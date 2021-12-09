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Автор Антон Куликов

Жизнь иноагентов в России предлагают сделать проще и веселее

Политика

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому признавать человека или юридическое лицо иностранным агентом можно будет только по решению суда. При этом не ранее чем через три месяца после предупреждения о нарушении законодательства.

Жизнь иноагентов в России предлагают сделать проще и веселее

"Законопроектом предлагается передать суду право определять, осуществляет ли человек или организация деятельность в интересах иностранного государства или иного лица", — цитирует пояснительную записку к законопроекту агентство "Интерфакс".

Авторами законопроекта являются депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" — Алексей Нечаев (глава фракции), Сардана Авксентьева, Владислав Даванков, Ксения Горячева и Антон Ткачёв.

В законопроекте предлагается ввести понятие "иностранный принципал": под ним подразумевается любое правительство другого государства, партия, юрлицо, корпорация, организация или объединение лиц, а также юридическое лицо.

При этом российские юридические и физические лица могут быть признаны иноагентами, если осуществляют свою деятельность по приказу, поручению, запросу, указанию или при контроле "иностранного принципала" или лица, любая деятельность которого прямо или косвенно контролируется, направляется, регулируется или финансируется полностью или в размере не менее 30% от оборотных активов иностранным принципалом, говорится в документе.

После предупреждения о несоответствии российскому законодательству, юридическому лицу предлагается дать три месяца для мотивированного ответа уполномоченному органу власти. А физических лиц предлагается признавать иностранными агентами только по решению суда. Но опять-таки, предоставлять три месяца для ответа и устранения нарушений.

Ранее схожий законопроект — о признании иноагентами на основании судебного решения — был внесён партией "Справедливая Россия".

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Первоначально он распространялся на некоммерческие организации, которые занимались политической деятельностью в России и получали иностранное финансирование.

В 2017 году был приняты поправки, которые распространяют статус иноагента на средства массовой информации. Последовали это после того, как Министерство юстиции США потребовало регистрации в качестве "иностранных агентов" ряда российских СМИ.

А в 2018 году в закон были внесены изменения, которые распространяют статус иностранного агента, получающего финансирование из-за рубежа, на физических лиц.

В настоящее время в реестры иностранных агентов внесены 79 некоммерческих организаций, 36 средств массовой информации, 67 физических лиц, признанных СМИ — "иностранными агентами" и три незарегистрированных НКО.

Перспективы обоих законопроектов туманны. Но и в том, и в другом случае всё зависит от того, в какой степени их согласится поддержать (или нет) фракция "Единой России", у которой в Госдуме большинство. 

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Куратор: Олег Артюков
Темы законопроект единая россия справедливая россия
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