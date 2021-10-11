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Автор Василий Амирджанов

Депутат Певцов призвал репрессировать рэперов

Политика

Актёр и депутат Госдумы VIII созыва Дмитрий Певцов призвал начать репрессии против исполнителей рэпа.

Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов

Призыв к репрессиям

Пока избранных депутатов второй день учили, как правильно нажимать кнопки для голосования в зале заседаний, народный артист России и новоиспечённый парламентарий Дмитрий Певцов рассуждал на телеканале "Спас" о будущем рэп-культуры:

"Что касается рэперов, есть проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину. Это просто надо грубо: запрещать, закрывать и наказывать. Если такого человечка посадить хотя бы на год, на два — он, когда вернётся, подумает, что он там будет исполнять. Это хорошая практика, поработает на благо Родины, руками попилит что-нибудь".

"Попилить" — это как раз не к рэперам. В России есть немало авторитетных и крупных специалистов в этом деле, которые при этом нередко поражают экзальтированную публику железобетонностью своих духовных скреп. Они умеют вовремя произносить требуемые фразы, чтобы подчеркнуть высокую степень понимания о том самом "благе Родины". Популярные же рэперы вполне достойно зарабатывают собственным трудом.

Определять творчество рэперов на соответствие бесовщине, тьме и гадости, видимо, станет, в том числе, и Дмитрий Певцов как депутат Государственной думы. Возможно, создадут под его светлые идеи и специальный комитет в нижней палате российского парламента. Вот только, вероятно, потребуется напрячь мозги, чтобы уж откровенно не назвать новую структуру "Комитетом по делам инквизиции".

Мировоззренческая дуальность

Выборы
Выборы

Дмитрий Певцов, который, как утверждают некоторые издания, симпатизирует одновременно и Иосифу Сталину, и последнему императору Николаю II, уже не первый раз предлагает россиянам вернуться к режиму советских времён:

  • возродить пятилетки;
  • ввести цензуру в театре, кинематографе и СМИ;
  • запретить Twitter и ток-шоу на ТВ.

Мировоззренческая дуальность, когда одновременно получается преклоняться и перед хулителем Русской православной церкви, и перед признанным РПЦ императором-страстотерпцем, нередка в политических кругах, к которым активно приобщился известный артист. Как раз тот случай, когда принято предложить либо крест снять, либо трусы надеть.

Тем не менее, позиционируя себя как добродетельного христианина, Дмитрий Певцов постоянно напоминает о своём амплуа подписчикам в Instagram. Правда, после оглашения результатов сентябрьских выборов в Госдуму 2021 года, ему немало досталось от читателей, которые:

  • назвали его победу притянутой за уши;
  • обвинили в использовании ресурса правящей политической элиты;
  • посчитали результаты электронного голосования сфальсифицированными.

Традиции советских предков

Концерт
Концерт

Идея прессовать музыкантов и артистов не нова. Она вовсю практиковалась в советское время. Отечественные музыканты, которые не желали петь песни о торжестве коммунизма и великих продолжателях дела Ленина, кучковались в квартирах, где в узком кругу делились своим творчеством.

Западные же исполнители, которые, по мнению идеологов КПСС, не отвечали эстетике строителей очередной вехи светлого будущего, попадали в разряд запрещённых. Примерно, как и в истории с "иноагентами", "экстремистами" и "бесноватыми" в определении Дмитрия Певцова. Поводы для идейного линчевания были практически идентичны:

  • AC/DC — антисоветская пропаганда, пьяные дебоши, деяния дьявола и нацистские взгляды;
  • Iron Maiden — религиозная пропаганда и непозволительные взгляды для советского гражданина;
  • Judas Priest — эмоциональный фашизм и тёмные силы;
  • Metallica — пропаганда антикоммунистических взглядов, наркотиков и секса;
  • Pink Floyd — извращение внешней политики СССР;
  • Scorpions, Motörhead, Depeche Mode, Оззи Осборн, Мадонна, Майкл Джексон, Тина Тёрнер — секс, насилие, моральная распущенность, порнография и аполитичность.

Вспоминается случай, которому сам был свидетелем в советское время. В школе преподаватель отчитывала девочку за значок группы Alphaville на униформе. Надо заметить, что в 80-е годы такие значки с названиями музыкальных коллективов были большим раритетом. Школьница плакала, а педагог сурово гнул "линию партии":

"Ну ты посмотри на них (участников группы Alphaville — Прим. ред.)! Это же лица садистов!"

Угроза популярности

Рэпер
Рэпер

Сейчас же в России и вправду рэп-культура завоевала сердца молодёжи. Популярный рэпер бросает клич в соцсетях, к примеру, собрать деньги на лечение больного ребёнка, и за считанные часы появляется нужная сумма.

Возможно, авторитет исполнителей этого жанра завоёван не столько музыкальной оригинальностью, столько естественностью артистов. Хотя и несправедливо будет упрекать топовых рэперов в некачественных треках и видеоклипах.

Хотят ли этого или нет хранители старорежимных традиций крепостничества и большевистской дисциплины, но для молодых россиян рэперы стали олицетворением свободы во всём её диапазоне. На фоне нарастающей мощи запретительно-репрессивной системы это становится всё более заметным.

А раз заметным, то первое, что приходит на ум, так это вслед за цензурой начать сажать по обвинению в популярности, которая у номенклатуры ассоциируется с угрозой безопасности правящей политической элите. Вот бросят клич своим фанатам Егор Крид, Клава Кока или Моргенштерн собраться на одной из площадей Москвы, и никакие пропагандисты с федерального телевидения не смогут остановить процесс. Молодёжный максимализм ничто не остановит.

Видимо, поэтому, как утверждают некоторые эксперты, постепенно Государственную думу наполняют проводники репрессивно-запретительной парадигмы, включая спортсменов и артистов, которые объяснят общественности, почему надо петь только те песни, под которые способнее ходить строем и славить "прекрасное далёко", а не говорить с поклонниками о том, что их реально волнует.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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