Владимир Брутер: “Новые люди” не внесут никакой новизны в российскую политику

О главном недостатке электронного и трёхдневного голосования, почему "Новые люди" прошли в Госдуму, а "Яблоко" — нет, а также о том, в каких регионах у "Единой России" самые слабые позиции, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Запрос на новых людей

— Владимир Ильич, итоги выборов не стали для вас неожиданностью. Мы с вами говорили в начале сентября. Все ваши прогнозы сбылись, кроме, может быть, одного: порог 5% преодолели "Новые люди".

— Мы тогда "Новых людей" тоже выносили за скобки, говорили о том, что это возможно. Это хороший прогноз, потому что никто не мог гарантировать "Новым людям", что они пройдут. Ещё несколько часов назад не было такой гарантии.

— Насколько это новые люди?

— "Новые люди" — это не новые люди. Но очевидный запрос на новых людей. Разумеется, никакой новизны в российскую политику они не внесут в целом, но это означает, что есть такой запрос у избирателей. В самом деле, руководители основных четырёх политических партий сильно преодолевают пенсионный возраст. И это накладывает определённый отпечаток. При всем уважении к ним, к избирателям, к тому, что это на самом деле не главное, это означает, что молодые люди хотят, чтобы в управлении страной были и молодые люди: их политическая активность, как и у всех групп населения, сильно связана с тем, насколько они представлены во власти.

Если молодые люди не будут видеть адекватных себе молодых людей во власти, то эта власть останется для них не своей.

— Такой большой разрыв между вторым и третьим местом тоже не сюрприз?

— Я думаю, что реально ЛДПР и "Справедливая Россия" в качестве оппозиции не угадываются. В качестве оппозиции очень сложно, но можно угадать коммунистов. Хотя это специфическая оппозиция, которая никак не может претендовать на то, что она объединит оппозицию.

Что касается всех остальных, то их невысокие рейтинги связаны с тем, что их место в политическом спектре стабильно, но не может расшириться, потому что эти партии вокруг себя никого собрать не могут. Мы помним заявление Прилепина о том, что он хочет объединиться с коммунистами, но рейтинг "Справедливой России" показывает:

Во-первых, объединяться могут только коммунисты, если захотят.

Во-вторых, рейтинг "Справедливой России" настолько невысок, что для кумулятивного эффекта вовсе необязательно коммунистам объединяться.

Если "Справедливая Россия" ещё чуть-чуть просядет, то автоматически всё это перейдет к коммунистам. Представим себе даже, что они объединятся. У них нет потолка выше, чем сумма объединения. Наберут они 25% голосов — и что это даст? Абсолютно ничего.

— Почему Российская партия пенсионеров обогнала "Яблоко"?

— Я не думаю, что 2% обязательно нуждаются в комментариях. "Яблоко" не вело и не могло вести активную избирательную кампанию. "Пенсионеры" её местами вели. "Яблоко" за пределами столичных регионов практически уже не работает. "Яблоко" деградирует давно.

"Пенсионеры" провели вполне агрессивно избирательную кампанию. Могли бы получить и больше, если бы было свободное место. А так "Новые люди" забрали много свободных голосов.

За равные возможности

— Владимир, что скажете о голосовании в столичном регионе и других субъектах Федерации?

— Ситуация в регионах иногда бывает разнообразной и зависит от того, кто этими регионами управляет. Конечно, популярность "Единой России" в азиатско-тихоокеанской части страны значительно меньше, чем в центральной. Это понятно: азиатская часть находится в гораздо более удалённом и сложном экономическом и социально-политическом положении. Там очень многие выглядят более разочарованными, чем в Центре. Неслучайно "Единую Россию" перед выборами посетила идея строительства мегаполисов:

тихоокеанских,

сибирских.

Они узнали, что существует запрос на гораздо большее вмешательство в ситуацию, и начали этот вопрос отрабатывать. Частично он дал результаты, частично никаких результатов он за такое время дать не мог. В целом выборы начались с того, что "Единая Россия" сначала набрала 38%. Потом это число по мере приближения Центра выросло существенно.

Поэтому Тихоокеанский регион и в меньшей степени Сибирь остаются для "Единой России" слабым местом, но при таком многочисленном электорате это не кажется серьёзной проблемой.

— Что скажете об электронном голосовании?

— Я всегда против электронного голосования и голосования в три дня. Потому что выборы должны констатировать ситуацию для всех одинаковую. Не все могут воспользоваться электронным голосованием. Это значит, что мы одной части населения даём больше удобств, чем другой. Но электронное голосование сейчас используется во многих странах мира, отменить его невозможно.