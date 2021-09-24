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Автор Любовь Степушова

Почему Михаил Мишустин оказался в санкционном списке США

Политика » Выборы » Федеральные

Включение Михаила Мишустина в список физических лиц, которых конгресс США рекомендует администрации санкционировать, выглядит как указание Владимиру Путину не выдвигать его преемником.

Почему Михаил Мишустин оказался в санкционном списке США

Мишустин под санкциями США

Нижняя палата конгресса США приняла оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против Москвы в плане:

  • расширения ограничений против обращения суверенного долга России,
  • введения персональных санкций против целого списка официальных лиц,
  • новых мер против "Северного потока — 2".

Речь пойдёт о списке кандидатов на новые санкции, в котором присутствие премьер-министра Михаила Мишустина выглядит странным.

  • Во-первых, потому что это один из лидеров государства, и обычно санкции против лиц такого ранга вводятся только в чрезвычайных обстоятельствах — это равноценно объявлению войны.
  • Во-вторых, Мишустин — из так называемых технократов, так лелеемых на Западе: в партиях не состоит, предпочтение "Единой России" не оказывает, занимается только экономикой.

Однако, учитывая, что он вполне может участвовать в президентских выборах 2024 года в качестве преемника Владимира Путина (вспомним пример Дмитрия Медведева), это выглядит как давление США с указанием "токсичной" для них фигуры.

США указывают Москве на желательных кандидатов

И давление такого плана оказывается. Так, сенатор Андрей Климов в новостях НТВ заявил, что внешние партнеры пытались заранее указать российским властям обязательных для прохождения кандидатов на выборах в Госдуму.

"До регистрации в конце 2020 года из США и ряда европейских столиц нам заявляли о том, кто должен быть кандидатом в депутаты в Госдуму. Нам говорили: "Этот, этот и этот обязательно должны быть кандидатами ещё до объявления выборов. А если их там не будет, то мы не будем признавать ваши выборы", — сказал сенатор.

В связи с этим возникает вопрос, если они пытались указать на желательных, значит, и на нежелательных тоже могут, и, значит, им это позволено?

Дела Мишустина не нравятся "товарищам" в "Вашингтонском обкоме"

В комментарии для Pravda. Ru политолог, кандидат экономических наук Юрий Глущенко отметил, что Мишустин оказался в списке, потому что развернувшаяся в России цифровизация и успехи на этой ниве, в том числе электронные выборы, не очень нравится "товарищам из-за океана".

"Бьют по заметным людям, достигших больших успехов каждый на своем посту. Это ближайшее окружение Путина", - отметил экономист.

Однако эксперт считает, что рано говорить о реакции Запада на возможного преемника Путина.

"А вы уже решили, что Мишустин будет преемником? Подождите. Пока Владимир Владимирович о преемнике пока ничего никому не обещал", — сказал Юрий Глущенко.

С ним согласен профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор политических наук в МГУ Андрей Манойло, который уверен, что" в природе не существует никаких приемников Владимира Путина, потому что наш президент твердо держит президентскую власть в своих руках".

"Рано говорить транзите. Когда начинают говорить о преемниках, подразумевают о замене. О замене говорить рано", — уверен политолог.

Он дополнил, что Мишустин это " техническая фигура, функционер".

"Политиком он не был и не является. Бороться за власть — это не его абсолютно. Это такой исполнитель талантливый, продвинутый, жёсткий, но исполнитель, а не лидер. Включили его в санкции для того, чтобы доставить человеку дискомфорт. Потому что он же не будет forever prime minister (премьер-министром вечно). Санкции надолго. А если у него будут какие-нибудь бизнес-проекты, то санкции по этому ударят", — считает Андрей Манойло.

"В списке целый ряд лиц, на которых у Соединенных Штатов зуб может быть. Мишустин, видимо, просто попал под раздачу", — добавил он.

По словам эксперта, для президента Байдена этот список — это "некоторая данность, которую ему придется учитывать, если он захочет развивать дальнейшие отношения с Российской Федерацией".

Невозможно представить, что Москве кто-то указывает

Что касается заявления Климова, но Андрею Манойло представляется маловероятным, что "кто-то Климову конкретно указывал".

"Возможно, просто не очень удачно выразился сенатор. Но если кто-то ему действительно звонил и указывал, какие кандидаты должны пройти на выборах в Госдуму, то это сенсация, и сенатору можно на этом сделать большой капитал и выступать на разных крупных площадках. Потому что это что-то небывалое. Я сомневаюсь, что именно в таком виде это могло быть подано вообще", — сказал Андрей Манойло.

Отметим, что включение Мишустина в санкционный список США только упрочит его позитивные позиции в России, переведя из функционера в политика.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин андрей манойло михаил мишустин
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