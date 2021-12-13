QR-коды не введут: можно ли начинать радоваться?

Политологи не сошлись во мнении, почему два законопроекта о QR-кодах затормозили своё движение к безоговорочному одобрению в Думе и надолго ли власти отступили.

Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы. Об этом в понедельник, 13 декабря, в своём Telegram-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах не будет рассмотрен в 2021 году. Об этом сказал глава профильного комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Оба решения были неожиданными, так как в регионах оба законопроекта были одобрены заксобраниями и парламентами.

Решение принято, чтобы перед выборами не озлоблять народ

Как сказал Pravda.Ru президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин, региональные парламенты — это винтики государственной машины, у которой сверху находится администрация президента (АП), а внизу региональные власти, в том числе парламенты.

"Система работает следующим образом: в Москве дергают за ниточки и дальше якобы эти парламенты выстраиваются. Отдельная история, почему депутаты себя так ведут, которых, казалось бы, народ избрал. Но если в двух словах, это очень просто: большинство депутатов от "Единой России" стали депутатами не потому, что их народ избрал, а потому, что их начальство согласовало и продавило административным ресурсом", — сказал Борис Надеждин.

А так как абсолютно во всех парламентах большинство у "Единой России", которая следует указанию АП, то как там скажут, так и будет, поэтому сначала может быть, что все за, а потом все против.

"Условный депутат из условной Северной Осетии может понимать, что народу это не надо, сам он против, но ему вице-губернатор по внутренней политике говорит: "Значит, так: жёсткая команда, сам знаешь откуда, голосуй за. И он голосует за", — уточнил политолог.

По мнению Бориса Надеждина, введение QR-кодов ударило бы по десяткам миллионов людей, они бы озлобились, "а у нас же тут Путина надо переизбирать очередной раз и, соответственно, в АП решили пойти на попятную".

Ничего ещё не решено, рано радуетесь

Со своей стороны, президент Центра политических технологий Борис Макаренко считает, что законопроекты надо принимать, "а не радоваться, что отложили".

"Володин заявил о том, что законопроект (по транспорту) снят, а министерство транспорта сообщает, что закон будет дорабатываться. Финального решения мы пока не знаем. Нужны серьёзные ограничения на транспорте. В таком виде, не в таком виде — это предмет обсуждения", — сказал Pravda.Ru политолог.

По его словам, нужно быть уверенным, что авиа- и железнодорожные перевозчики будут в состоянии контролировать QR-коды, в противном случае это превратится в профанацию.

"Но думать о том, как защитить пассажиров от опасности заражения, конечно, надо", — сказал Борис Макаренко.

В Госдуме на рассмотрении находятся два правительственных законопроекта о введении QR-кодов — для передвижения на авиа- и железнодорожном транспорте и посещения общественных мест.

Первый вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта — по нему принято принципиальное решение о снятии с рассмотрения. Формально оно будет закреплено Советом Думы в понедельник, 13 декабря, вечером. По второму в Думе проходят консультации фракций с профильным вице-премьером Татьяной Голиковой.

Как ожидается, во вторник, 14 декабря, вечером состоится расширенное заседание профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции, на котором будет принято решение о том, рекомендовать ли документ к принятию в первом чтении.

Согласно данным опроса Superjob, введение QR-кодов в магазинах и общественном транспорте поддержали только 18% россиян, а 68% выступили против кодов в принципе.

Читайте по теме:

Почему Дума отказалась от законопроекта о введении QR-кодов

ЛДПР и "Справедливая Россия" не проголосуют за инициативу о введении QR-кодов

Садальский и Гордон восприняли отмену QR-кодов на транспорте как победу

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.