, поскольку на них легче всего получить финансирование, да и российские власти не будут относиться с подозрением. Также сведен к минимуму риск признания таких организаций "иноагентами".

При этом в списке сразу обращают на себя внимание такие крупные организации, как:

"Гражданин. Армия. Право",

Московская Хельсинкская группа,

Greenpeace,

ИАЦ "СОВА”.

НПО Фонд "Безопасный дом”,

Благотворительный фонд развития филантропии "КАФ”,

Фонд "Вера”.

Тайные цели Великобритании

Этим и другим организациям, действующим в 38 регионах России, помогают компании, базирующиеся в Англии, Швейцарии, США. Часть проектов реализуется в Нижнем Новгороде. На защиту мигрантов и поддержку конфессионального меньшинства англичане выделили более 14 млн рублей, немаленькая сумма для одного города.

При этом общая сумма пожертвований российским НКО за последние три года составила 1,3 млрд рублей.

В соцсетях уже разгорелась нешуточная дискуссия на эту тему. Казалось бы, ну и что, что деньги дает Запад, ну стараются они то кошечек защищать, то представителей меньшинств, ну и пусть себе развлекаются, но не все так просто, анализируют пользователи соцсетей. Ведь если Запад дает деньги, то явно не по доброте душевной, тем более если считает Россию врагом номер один. И тогда надо копать глубже. Ведь когда на Украине делали "оранжевую революцию", то тоже выделяли деньги на ЛГБТ, а в итоге удалось подорвать все общество изнутри, что привело в результате к кровавой бойне.

Получается, что закон об иноагентах выступает как суровая необходимость, ведь надо же как-то защищаться от действий пятой колонны. Пока же очевидно, что выделение грантов посредством дипломатических каналов выступает удобной ширмой для создания протестных настроений внутри общества. Может быть, британцы надеются, что воинствующие и натасканные представители ЛГБТ или Светлана Ганнушкина из комитета "Гражданское содействие" смогут все же развалить Россию!?