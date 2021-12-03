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Автор Антон Куликов

Подмоги не будет: Форум свободной России теряет надежду на помощь Запада

Политика

2 декабря в Вильнюсе стартовал XI Форум свободной России. Впервые за два года форум проходит в очном формате. Правда, мало кто из России на него явился. И дело вовсе не в том, что из России не выпускают — скорее, в Евросоюзе представителей российского гражданского общества не ждут.

Подмоги не будет: Форум свободной России теряет надежду на помощь Запада

Форум был основан в 2016 году и с тех пор неизменно проходит в столице Литвы. На сайте Форума свободной России его называют "самым представительным мероприятием крупнейшей платформы российской оппозиции" и отмечается, что в нём "примет участие целый ряд международных экспертов и журналистов, представителей западных институтов, международных фондов, депутаты Европарламента".

В этот раз помимо завсегдатаев форума — Гарри Каспарова, Евгении Чириковой, Ильи Пономарева и других — было объявлено участие (дистанционно) Михаила Ходорковского, Виктора Шендеровича, Дмитрия Быкова. Все они ранее в форуме не участвовали. Вообще, всячески подчёркивается, что это самое представительное мероприятие настоящей российской оппозиции.

Здесь, правда, есть нюанс — организаторы форума не стали скрывать, что в нём не участвуют сторонники Алексея Навального. Приглашения им направлялись, но отклика не последовало. Всё же очевидно, что относительно того, кто главнее в настоящей оппозиции, есть большие разногласия.

Как уже было сказано, многие российские оппозиционеры до столицы Литвы не доехали. Препятствием для развития контактов между Евросоюзом и российским гражданским обществом в лице его лучших представителей стала пандемия и европейская бюрократия. ЕС российские вакцины от коронавируса не признает, сертификаты о прививках тоже. Соответственно, подышать воздухом свободы проблематично.

Хотя вот Геннадий Гудков считает, что Форум свободной России мог бы "стать посредником между политическим истеблишментом Запада и гражданским обществом России". Но он уже пару лет живёт в Болгарии.

На этот раз на форуме много говорят не только о России, но и о Белоруссии. И участники дискуссий пришли к выводу, что заграница не поможет. Особой надежды на Запад нет, поскольку ни Владимир Путин, ни Александр Лукашенко не обращают внимания на его возмущения. И массовых акций протеста в Москве и Минске не боятся.

Надежда на время, оппозиционеры, собравшиеся в Вильнюсе, рассуждают на предмет того, на кого оно играет — на российские и белорусские власти или на, как они себя называют, политэмигрантов.

Вот с чем проблем у участников форума нет, так это с самомнением. И никогда, в общем-то, не было. И в этом их главная проблема — неумение (или нежелание) реально оценить ситуацию и признать, что шансов повлиять на политическую ситуацию в России у них давно нет. Если они вообще когда-то были.

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