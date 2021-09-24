Почему Михаил Мишустин оказался в санкционном списке США

Включение Михаила Мишустина в список физических лиц, которых конгресс США рекомендует администрации санкционировать, выглядит как указание Владимиру Путину не выдвигать его преемником.

Мишустин под санкциями США

Нижняя палата конгресса США приняла оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против Москвы в плане:

расширения ограничений против обращения суверенного долга России,

введения персональных санкций против целого списка официальных лиц,

новых мер против "Северного потока — 2".

Речь пойдёт о списке кандидатов на новые санкции, в котором присутствие премьер-министра Михаила Мишустина выглядит странным.

Во-первых, потому что это один из лидеров государства, и обычно санкции против лиц такого ранга вводятся только в чрезвычайных обстоятельствах — это равноценно объявлению войны.

Во-вторых, Мишустин — из так называемых технократов, так лелеемых на Западе: в партиях не состоит, предпочтение "Единой России" не оказывает, занимается только экономикой.

Однако, учитывая, что он вполне может участвовать в президентских выборах 2024 года в качестве преемника Владимира Путина (вспомним пример Дмитрия Медведева), это выглядит как давление США с указанием "токсичной" для них фигуры.

США указывают Москве на желательных кандидатов

И давление такого плана оказывается. Так, сенатор Андрей Климов в новостях НТВ заявил, что внешние партнеры пытались заранее указать российским властям обязательных для прохождения кандидатов на выборах в Госдуму.

"До регистрации в конце 2020 года из США и ряда европейских столиц нам заявляли о том, кто должен быть кандидатом в депутаты в Госдуму. Нам говорили: "Этот, этот и этот обязательно должны быть кандидатами ещё до объявления выборов. А если их там не будет, то мы не будем признавать ваши выборы", — сказал сенатор.

В связи с этим возникает вопрос, если они пытались указать на желательных, значит, и на нежелательных тоже могут, и, значит, им это позволено?

Дела Мишустина не нравятся "товарищам" в "Вашингтонском обкоме"

В комментарии для Pravda. Ru политолог, кандидат экономических наук Юрий Глущенко отметил, что Мишустин оказался в списке, потому что развернувшаяся в России цифровизация и успехи на этой ниве, в том числе электронные выборы, не очень нравится "товарищам из-за океана".

"Бьют по заметным людям, достигших больших успехов каждый на своем посту. Это ближайшее окружение Путина", - отметил экономист.

Однако эксперт считает, что рано говорить о реакции Запада на возможного преемника Путина.

"А вы уже решили, что Мишустин будет преемником? Подождите. Пока Владимир Владимирович о преемнике пока ничего никому не обещал", — сказал Юрий Глущенко.

С ним согласен профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор политических наук в МГУ Андрей Манойло, который уверен, что" в природе не существует никаких приемников Владимира Путина, потому что наш президент твердо держит президентскую власть в своих руках".

"Рано говорить транзите. Когда начинают говорить о преемниках, подразумевают о замене. О замене говорить рано", — уверен политолог.

Он дополнил, что Мишустин это " техническая фигура, функционер".

"Политиком он не был и не является. Бороться за власть — это не его абсолютно. Это такой исполнитель талантливый, продвинутый, жёсткий, но исполнитель, а не лидер. Включили его в санкции для того, чтобы доставить человеку дискомфорт. Потому что он же не будет forever prime minister (премьер-министром вечно). Санкции надолго. А если у него будут какие-нибудь бизнес-проекты, то санкции по этому ударят", — считает Андрей Манойло.

"В списке целый ряд лиц, на которых у Соединенных Штатов зуб может быть. Мишустин, видимо, просто попал под раздачу", — добавил он.

По словам эксперта, для президента Байдена этот список — это "некоторая данность, которую ему придется учитывать, если он захочет развивать дальнейшие отношения с Российской Федерацией".

Невозможно представить, что Москве кто-то указывает

Что касается заявления Климова, но Андрею Манойло представляется маловероятным, что "кто-то Климову конкретно указывал".

"Возможно, просто не очень удачно выразился сенатор. Но если кто-то ему действительно звонил и указывал, какие кандидаты должны пройти на выборах в Госдуму, то это сенсация, и сенатору можно на этом сделать большой капитал и выступать на разных крупных площадках. Потому что это что-то небывалое. Я сомневаюсь, что именно в таком виде это могло быть подано вообще", — сказал Андрей Манойло.

Отметим, что включение Мишустина в санкционный список США только упрочит его позитивные позиции в России, переведя из функционера в политика.

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