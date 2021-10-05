Работодателю нравится в мигрантах не низкая зарплата, а их бесправность

Нужно ли вводить для губернаторов "ярлык на княжение", можно ли разделить Российскую Федерацию по линейке и почему миграция населения — это всегда плохо, рассказал Pravda.Ru первый заместитель председателя Комитета по государственному строительству и законодательству, заслуженный юрист России Юрий Синельщиков.

Должно быть единообразие

— Юрий Петрович, Владимир Жириновский предложил отменить выборы губернаторов, ввести аналог ярлыка на княжение, чтобы они не думали о том, как переизбираться, а спокойно работали.

— Наоборот, они должны думать, как переизбраться. Они должны для этого работать. Они должны ориентироваться не на Кремль, а на народ. В этом весь смысл.

Конкурс на место губернатора громадный. Народ должен выбирать губернатора, он должен работать на народ, и тогда всё будет хорошо.

Пятилетний срок оптимален, он может быть продлён, но не более двух раз. Законопроект Клишаса и Крашенинникова по поводу общих принципов организации публичной власти в субъектах, в которых описан и статус губернаторов, в этом смысле приемлем. Хотя наша фракция туда будет поправки вносить.

— Жириновский сказал о единообразии названий региональных парламентов. Это соответствует тому, что предлагают Клишас и Крашенинников?

— У нас не конфедерация, у нас федерация, значит, должно быть единство. Поэтому сами парламенты должны называться одинаково. Если в Татарстане горсовет будут называть парламентом или думой, ничего страшного не случится. Также и глав субъектов нужно называть единообразно. Сегодня в Татарстане президент — это неправильно. Другие республиканские главы тоже хотели бы называться президентами. Закон Клишаса и Крашенинникова об этом и говорит.

— При региональной реформе все субъекты будут сформированы по географическим границам. Ведь было уже такое предложение выдвинуто вице-премьером Хуснуллиным?

— Предложений было много о том, как нашу территориальность совершенствовать. Предложение Владимира Вольфовича я слышал лет 15-20 назад, о том, что надо Россию преобразовать так, чтобы было 30-40 регионов, и тогда мы все будем счастливы. Но я не вижу в этом никакого смысла.

Владимир Вольфович предлагал поделить так: взять линейку, разлиновать по широким параллелям и меридианам, безотносительно наций, примерно чтобы были равные по площади территорий, по населению.

Наша фракция считает, что надо сохранить субъекты, которые есть, хотя, конечно, преобразовывать можно. Субъекты могут:

объединяться,

разъединяться

с учётом того, какие происходят изменения в демографии, экономике. Но искусственно взять и перемешать все регионы — это безобразие.

Миграция населения — это плохо

— Хуснуллин говорит, что теперь уже не между странами идет конкуренция, а между мегаполисами. Говорят же, за МКАД совсем другая жизнь. Вот тут как может ситуация развиваться?

— Я москвич, и для меня очевидно, что развивать надо в первую очередь территорию, а не Москву. Дело не только в том, что бесконечно меняют плитку, потому что много денег, и не знают, куда их деть. Дело в другом: люди едут в Москву, бросают семьи, собираются здесь как временные жители, и жизнь для москвичей становится невозможной. А те, кто переехал с периферии, как люди без нации, без государства, не имеют никакой базы.

Миграция населения — это негативный процесс, всегда криминогенная обстановка плохая в районе миграции.

— То есть вы поддерживаете предложение Сергея Кужугетовича Шойгу о строительстве городов в Сибири?

— Федеральный бюджет должен вкладываться не столько в Москву, сколько в другие города, в том числе в Сибири. В Москву не надо вкладываться в целях её расширения — на москвичей деньги надо тратить. Не надо покрывать московскими улицами и дорогами всю Московскую область. Заявляли мэр Москвы и губернатор Московской области, что "мы соберем ещё миллион населения России в эту агломерацию", но это безобразие.

Идея Шойгу интересная, но я считаю правильным не новые города строить, а совершенствовать те, которые уже есть. Есть много городов в Сибири, Поволжье, за Уралом, которые очень удачно расположены географически, и в них надо вкладывать деньги.

Чтобы не было резких изменений, потихоньку развивать.

— Очень много денег вкладывают в строительство в столице, делают дорожную развязку. Представим себе, что столица переехала, и кто будет поддерживать всё это хозяйство?

— Всё, что построено в Москве, все развязки нужны сейчас, и они перегружены. Я же не предлагаю разогнать всю Москву. Я предлагаю сделать так, чтобы люди, которые ищут здесь заработки, всё-таки поехали в свои регионы и там зарабатывали деньги и развивали бы регионы. А то, что будет отток рабочей силы, так будет приток из числа москвичей.

Почему приток рабочей силы с периферии большой? Не потому, что им можно платить меньше. А потому, что работодатель видит: притащить рабочего из Таджикистана или Ульяновска намного выгоднее из-за того, что он бесправный, ничего не спрашивает.

Не нужно соблюдать нормы трудового законодательства, охраны труда, к нему можно относиться как попало, он всё вытерпит, ему лишь бы деньги платили, он неделю поработал, неделю дома, его это устраивает. Всё дело в бесправии. Я знаю примеры, когда гибли у нас люди:

из Узбекистана,

Таджикистана

на стройках, производстве, и никто это нигде не фиксировал, расследований не проводили, уголовных дел на инженеров по технике безопасности не открывали. А попробовал бы он так с москвичом расправиться — ничего не вышло бы, обязательно понесли бы ответственность, и обязательно нашлись бы родственники у него, которые бы заставили нести уголовную ответственность за такие безобразия.