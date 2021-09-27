Медведев пообещал задор и кураж в Государственной думе

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заинтриговал перспективами законотворчества в Государственной думе.

Дмитрий Медведев

Партийное диско

В то время как москвичи жаловались на обнажённые ягодицы наркоманов, которые те демонстрировали в окне под "отвратительное диско" в Стрельбищенском переулке, председатель "Единой России" заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев сделал интригующее заявление в эфире телеканала "Россия-24":

"Я не сомневаюсь, что новые депутаты от "Единой России" привнесут в работу нижней палаты парламента и свежие идеи, и просто задор, так сказать, политический кураж, который тоже необходим для того, чтобы решать сложнейшие вопросы".

Лидер правящей партии, фундаментальный образ которого однопартийцы отчего-то не стали использовать в агитации за светлые идеи суверенной демократии, сообщил общественности, что состав единороссов в Госдуме обновился практически наполовину. Судя по решительности Дмитрия Медведева, есть шанс, что правило о перемене мест слагаемых, наконец-то, признают утратившим свою актуальность.

Медведев пообещал, что депутаты от партии "Единая Россия" станут "работать энергично, не спать на заседаниях, а работать в полную силу". В этот момент у пользователей соцсетей, которые внимательно следят за появлением новых интернет-мемов, оживились воспоминания о популярных сатирических свидетельствах бодрствования Дмитрия Анатольевича.

Энергичный председатель партии, вновь набравшей конституционное большинство в Госдуме, поделился своими надеждами:

"Мы помним, что происходило в 1990-е годы, когда блокировались важнейшие государственные инициативы, когда были бесконечные свары и стычки. Я уверен, что возврата к такого рода работе парламента уже не будет и залогом к этому являются итоги выборов".

Никаких свар и стычек и быть не может, когда тезис, что парламент России не место для дискуссий, усердно и последовательно воплощался в жизнь. Даже лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который метал молнии по поводу, по его мнению, сфальсифицированных выборов в Государственную думу восьмого созыва, постеснялся и заикнуться об электоральных претензиях коммунистов во время онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Источник куража

Владимир Путин в Тыве

Пока аналитики пытаются предположить, как станут политически куражиться единороссы, президент России Владимир Путин вместе с министром обороны страны Сергеем Шойгу, одним из фронтменов избирательного списка "Единой России", заночевал в тайге. До этого, как сообщило федеральное ТВ, два высокопоставленных туриста:

порыбачили;

прокатились на катере;

встретили щуку и сварили из неё уху.

Традиционные походы в тайгу главы государства в компании с министром обороны России уже стали одной из обсуждаемых тем в социальных сетях. Правда, злопыхатели не учитывают, что тайга, вероятно, то самое место силы, где рождаются идеи и предпосылки для политического куража, о котором говорил Дмитрий Медведев. Даже пресс-секретарь президента России заметил, говоря об охране первого лица государства в условиях дикой природы:

"Ну и потом, медведь же видит, что это — Путин!"

Сергей Шойгу, оценивая индивидуальную палатку Владимира Путина, предназначенную для ночлега главы государства, назвал её "солидной". Президент пошутил, что значительная площадь державного спального места связана с качеством его работы:

"Надо лучше работать!"

Как сообщили федеральные СМИ, после этой искромётной шутки главы государства, Путин и Шойгу рассмеялись. Министр обороны обратил внимание на изображение камина, которое, как оказалось, было инфракрасным обогревателем, на что президент России заметил:

"Между прочим, он греет, зря вы смеётесь. Он греет, посмотрите".

Шойгу признался, что "посидеть у огонька — хорошо придумано… Уютненько".

Забота о человеке труда

В Ангарске произошло знаменательное событие — был торжественно открыт деревянный туалет типа "сортир" для водителей автобусов маршрута №7. Будто бы ветром из тайги принесло в Ангарск свежую идею. Туалет был украшен разноцветными надувными шарами, что наполняло атмосферу, царившую при открытии объекта, ощущением праздника.

Теперь и водителям будет где уютненько посидеть. Как там с "огоньком", особенно зимой, пока не сообщается, но идея задорная, как бы, вероятно, оценил её Дмитрий Медведев, и вообще "хорошо придумано".

Водителей, вероятно, настолько тронуло открытие важного объекта транспортной инфраструктуры, что они сами дополнительно установили уличный рукомойник и прикрепили к дереву зеркало. Видимо, чтобы почаще смотреть, как выглядит человек, который хорошо поработал.

Безусловно, открытие долгожданного деревянного туалета — важное событие и с политической точки зрения. Оно стало ещё одним подтверждением необходимости принятия в 2020 году поправок в конституцию России о заботе о человеке труда.

Очень своевременная книга

Гурбангулы Бердымухамедов

Вполне возможно, что, когда президент России завершит цикл своих статей о Второй мировой войне и истории Украины, он подаст пример политического куража для единороссов, обещавших не спать на заседаниях Госдумы.

Напитавшись духом тайги и теплом инфракрасного обогревателя в палатке, глава государства оценил итоги выборов в Госдуму как дальнейшее развитие демократии в стране и, может быть, напишет книгу об этих славных достижениях.

Пока же первенство в писательском жанре прочно удерживает президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, который написал новую книгу — "Независимость — наше счастье", о чём он сообщил 25 сентября 2021 года на заседании верхней палаты парламента страны.

Это уже второй туркменский бестселлер 2021 года. В мае увидела свет его книга "Белый город Ашхабад", посвящённая 140-летию столицы. Музыкант и философ Гурбангулы Бердымухамедов является автором целого ряда книг, посвящённых:

истории, музыке, и кулинарии;

ахалтекинским лошадям и алабаям;

коврам, чаю и пословицам.

Задор законотворческого креатива Государственной думы восьмого созыва, если опираться в своих предположениях на экспертное мнение Дмитрия Медведева, вполне может добавить ярких образов и литературному творчеству первых лиц государства.

Ведь не только "просто задор" формирует фундаментальную основу суверенной демократии, но и, как говорил Владимир Ульянов-Ленин, "очень своевременная книга". Да и давно уже просится следующий последовательный шаг на "особом" пути — заложить литературные основы для реинкарнации предмета "История партии", чтобы, если уж политически куражиться, так уж по-взрослому.

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