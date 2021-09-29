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Автор Антон Куликов

В знак протеста: депутаты от КПРФ в Мосгордуме решили не работать один день

Политика

Депутаты Мосгордумы из фракции КПРФ 29 сентября покинули заседание столичного парламента в знак протеста. Таким образом они выразили несогласие с результатами дистанционного электронного голосования в Москве.

В знак протеста: депутаты от КПРФ в Мосгордуме решили не работать один день

В знак несогласия с выборами

По словам лидера фракции Николая Зубрилина, и КПРФ в целом, и московский горком компартии не признают ни итоги электронного голосования на выборах в Госдуму по одномандатным округам, ни итоги довыборов в Мосгордуму по 37-му избирательному округу.

"Поэтому в знак протеста мы сегодня покидаем заседание Мосгордумы", — заявил Зубрилин.

Речь не идет о бойкоте заседаний столичного парламента, сказала Pravda. Ru депутат Мосгордумы Любовь Никитина. И дело не только в онлайн-голосовании.

Но дело не только в выборах

"Мы не отказались от участия в работе Мосгордумы. Мы осуществили бойкот первого заседания после сезонного летнего перерыва", — сказала депутат.

По ее словам, для сегодняшнего демарша были три причины.

"Основная: мы требуем прекратить политические репрессии, осуществляемые органами внутренних дел города Москвы в отношении членов партии, а также кандидатов в депутаты и депутатов парламентской партии КПРФ", — сказала Никитина.

Вторая причина, по ее словам — фракция КПРФ не считает правильным проводить заседания онлайн.

Это (онлайн-заседания — прим.), конечно, добавляет пространство для маневра ведущим заседания, но сужает наши возможности. В то время как даже школьники, учащиеся колледжей и ВУЗов, бюджетники работают, не уходят на дистант, еще не объявлен локдаун…", — отметила депутат.

"И, третье, мы потребовали дать нам возможности осуществлять текущую деятельность. И при этом, когда кандидат в депутаты или депутат проводит встречи с избирателями, что он обязан делать по закону, его не должны привлекать как организатора несанкционированного митинга, что сейчас происходит со многими из нас. Мы хотим осуществлять свое право встречаться с избирателями и обсуждать текущие проблемы", — сказала Любовь Никитина.

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Куратор: Олег Артюков
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