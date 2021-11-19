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Автор Олег Артюков

США готовятся к непризнанию легитимности президента России. Что дальше?

Политика

В США начали подготовку к президентским выборам в России в 2024 году. Такой вывод можно сделать из проекта резолюции, которые внесли на рассмотрение палаты представителей конгресса США Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины).

США готовятся к непризнанию легитимности президента России. Что дальше?

"Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно", — заявили они в пресс-релизе.

"Любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов", — говорится в проекте резолюции.

Стоит заметить, что Стив Коэн является сопредседателем комиссии конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе, а Джо Уилсон его заместитель.

Надо сказать, что резолюции палаты представителей и сената носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнительной власти. Они призваны обозначать отношение конгрессменов или сенаторов к тому или иному вопросу. Но не более того.

Однако же было бы неправильным не обращать на это внимание. Да, юридической силы резолюция не имеет. Но вообще говоря, никто не наделял правом американских законодателей и чиновников решать, законны в той или иной стране выборы или нет.

"Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может и каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению", — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, "на самом деле, настолько неудачная, мягко говоря, инициатива, что здесь нет необходимости особо в ответных заявлениях"

"Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном — ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде", — считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Понятно, что распространение информации о проекте резолюции в бОльшей степени была на реакцию медиа. То есть это пропаганда в чистом виде. Собственно, пока даже непонятно, станет ли рассматривать эту инициативу палата представителей.

Хотя не станет сюрпризом, если конгрессмены ее примут. А там, может быть, и сенаторы поддержат. И что в таком случае?

Напомним, в настоящее время США, а также ряд других государств, не признают законность избрания президента Белоруссии Александра Лукашенко. А ранее не признали результаты выборов в Венесуэле — и, соответственно, легитимность президента этой страны Николаса Мадуро. На этом основании были введены санкции.

Но пока рано говорить о том, что будет в 2024 году. Можно отметить, что это и в самом деле очевидна попытка вмешательства во внутренние дела России. И можно предполагать, что вмешательство это будет продолжено. Самый радикальный вариант — непризнание итогов президентских выборов.

Напомним, что Европарламент в этом году призывал Евросоюз подготовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму. Однако не было ни малейших указаний на то, что ЕС и в самом деле готов на такой шаг. Потому как это означало бы окончательное разрушение каких-либо перспектив стабилизации отношений между Евросоюзом и Россией. Которые и без того не сказать, чтобы были блестящими.

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Куратор: Олег Артюков
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