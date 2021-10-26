Ассоциация российских дипломатов: Украина сейчас главная опасность

Какие две стратегии применяет Запад, чтобы развалить Российскую Федерацию, почему главная военная опасность исходит от Украины и зачем России следует серьёзно ужесточить внешнюю политику, рассказал Pravda.Ru зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов.

Две стратегии Запада в отношении России

— Андрей Глебович, Сергей Лавров объявил, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу представительства при НАТО и информационного центра. Он сказал: "Мы не можем продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны". Это так или всё же есть надежда?

— Если многолетний курс США и Европы на военное давление будет преодолён и раскроются возможности нашего взаимодействия по политической линии, то можно будет вернуться и к восстановлению присутствия. Но я бы предостерёг наших людей от того, чтобы в этом случае радоваться. Дело в том, что есть две стратегии у Запада:

силовое и экономическое давление;

"задушить в объятиях", как было с Советским Союзом.

Ведь СССР распался не в результате военных действий, а в результате того, что после Хельсинского акта Запад наращивал взаимодействие с нами по так называемой третьей корзине. У нас образовалась мощная "пятая колонна": некоторые работали по глупости или от души, некоторые работали для получения каких-то привилегий. Предательская линия, я думаю, будет иметь место и в дальнейшем. Поэтому если они поменяют тактику в очередной раз, и вместо давления будет заигрывание, улыбки, то, значит, они просто отрабатывают другую сторону пластинки.

Нас они не любят, и для них идеальный вариант, чтобы Российская Федерация рассыпалась, как и Советский Союз.

Я видел карты, где из субъектов образуются республики: например, Уральская и так далее. Такие планы были, и они есть.

Нужны красные линии в отношении Запада

— Заявление Лаврова совпало с визитом шефа Пентагона Ллойда Остина в Грузию, где он приглашал Грузию в НАТО. Потом он на Украину поехал, такие же речи вёл. Реально ли включение Грузии и Украины в НАТО?

— В НАТО много толковых людей. Они злобные, нас не любят, но иногда они как толковые люди могут что-то придумать. Они придумали ряд переходных вариантов, без членства, чтобы подтянуть разные страны. Некоторые не хотят до конца вступать, но заигрывают с НАТО, а НАТО заигрывает с ними. В этом участвуют:

Израиль,

Египет,

Тунис.

Пока там всё безобидно, близко к МЧС, а не к военным вещам. Но от МЧС до военных дел один шаг. Им проталкивают идею коллективной воздушной безопасности, чтобы наши ПВО они не закупали.

В отношении Украины и Грузии тоже переходные формы разработаны. Их обеих там не ждут с их проблемами, но здесь важно другое. Например, для нас гораздо важнее на Украине отпрофилактировать США и НАТО, чтобы не были развёрнуты вблизи наших границ ударные ракетно-ядерные средства.

Сможем ли мы объявить украинцам и американцам, что если там будут развёртывать ракетно-ядерные средства, то мы по ним в момент развёртывания и ударим?

В Чёрном море, например, большое скопление военных кораблей — что они делают за тысячи километров от своих государств? Может быть, нам вернуться к тому, как мы профилактировали американцев в 60-ые годы? Была очень опасная игра, но эффективная: мы смогли за счёт размещения наших ракет средней дельности под носом у США спасти Кубу и заставить американцев вывезти подобные ракеты из Турции.

Карибский кризис — это была наша военно-политическая победа.

Мы всё время говорим: "НАТО наступает, как же так, это совсем не здорово", ну давайте что-то более жёсткое предпринимать.

— То есть нужны действия наступательные, чтобы нас воспринимали как серьёзного партнёра? Что мы можем сделать в этом плане?

— Для этого следует перенести из разговорного жанра в реальный жанр вопрос о красных линиях: где начинается красная линия, которую мы переступать не дадим. Например, предупредить, что размещение ракетно-ядерных сил вблизи наших территорий мы будем рассматривать как непосредственное нападение, а не просто угрозу, и принимать соответствующие меры.

Украина — сейчас главная опасность

США и НАТО воевать не могут. Они показали себя не с лучшей стороны в Афганистане. Они могут пакостить, угрожать, создавать опасную ситуацию. Но они не вытянут эту войну. Просто война может прийти неожиданно, в силу того что рядом находится слишком много вооружённых людей, могут быть несанкционированные поводы, и дальше всё покатится само собой. Поэтому опасность намного выше, чем кажется.

Украина сейчас главная опасность, и в отношении неё я не вижу жёстких политических и военных предупреждений.

Я не вижу критического анализа ситуации на Украине. Хорошо, "Звезда" показала (а я об этом писал ещё лет 10 назад), с чего началось нынешнее негативное развитие на Украине. Оно началось в 1956 году на ХХ съезде партии, когда стали выпускать из тюрем бандеровцев, не отсидевших даже полсрока, и они стали приезжать на Украину. Я в это время жил в городе Ровно.

Я помню, как трудящиеся на Западной Украине были возмущены, потому что приезжали наглые бандеровцы и говорили: "Пэтро, я тебе обещал, что вернусь. Я вернулся".

У них были какие-то сэкономленные деньги. И с тех пор они вносили элементы политического реванша. Сейчас это реванш уже на высшем государственном уровне. Вот эти вещи надо проанализировать: какие ошибки были, как их дальше не допускать, как их более жёстко профилактировать.

Разговоры никакого профилактического эффекта не производят. Будут реагировать только на серьёзные военно-политические предупреждения. Это называется военной красной линией. Пока мы их не обозначим, они будут нагло наступать на нас.

— Может быть, в Калининградской области что-то разместить, в Венесуэле?

— Надо размещать близко к тем, кто размещает вблизи нашей территории, и предупреждать: если будет размещение совсем близко от нас, то мы нанесём туда удар. Потому что не надо повторять ошибки 1941 года. У меня отец генерал-полковник, Герой Советского Союза, я от него и его коллег много чего услышал. И то, что я вам говорю о необходимости более жёсткой реакции, — это квинтэссенция тех разговоров и выводов, которые для себя и потомков делало наше военное руководство, прошедшее одну или две войны. Мы должны прислушаться к назиданиям о необходимой жёсткости от поколения победителей.