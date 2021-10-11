Актёр и депутат Госдумы VIII созыва Дмитрий Певцов призвал начать репрессии против исполнителей рэпа.
Пока избранных депутатов второй день учили, как правильно нажимать кнопки для голосования в зале заседаний, народный артист России и новоиспечённый парламентарий Дмитрий Певцов рассуждал на телеканале "Спас" о будущем рэп-культуры:
"Что касается рэперов, есть проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину. Это просто надо грубо: запрещать, закрывать и наказывать. Если такого человечка посадить хотя бы на год, на два — он, когда вернётся, подумает, что он там будет исполнять. Это хорошая практика, поработает на благо Родины, руками попилит что-нибудь".
"Попилить" — это как раз не к рэперам. В России есть немало авторитетных и крупных специалистов в этом деле, которые при этом нередко поражают экзальтированную публику железобетонностью своих духовных скреп. Они умеют вовремя произносить требуемые фразы, чтобы подчеркнуть высокую степень понимания о том самом "благе Родины". Популярные же рэперы вполне достойно зарабатывают собственным трудом.
Определять творчество рэперов на соответствие бесовщине, тьме и гадости, видимо, станет, в том числе, и Дмитрий Певцов как депутат Государственной думы. Возможно, создадут под его светлые идеи и специальный комитет в нижней палате российского парламента. Вот только, вероятно, потребуется напрячь мозги, чтобы уж откровенно не назвать новую структуру "Комитетом по делам инквизиции".
Дмитрий Певцов, который, как утверждают некоторые издания, симпатизирует одновременно и Иосифу Сталину, и последнему императору Николаю II, уже не первый раз предлагает россиянам вернуться к режиму советских времён:
Мировоззренческая дуальность, когда одновременно получается преклоняться и перед хулителем Русской православной церкви, и перед признанным РПЦ императором-страстотерпцем, нередка в политических кругах, к которым активно приобщился известный артист. Как раз тот случай, когда принято предложить либо крест снять, либо трусы надеть.
Тем не менее, позиционируя себя как добродетельного христианина, Дмитрий Певцов постоянно напоминает о своём амплуа подписчикам в Instagram. Правда, после оглашения результатов сентябрьских выборов в Госдуму 2021 года, ему немало досталось от читателей, которые:
Идея прессовать музыкантов и артистов не нова. Она вовсю практиковалась в советское время. Отечественные музыканты, которые не желали петь песни о торжестве коммунизма и великих продолжателях дела Ленина, кучковались в квартирах, где в узком кругу делились своим творчеством.
Западные же исполнители, которые, по мнению идеологов КПСС, не отвечали эстетике строителей очередной вехи светлого будущего, попадали в разряд запрещённых. Примерно, как и в истории с "иноагентами", "экстремистами" и "бесноватыми" в определении Дмитрия Певцова. Поводы для идейного линчевания были практически идентичны:
Вспоминается случай, которому сам был свидетелем в советское время. В школе преподаватель отчитывала девочку за значок группы Alphaville на униформе. Надо заметить, что в 80-е годы такие значки с названиями музыкальных коллективов были большим раритетом. Школьница плакала, а педагог сурово гнул "линию партии":
"Ну ты посмотри на них (участников группы Alphaville — Прим. ред.)! Это же лица садистов!"
Сейчас же в России и вправду рэп-культура завоевала сердца молодёжи. Популярный рэпер бросает клич в соцсетях, к примеру, собрать деньги на лечение больного ребёнка, и за считанные часы появляется нужная сумма.
Возможно, авторитет исполнителей этого жанра завоёван не столько музыкальной оригинальностью, столько естественностью артистов. Хотя и несправедливо будет упрекать топовых рэперов в некачественных треках и видеоклипах.
Хотят ли этого или нет хранители старорежимных традиций крепостничества и большевистской дисциплины, но для молодых россиян рэперы стали олицетворением свободы во всём её диапазоне. На фоне нарастающей мощи запретительно-репрессивной системы это становится всё более заметным.
А раз заметным, то первое, что приходит на ум, так это вслед за цензурой начать сажать по обвинению в популярности, которая у номенклатуры ассоциируется с угрозой безопасности правящей политической элите. Вот бросят клич своим фанатам Егор Крид, Клава Кока или Моргенштерн собраться на одной из площадей Москвы, и никакие пропагандисты с федерального телевидения не смогут остановить процесс. Молодёжный максимализм ничто не остановит.
Видимо, поэтому, как утверждают некоторые эксперты, постепенно Государственную думу наполняют проводники репрессивно-запретительной парадигмы, включая спортсменов и артистов, которые объяснят общественности, почему надо петь только те песни, под которые способнее ходить строем и славить "прекрасное далёко", а не говорить с поклонниками о том, что их реально волнует.
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