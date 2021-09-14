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Автор Ирина Гусакова

В ЦИК ответили на запрос о проверке кандидатов в Госдуму от КПРФ

Политика » Выборы

Центральная избирательная комиссия России ответила на запрос "Известий", касавшийся информации о наличии у кандидатов от КПРФ Леонида Калашникова, Вадима Кумина, Сергея Левченко и Александра Тарнаева зарубежных активов.

В ЦИК ответили на запрос о проверке кандидатов в Госдуму от КПРФ

В ЦИК сослались на ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". В нем говорится, что каждый кандидат в депутаты перед регистрацией на выборы должен закрыть счета и вклады за рубежом, прекратить хранение наличных и ценностей в иностранных банках за границей и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Об этом в ЦИК каждый кандидат должен подать письменное уведомление.

Как подчеркнули в комиссии, информация о невыполнении вышеуказанными представителями компартии требований законодательства не поступало.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с "Известиями" рассказал о порядке проверки Центральной избирательной комиссией документов, подаваемых кандидатами в депутаты. По его словам, ЦИК организовывает проверку документов, подаваемых кандидатами в депутаты, выборочно или же при необходимости, если есть некие подозрения, запросы ведомств или сообщения СМИ об имеющей место недостоверной информации.

"То есть сначала выборочно. Если что-то такое вызывает, так сказать, повышенный интерес, тогда делают уже более детально, а так небольшой процент выборочно", — подчеркнул политолог.

При этом Марков подчеркнул, что ЦИК не обладает полномочиями вести следственные действия и запросы на проверку кандидатов при необходимости направляются в уполномоченные ведомства.

"Он [ЦИК], я думаю, в прокуратуру, в Следственный комитет делает запросы. Они это приводят расследование", — указал он.

В случае выявления несоответствия информации кандидата снимают с выборов. При этом Марков подчеркнул, что речь идет о существенных искажениях. Снять с выборов, по его словам, могут уже зарегистрированных депутатов, причем в последний момент, прямо перед выборами.

"Прямо ночью какой-то местный избирком, где это происходит, может садиться и вычеркивать (из бюллетеней. — "Известия")", — заключил эксперт.

В конце августа сообщалось, что ЦИК попросят отстранить от участия в выборах кандидатов от КПРФ Леонида Калашникова, Вадима Кумина, Сергея Левченко и Александра Тарнаева, если подтвердится появившаяся информация о зарубежных активах членов компартии. О готовности направить соответствующее обращение к главе комиссии Элле Памфиловой заявили "Коммунисты России".

В этом же месяце стало известно об обращении "Молодежного союза юристов РФ" на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова, в котором юристы попросили организовать проверку кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ на участие в иностранном бизнесе.

Запрос в Генпрокуратуру о проверке юристы направили, ссылаясь на материал издания "Профиль" от 2 августа. В обращении указано, что Тарнаев, Кумин, Левченко и Калашников являются лицами, аффилированными с иностранными компаниями, и бенефициарами компании, которая выводит деньги из страны в офшоры, нарушая нормы антикоррупционного законодательства.

Ознакомиться с полным текстом обращения можно здесь (продолжение доступно по этой ссылке).

Согласно расследованию журнала, опирающегося на данные издания "Век", под контролем кандидата Тарнаева находится офшор Solidarity Finance Limited, который находится в юрисдикции Кипра. При этом отмечается, что он скрывает свое участие в кипрской компании и поэтому зарегистрировал ее на собственную дочь Надежду. Ей в то же время принадлежат доли в банке "Солидарность" через который, как полагает издание, и могут выводиться деньги за пределы России.

Причем вышеуказанную кредитную организацию, как указывается в материале, контролируют сын депутата Леонида Калашникова Дмитрий, а также Вячеслав Арбузов и Вадим Кумин. Кроме того, по данным издания, чиновники от КПРФ являются бенефициарами АО "Зарубежэнергопроект". При этом порядка 70% акций данной компании принадлежит офшору Binum Securities LTD.

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Куратор: Олег Артюков
Темы кпрф сергей марков
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