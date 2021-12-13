Политологи не сошлись во мнении, почему два законопроекта о QR-кодах затормозили своё движение к безоговорочному одобрению в Думе и надолго ли власти отступили.
Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы. Об этом в понедельник, 13 декабря, в своём Telegram-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах не будет рассмотрен в 2021 году. Об этом сказал глава профильного комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Оба решения были неожиданными, так как в регионах оба законопроекта были одобрены заксобраниями и парламентами.
Как сказал Pravda.Ru президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин, региональные парламенты — это винтики государственной машины, у которой сверху находится администрация президента (АП), а внизу региональные власти, в том числе парламенты.
"Система работает следующим образом: в Москве дергают за ниточки и дальше якобы эти парламенты выстраиваются. Отдельная история, почему депутаты себя так ведут, которых, казалось бы, народ избрал. Но если в двух словах, это очень просто: большинство депутатов от "Единой России" стали депутатами не потому, что их народ избрал, а потому, что их начальство согласовало и продавило административным ресурсом", — сказал Борис Надеждин.
А так как абсолютно во всех парламентах большинство у "Единой России", которая следует указанию АП, то как там скажут, так и будет, поэтому сначала может быть, что все за, а потом все против.
"Условный депутат из условной Северной Осетии может понимать, что народу это не надо, сам он против, но ему вице-губернатор по внутренней политике говорит: "Значит, так: жёсткая команда, сам знаешь откуда, голосуй за. И он голосует за", — уточнил политолог.
По мнению Бориса Надеждина, введение QR-кодов ударило бы по десяткам миллионов людей, они бы озлобились, "а у нас же тут Путина надо переизбирать очередной раз и, соответственно, в АП решили пойти на попятную".
Со своей стороны, президент Центра политических технологий Борис Макаренко считает, что законопроекты надо принимать, "а не радоваться, что отложили".
"Володин заявил о том, что законопроект (по транспорту) снят, а министерство транспорта сообщает, что закон будет дорабатываться. Финального решения мы пока не знаем. Нужны серьёзные ограничения на транспорте. В таком виде, не в таком виде — это предмет обсуждения", — сказал Pravda.Ru политолог.
По его словам, нужно быть уверенным, что авиа- и железнодорожные перевозчики будут в состоянии контролировать QR-коды, в противном случае это превратится в профанацию.
"Но думать о том, как защитить пассажиров от опасности заражения, конечно, надо", — сказал Борис Макаренко.
В Госдуме на рассмотрении находятся два правительственных законопроекта о введении QR-кодов — для передвижения на авиа- и железнодорожном транспорте и посещения общественных мест.
Первый вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта — по нему принято принципиальное решение о снятии с рассмотрения. Формально оно будет закреплено Советом Думы в понедельник, 13 декабря, вечером. По второму в Думе проходят консультации фракций с профильным вице-премьером Татьяной Голиковой.
Как ожидается, во вторник, 14 декабря, вечером состоится расширенное заседание профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции, на котором будет принято решение о том, рекомендовать ли документ к принятию в первом чтении.
Согласно данным опроса Superjob, введение QR-кодов в магазинах и общественном транспорте поддержали только 18% россиян, а 68% выступили против кодов в принципе.
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