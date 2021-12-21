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Автор Александр Шторм

"Ковид" внесли в нацкалендарь прививок. Что это значит

Политика

Специалисты минздрава России внесли прививку от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок.

"Ковид" внесли в нацкалендарь прививок. Что это значит

Документ размещён на официальном портале трудовой информации — это означает, что он вступил в силу.

Кроме вакцины против коронавируса, в календарь попали десятки других. В их числе — прививка против кори, малярии, дифтерии и гепатита.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработчик вакцины "Спутник V" Александр Гинцбург выступил за то, чтобы вакцинация от коронавируса стала обязательной в России.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что вопрос об этом пока не затрагивается, однако тема активно обсуждается в профессиональном сообществе.

Некоторые врачи и учёные настойчиво требуют от президента обеспечить обязательную вакцинацию всех россиян "и чтобы без "писков", как во времена СССР".

Что касается законопроекта об ограничениях доступа в общественные места по "ковид"-сертификатам, то какие-то меры действительно будут приниматься, но позже и далеко не везде.

В своем паблике блогер и юрист Илья Ремесло пишет, что решение об использовании QR-кодов и перечень объектов, где потребуется предъявление дополнительных документов, будут принимать региональные власти.

Таким образом, в случае угрозы распространения инфекции власти субъекта РФ "обеспечивают гражданам возможность посещения мест… и иных расположенных на территории субъекта РФ объектов, перечень которых определяется решением высшего должностного лица субъекта РФ".

Никто здесь и теперь не вводит никаких прямых ограничений, об этом разговора нет даже в случае принятия закона в трёх чтениях.
Законопроект предусматривает лишь возможность для региональных властей в будущем вводить ограничения в определённых местах по усмотрению регионалов — с учётом эпидемиологической обстановки и иных факторов.

"Мейстер" же пишет, что ЕР продвигает в правительстве идею выдавать сертификаты тем, кто перенёс COVID-19 без официального диагноза. И судя по последующему выступлению вице-премьера Татьяны Голиковой, предложение партии нашло понимание у властей.

  • Теперь получить сертификат на полгода смогут россияне, имеющие антитела к коронавирусу, причём на их количество внимание обращать не будут.
  • Если у гражданина есть положительный ПЦР-тест и он может доказать наличие антител в соответствующей лаборатории, то он получит сертификат на год.
  • На полгода смогут получить документ и те, кто сделал прививку за рубежом и сдал положительный тест на антитела. Наименование вакцины роли играть не будет: есть антитела — будет QR-код.

С учётом, что QR-коды, судя по всему, в близкой и среднесрочной перспективе будут играть всё большую роль в нашей жизни, то решение логичное.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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