Беглов против "Единой России": почему провалились петербургские выборы

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга признала парламентские выборы состоявшимися, узаконив тем самым окончательное уничтожение выборной системы в городе.

Претендовавший на роль единоличного хозяина Петербурга Александр Беглов и его команда не смогли добиться поставленных задач и подчинить себе ЗакС. Попытки губернатора продвинуть через "Единую Россию" лояльных к себе депутатов привели к фактическому уничтожению городского подразделения как единой политической силы. Партия уже лишилась семи мандатов в Заксобрании, а репутационные потери "Единой России" оценить еще только предстоит — последствия могут отразится на позициях партии в других регионах.

В результате парламент оказался уязвим перед интригами внутригородских элит, которые попытаются подчинить политическую жизнь города собственным политическим интересам. О вероятности развития такого сценария еще летом говорила глава ЦИК Элла Памфилова, призывая губернатора навести порядок в избирательной системе, но Беглов поставил собственные амбиции выше интересов города.

"У нас не было еще таких выборов"

Власти Петербурга, вместо пресечения нарушений и жесткой реакции на фальсификации, предпочли делать вид, что критика в адрес избирательной системы города надуманная. Даже непосредственно губернатор Беглов, уже после аннулирования результатов на двух участках после грубых нарушений и слов Памфиловой о возможности отмены итогов выборов еще на шести-семи УИК, сообщил, что выборы прошли "корректно, честно и открыто".

Масштабность нарушений, повлекшая недоверие граждан к закону и выборам, отметил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

"Главный результат уже очевиден — таких масштабных и циничных нарушений избирательных прав в нашем городе еще не было. Очевидно, что нарушения имеют системный и организованный характер. При этом, к сожалению, в фальсификациях и нарушениях избирательных прав участвовали тысячи наших сограждан. На наших глазах разрушается уважение к закону и доверие к выборам", — отметил Шишлов.

На заседании Горизбиркома по подведению итогов выборов аналогичное мнение высказала член комиссии с правом решающего голоса Ольга Покровская. В своём особом мнении она указала на многочисленные нарушения, которые повлияли на итоги голосования.

"Я считаю, что оно прошло с беспрецедентным количеством нарушений, которые, безусловно, исказили результаты выборов. Я получала информацию от наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов, сама ездила по участкам и могу судить о том, что происходило", — указала Покровская.

Основная причина фактически неприкрытой фальсификации избирательного процесса в Петербурге заключается в действиях Беглова, направленных на разрушение баланса системы сдержек и противовесов в городе в сторону исполнительной власти перед законодательной. Таким образом губернатор стремился усилить контроль над Смольным, снизив традиционно сильное в Петербурге влияние местного парламента.

Для этого были использованы прошедшие выборы, которые выступили инструментом для продвижения кандидатов Беглова в Законодательное собрание. Формирование списка проходных кандидатов и партий, проведение предвыборных кампаний и организация избирательного процесса в целом были поручены вице-губернатору по внутренней политике Александру Бельскому.

Еще до начала избирательной кампании эксперты прогнозировали, что для контроля хода выборов губернатор будет активно использовать административный ресурс. Для этого ему было необходимо существенно усилить влияние на территориальные избирательные комиссии, чего удалось достичь за счет нового председателя Горизбиркома Натальи Чечиной. Ранее она работала под началом Беглова, когда тот возглавлял Курортный район. Позже губернатор назначил Чечину на место главы района, а в 2020 году утвердил её назначение главой ГИК.

После прихода Чечиной в Горизбирком в петербургскую избирательную систему вернулись методы, о которых в самом европейском городе России не слышали с 90-х годов.

"То, что проходило в Петербурге, на выборы не похоже. Я даже не уверен, что выборы нужны. Может быть, лучше проводить денежно-вещевую лотерею. Этот протокол — фикция. Этим цифрам я не верю. Я обошёл сотни избирательных комиссий и читал чаты наблюдателей, я думал, что таких методов уже нет", — заявил член ГИК Андрей Беляков.

Подробности этих методов в красках описал представитель "Партии Роста" Алексей Березин.

"У нас не было ещё таких выборов, чтобы на избирательных участках громили урны и во все стороны разбрасывали бюллетени. Никогда не было, чтобы председатели участковых избирательных комиссий не просто сбегали, а сбегали в полицейской машине с мигалками. Какие же это зарубежные иностранные силы? Или все-таки это делали чиновники, нарушая законы? Очень надеюсь, что с этим разберется Следственный комитет", — заявил политик.

Два лагеря в системе управления городом

Заполучив контроль над Горизбиркомом, Беглов столкнулся с противодействием со стороны "политической группировки" спикера ЗакС Вячеслава Макарова. Последний с 2011 года держал городской парламент под своим полным контролем и не был готов добровольно лишиться своих позиций. Еще в декабре 2020 года Макаров публично заявлял, что намерен переизбраться в ЗакС на прошедших выборах.

"Может, у отдельных есть мечта вытолкнуть меня из (городского) парламента. Никогда этого не будет, не добьются", — уверенно заявлял спикер Заксобрания.

Если бы планам Макарова суждено было сбыться, о контроле Беглова над петербургскими депутатами не могло бы идти и речи. Способ решения "макаровской" проблемы губернатор озвучил в марте текущего года, когда заявил о своём желании видеть спикера среди депутатов Госдумы. Уже в мае, после разговора секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком, Макаров был вынужден сняться с праймериз в городской парламент. А в апреле Турчак лично привел Макарова подавать документы на выборы в Госдуму. Показательно, что в 2019 году Александр Беглов договаривался с Турчаком о партийной поддержке своей кандидатуры на губернаторских выборах.

Ответом Макарова стало формирование собственного списка кандидатов-сторонников на выборах, чьи избирательные кампании, как сообщали СМИ, он щедро профинансировал. Например, в парламент прошла дочь Макарова Марина Лыбанева, которая будет отстаивать интересы отца. В пользу этого говорит тот факт, что в списках она уже значится под фамилией отца — Марина Макарова.

Столкновение двух политических тяжеловесов могло бы привести к формированию в городе двух центров силы, и, как следствие, повышению конкурентности выборов. Однако контроль за Горизбиркомом позволил Беглову обойти политическую борьбу и попытаться продвинуть своих кандидатов в ЗакС иными методами. Как результат, журналисты, наблюдатели и правозащитники зафиксировали такое количество нарушений и фальсификации, что Петербург может побить собственный антирекорд, когда выборы 2019 года были признаны ЦИК самыми "грязными" в стране. Именно на тех выборах Александр Беглов был избран губернатором.

Перед выборами председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что за последние два года она трижды выносила постановление о неудовлетворительной работе ГИК Петербурга, вносила предложения по изменению городской избирательной системы, но ни комиссия, ни руководство города рекомендациям этим не следовали.

"Мы уже видели, насколько эта система поражена на муниципальном уровне, но, к сожалению, не только на муниципальном. Поскольку это проблемы уже более высокой политики, качества управления городом, качества принятия решений, в том числе законодательных. По своей компетенции мы трижды принимали постановление ЦИК о неудовлетворительной работе ГИК Петербурга. И наша основная претензия был в том, что на протяжении, по крайней мере, этих двух лет, когда нужно было принимать кардинальные меры и всё для этого было, никакого понимания, никакой поддержки мы не ощутили. Ни со стороны руководства города, ни, как следствие, со стороны ГИК. То есть желания что-то кардинально менять ни у кого не было. И вот эти все проблемы, которые два года назад были, они все остались. Более того, они обострились и усугубились", — сказала Памфилова.

Глава ЦИК особо отметила, что речь идет не просто о неудовлетворительной работе ГИК Петербурга, а о том, что городская комиссия стала инструментом при решении внутриэлитных финансово-экономических проблем.

"Концентрация проблем на уровне ГИК — это как верхушка айсберга. На самом деле все гораздо глубже. После выборов, как я их называю позорных, в 2019 году, мы поняли, что менять бесконечно председателей комиссий — это такая косметическая мера, которая ни к каким кардинальным изменениям не приведет. Что нужно самым серьезным образом оздоравливать всю избирательную систему города. Эти проблемы вообще выходят за рамки избирательной системы. То, что мы наблюдаем — это то, что на поверхности, апофеоз каких-то внутриэлитных схваток в сфере финансово-экономической. Они причудливым образом трансформировались в тот уродливый политический ландшафт, который мы наблюдаем последние годы. И, как следствие, избирательная система города этот уродливый политический ландшафт и отражает. Еще раз хочу подчеркнуть. Что это битвы вокруг экономических и финансовых интересов", — рассказала Памфилова.

Так как за два года рекомендации ЦИК так и не были выполнены, в результате прошедшие выборы мало чем отличались от выборов 2019 года. На избирательных участках вновь массово происходили фальсификации и нарушения.

"Из-за фальсификаций как минимум на одном участке в Петербурге будет возбуждено уголовное дело. На шести-семи участках в городе следует отменить результаты выборов в Госдуму", — сообщила Памфилова.

Следует особо отметить, что ответственным за бардак в избирательной системе Памфилова считает губернатора Беглова. Вместо того, чтобы осудить действия ГИК, губернатор раз за разом их поддерживает и одобряет.

"Не согласна с тем, что все это происходит за спиной губернатора. Это не так! Он публично поддержал и дал высокую оценку избирательной системе города, тогда как ЦИК России трижды выражала недоверие городской избирательной комиссии. Комиссии предлагали самораспуститься, чтобы Петербург получил систему, которая была бы его достойна. Однако шанс упущен, мы поменяли нескольких председателей, а воз и ныне там", — сказала Памфилова.

Таким образом, локальный конфликт Беглова и Макарова из-за влияния на ЗакС Петербурга перерос в противостояние с федеральным центром. В ЦИК уже прямо говорят о неимении у себя возможностей по наведению порядка в Петербурге, а значит, что к решению проблемы вскоре могут подключиться и иные силы.

"Токсичный электоральный процесс"

Сами петербуржцы также реагируют на происходящее. Об их недоверии к избирательной системе города красноречиво говорит явка, одна из самых низких по стране. Если в целом по России на избирательные участки пришло 45% избирателей, то в Петербурге только 36%. Последний раз явка в Петербурге соответствовала федеральной в 2011 году, с тех пор город на каждых выборах оказывается в числе аутсайдеров, что лишний раз подтверждает наличие системных проблем.

Эксперты сходятся во мнении, что причиной нежелания петербуржцев участвовать в выборах является недоверие к избирательной системе — как не голосуй, а победителя назначат сверху. Целенаправленность на приведение заинтересованными лицами итогов голосования к заранее спланированному результату, а также беспрецедентность и циничность нарушений отметил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

"Нарушения, которые начались еще на этапе регистрации кандидатов и партийных списков, продолжались на протяжении всей избирательной кампании. А апофеозом, конечно, стало то, что происходило в эти три дня. И мы имеем уже огромное количество информации: более четырех сотен сообщений у нас сейчас в работе. В данной ситуации мы в Санкт-Петербурге имели скоординированную и организованную кампанию по приведению итогов голосования к заранее спланированному результату", — подчеркнул омбудсмен.

Политтехнолог, член-корреспондент Академии экосоциальных технологий Олег Мазур также указал на принципиальное отличие нарушений в Петербурге, от нарушений в других городах. Имея опыт участия в кампаниях одновременно в нескольких городах Мазур отметил, что если в регионах инициаторами нарушений оказываются кандидаты и их команды, то в Петербурге фальсификации устраивают комиссии. Из-за этого избирательный процесс в городе становится "токсичным", а участие в нем воспринимается негативно.

"Моя оценка деятельности организации избирательного процесса в Санкт-Петербурге — как "крайне токсичная", "токсичный электоральный процесс". У меня были проекты одновременно в Иркутской области, в Оренбургской области. Я наблюдал, там все происходило нормально. Были нарушения, но там они совершались кандидатами или политтехнологами этих кандидатов, а комиссии старались сохранять лицо", — сообщил Мазур.

Остроты проблеме придает роль Петербурга в жизни России и ее статус второй столицы. Политолог Иван Аркатов считает, что ситуация в городе может привести к подрыву доверия к системе выборов не только в городе, но и в России в целом.

"Если этот урок не будет усвоен, то это может подорвать доверие к выборной системе как в Петербурге, так и в России в целом. Это определенный вызов и для властей федерального уровня, и для ЦИК РФ", — подчеркнул Аркатов.

"Бомба замедленного действия"

В итоге, уже второй раз подряд петербургские выборы оказываются самыми скандальными в России. По имеющейся в СМИ информации, город пожертвовал репутацией ради достижения следующих целей, поставленных Александром Бегловым перед своей командой:

не менее 48% голосов за "Единую Россию" по единому округу,

13% ЛДПР,

10% "Новым людям",

прохождение 5% барьера "Российской партией свободы и справедливости"

и вылет из парламента "Яблока".

Для этого губернатор задействовал самые серьезные инструменты. Вопреки рекомендациям ЦИК Беглов демонстративно утвердил лояльную себе Наталью Чечину на пост председателя городской комиссии. Губернатор фактически перехватил контроль над старой системой и использовал ее для продвижения своих кандидатов в ЗакС. Это позволило уже на начальных этапах снимать с выборов неудобных или неугодных кандидатов.

Так, в августе ГИК не зарегистрировал кандидатом Ольгу Герасину, представителя партии "Новые люди".

Она шла по одному округу с кандидатом от "Единой России" Денисом Четырбоком. После того, как инциденту была придана широкая огласка, ГИК восстановил Герасину.

Тогда же с выборов был снят самовыдвиженец Сергей Никешин, который должен был стать конкурентом "единоросса" Алексея Далматова.

В среду, 22 сентября, Верховный суд признал незаконным отстранение Никешина от выборов. Что интересно, Никешин сам является членом "Единой России", но из-за внутрипартийных интриг был вынужден идти самовыдвиженцем, за что, вероятно, и был безосновательно снят.

В случаях, когда соперников не удавалось отстранить через ГИК, к ним применялись иные административные ресурсы.

Так, еще в июне был отправлен под домашний арест депутат ЗакС от "Партии Роста" Максим Резник.

На выборы он планировал идти самовыдвиженцем, для чего ему предстояло собрать подписи петербуржцев. Однако надзорные органы просто не позволили ему зарегистрировать собранные подписи у нотариуса.

А история члена "Яблока" Бориса Вишневского прогремела на всю страну — в одном с ним округе зарегистрировалось еще двое Борисов Вишневских.

Мужчины не только сменили имена и фамилии, но даже изменили внешность для сходства с оппозиционным кандидатом.

Таких оппонентов, как Вячеслав Макаров, которых для Беглова не представлялось возможным отстранить от выборов через ГИК или иными доступными способами, для него зачистили из федерального центра.

Как уже отмечалось, Макаров был снят с кампании в ЗакС лично председателем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

Кроме того, от "Единой России" Беглову был выделен политтехнолог Александр Серавин для ведения избирательных кампаний "правильных" кандидатов.

Особое внимание в наборе инструментов Беглова было отведено информационной поддержке. Незадолго до выборов Смольный консолидировал все свои медиа в единую группу, что позволило команде Беглова формировать нужную ему картину хода выборов в СМИ.

Для борьбы с оппозиционными политиками была задействована медиагруппа "Патриот" петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Его политтехнологи работали с Бегловым ещё на губернаторских выборах 2019 года. Но после избрания интересы Беглова и Пригожина разошлись, в распоряжении губернатора осталась только информационная поддержка. На ресурсах медиагруппы продолжали публиковаться негативные материалы о либеральных политиках и их деятельности для создания нужного информационного поля. Таким образом, у команды Беглова появилась возможность создавать как позитивную, так и негативную повестку в прессе, тем самым прямо влияя на мнение избирателей о тех или иных политиках.

Несмотря на наличие у Александра Беглова и ответственного за кампанию Александра Бельского админресурса, подконтрольного Горизберкома и мощной медиаплатформы, им не удалось сформировать необходимое общественное мнение, которое позволило бы получить заданные проценты голосов. По единому округу:

"Единая Россия" получила 33,2% вместо 48% запланированных,

а "Яблоко", которое не должно было пройти избирательный порог, превысило его почти в два раза.

Также свои позиции существенно укрепила КПРФ.

В соответствии с утвержденными Горизбиркомом Петербурга итогами выборов, в новом созыве Законодательного собрания у "Единой России" будет всего 29 мандатов, у КПРФ 7 мандатов, у "Справедливой России" 5 мандатов, ЛДПР — 3 мандата, у "Яблока" 2 мандата, еще 3 места получат дебютанты городского парламента "Новые люди". Таким образом, на прошедших выборах "Единая Россия" теряет сразу семь мест в Заксобрании, которые достаются оппозиционным силам.

Этих результатов Беглову и Бельскому удалось добиться совместными усилиями даже при активном использовании админресурсов и массовых фальсификациях на избирательных участках. Вероятно, непопулярность кандидатов из "списка Бельского" и стала причиной столь скандальной кампании. В противном случае результаты могли быть еще более плачевными.

Но даже получившаяся расстановка сил в Законодательном собрании, при наличии внутриэлитных конфликтов, выступает "бомбой замедленного действия" для политической сферы Петербурга. Беглову не удалось взять ЗакС под свой контроль, но из-за его действий ослабло влияние на парламент других участников политической жизни — тех же "Единой России" и Вячеслава Макарова. Образовавшийся вакуум наверняка попытаются заполнить другие игроки, что с высокой степенью вероятности приведет к возникновению новых внутриэлитных конфликтов, о чем говорила Элла Памфилова.

В Петербурге сложилась уникальная для страны ситуация, большинство мест в парламенте все еще остается за "Единой Россией", но лидером она быть перестала. Из субъекта политической жизни партия превратилась в объект — оболочку для продвижения депутатов, не связанных между собой ни идеологией, ни общими целями. Ситуация с Сергеем Никешиным яркое тому подтверждение — из-за конкуренции внутрипартийных групп влияния ГИК безосновательно сняла его с выборов. Говорить о том, что не имеющие общих целей и задач депутаты смогут эффективно отстаивать интересы своих избирателей, не приходится. Куда вероятнее, что они попадут под влияние других, более консолидированных партий и фракций, и их покровителей из городских элит.

Ранее вероятность развития этого сценария озвучил гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов. По его мнению, после выборов положение губернатора будет существенно ухудшаться в связи с усилением конфликтов внутри элитных групп. Виной этому называют разруху в избирательной системе, конфликт с ЦИК Памфиловой, война с Макаровым и противостояние с крупными экономическими структурами.

Особую опасность представляет вопрос легитимности выборов. Заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор политических наук Инна Ветренко в интервью изданию "Коммерсантъ" отметила, что решения нового созыва всегда будут под вопросом законности.

"Я думаю, что информационный фон нарушений и низкая явка бьют по легитимности выборов. Последствия будут серьезными, так как-то, что творилось в течение трех дней, а особенно двух последних ночей — это полное безобразие. В результате где-то будут аннулированы голоса, где-то главы комиссий попадут под административное или даже уголовное преследование, будут отставки в ТИКах. Все это будет мешать и легитимности будущих решений парламента. При непопулярных решениях будет шквал критики: как вас избрали и кто вас избрал?", — рассказала Ветренко.

После прошедших выборов Беглов уже оказался в беспрецедентной ситуации. Город фактически сдан силам, выступающим против Смольного, "Единая Россия" получила репутационный ущерб, уровень нарушений на голосовании сделал Петербург лицом "грязных выборов", а конфликт избиркома и ЦИК фактически достиг своего апогея.

Плацдарм Беглова для новых конфликтов

Недальновидная политика Александра Беглова привела к формированию плацдарма для развития новых противостояний и укоренения старых перипетий внутри элитных групп. Выборы в Петербурге, прошедшие с многочисленными нарушениями, вскрыли критические проблемы, имеющиеся в избирательной системе и структуре управления городом. Петербург разрывают внутренние конфликты, что лишь усугубится с началом деятельности нового состава Законодательного собрания.

Избирательная система планомерно и на протяжении нескольких лет использовалась губернатором для получения влияния над ЗакСом. Легитимность выборов находится под вопросом, эсеры из "Справедливой России" (СР), являющейся парламентской партией, выступают сейчас главными агитаторами отмены итогов голосования. Лидер СР Сергей Миронов даже специально приехал в Петербург для отстаивания интересов своей партии. В частности, его возмутила ситуация с Надеждой Тихоновой, которая уверенно лидировала в голосовании на округе № 212, но в итоге уступила Александру Тетердинко, пожаловавшись на перепись голосов за единоросса в УИК №1130.

Массовые нарушения в ходе выборов и при подсчете бюллетеней говорят о необходимости перезапуска системы, кадровых перестановок и контроля со стороны федерального центра. Усилия губернатора Беглова, который стремился получить влияние в городе и сместить акцент в расстановке сил в сторону Смольного, не привели к нужному ему результату, а лишь усилили конфликты элитных группировок.