Олег Барабанов: вместо оппозиции у нас симулякры оппозиционных СМИ

Будут ли вносить коррективы в закон об иноагентах, почему "башни Кремля" опаснее оппозиции и попадёт ли скифское золото из Голландии в Россию, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой программный директор Валдайского клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов.

Компромат и иноагенты

— Олег Николаевич, на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Владимирович Путин сказал, что некоторые критерии закона об иностранных агентах нужно пересматривать. Как вы относитесь к этому закону? О каких корректировках говорил президент?

— Замечания президента прозвучали в ответ на вопрос Дмитрия Муратова — главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира. Муратов говорил, что право применения избыточно; что решения в идеале должны приниматься судебными инстанциями, а они принимаются в несудебном порядке Министерством юстиции. Президент, с одной стороны, сказал, что не надо нарушать закон и всё будет в порядке, а с другой стороны, обещал посмотреть на нюансы правоприменения этого закона. Посмотрим, что будет.

Если власть занимает какую-то позицию — а мы видим тренд на ограничения во внутренней политике, — то вряд ли она будет сильно сдавать назад.

Задача, которую ставит власть, — фильтрат информационного пространства. Плюс всемерная пропаганда российской официальной точки зрения вовне и её распространение в мире. Очевидно, что если российские:

СМИ,

журналисты,

учёные

работают на заграничную аудиторию и выполняют важную для власти задачу по трансляции официальной точки зрения вовне, то у этого СМИ или этого индивидуума будут финансовые отношения с зарубежными партнёрами. И закон об иностранных агентах бьёт по этому сегменту. То есть, делая этот закон под ограничительную логику, депутаты не додумали, что они ставят преграды на пути внешней российской собственной пропаганды. Сейчас это начинают понимать.

Далеко не все СМИ, которых признали иностранными агентами, занимали антикремлёвскую позицию. Там были и абсолютно провластные. И далеко не все оппозиционные СМИ являются априори иностранными агентами.

Некоторые оппозиционные СМИ содержатся медиахолдингами: государственными или крупными российскими корпорациями. При этом они формируют дискурс, который в разы превосходит дискурс иностранных агентов.

Вместо политической конкуренции у нас симулякры политической конкуренции; вместо парламентских партий у нас симулякры парламентских партий. Вместо оппозиции у нас симулякры оппозиции, оппозиционных СМИ. Например, один из руководителей симулякра оппозиционных СМИ выполнил важную задачу в электронном голосовании в пользу власти. То есть и оппозиция должна быть вся нашей.

— Такое жёсткое влияние на информационное поле может дать не очень хорошие результаты, потому что нельзя делать всех журналистов удобными для власти. Они не будут видеть больные места.

— Да, но власти это и не надо. Хотя проблема действительно серьёзна: исчезает обратная связь. А вторая вещь, которая не менее серьёзна, — это медийные войны. И войны компроматов, которые проходят в медиа. Тогда журналисты становятся вольно или невольно (хочется верить, что невольно, но цинизм подсказывает, что вольно и вряд ли бескорыстно) участниками того, как корпорации или пресловутые "башни Кремля" сливают компромат друг на друга.

С 2018 года взаимный компромат каналы сливают в Telegram, где с упоением уничтожают друг друга. Это приводит к деструктивным последствиям, поскольку у читающего, думающего гражданина исчезает последняя вера в государство.

"Башни Кремля", мочащие друг друга в Telegram, сделали для подрыва доверия человека к власти гораздо больше, чем Навальный (иноагент и осуждённый). Ответит за это кто-нибудь, кроме общества? Сомневаюсь. Там пилятся очень немалые бюджеты.

Крым наш?

— Скифское золото перед событиями 2014 года выставлялось в Европе, в том числе в Нидерландах. Теперь Голландия не возвращает экспонаты в крымский музей, поскольку Евросоюз считает Крым не российским, а украинским. Мы подали апелляцию по поводу этого решения. Но интересно другое: прошло уже семь с половиной лет с крымских событий, но некоторые комментаторы пишут: "Россия аннексировала Крым", как будто это только вчера произошло. Существуют ли перспективы признания Крыма российским в обозримом будущем или этого дождутся только следующие поколения?

— Если просто брать случай со скифским золотом, то никакого другого результата ожидать и не стоило. Действительно, Крым не признан. То есть какие, с их точки зрения, могли быть аргументы, чтобы возвращать его? В данном случае речь же идёт не о крымском музее, а о российском музее. А крымский музей не в вакууме.

Поэтому решение вполне ожидаемо, и даже странно, что они тянули с этим семь лет, поскольку золото ещё в марте 2014 года оказалось в Голландии на выставке.

Ожидать ли каких-нибудь подвижек в вопросе признания Крыма? Если наши друзья на постсоветском пространстве, которым мы даём миллиарды, и граждане которых работают в нашей стране и пересылают деньги себе домой, не признают Крым и не собираются этого делать, и Россия никак не давит на них, чтобы они признали Крым, то чего тогда мы хотим от Голландии? Давайте я так отвечу. Чтобы Голландия признала Крым российским раньше Белоруссии? Так не бывает.

— Лукашенко обещал, но опять не выполнил обещания. Он сказал: "Пусть ваш Сбербанк признает Крым".

— В этом он абсолютно прав, поскольку значительная часть российских компаний Крым обходит стороной. Я понимаю, боимся санкций.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.