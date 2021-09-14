Что выберет Россия - дно "второго мира" или сдача Западу?

Россия в ближайшее время должна сделать свой исторический выбор — попытаться войти в команду мировых лидеров на буксире у ЕС или США или остаться самостоятельным игроком уровня "второго мира".

Российский либерал и экономист Владислав Иноземцев в своём выступлении в "Ельцин-центре" заявил, что Китаю, скорее всего, так и не суждено вырваться в первые экономики мира.

Так что разговор будет идти всё-таки о Западе и отношениях России с ним. Каким он видит развязку положения дел последних лет, эксперт рассказал довольно подробно, пусть и со своей "либеральной колокольни".

Прежде всего, революционной ситуации в России так и не возникнет, поскольку это никем не востребованные осложнения. Запроса от общества на перемены нет. Россия находится в состоянии устойчивого равновесия, деструктивно на систему ничто не воздействует и на власть — тоже.

Если что и угрожает режиму, так это исключительно внутренние конфликты, считает аналитик.

Но такая ситуация может стать реальностью только после окончательного ухода со сцены Владимира Путина. Лишь тогда разные противоречащие друг другу силы, в том числе центробежные, начнут влиять на систему.

А чтобы система вышла из равновесия, необходимы сильнодействующие внешние факторы. Например, падение нефтяных цен или санкции за Украину, после которых Россия уже не поднимется. Но пока этого нет и в помине, а Путин ведёт себя на внешнеполитической арене "безукоризненно и не даёт повода для придирок сверх уже имеющихся".

Так что с тем, что имеется в наличии:

политически индифферентное население,

задавленная оппозиция,

подконтрольные СМИ,

ручной парламент,

послушный исполнительный аппарат,

лояльные силовики, —

имеет смысл заниматься именно экономическими реформами.

Но, говоря откровенно, есть два типа государства — демократия и монархия.

"Россия же и вовсе не государственная система, а территория, захваченная политической элитой, преследующей свои и только свои интересы", — считает эксперт.

Что характерно, никакой заинтересованности в экономическом росте у неё нет. Всё устраивает и так, поскольку из бюджета в карман непрерывно идут деньги, уверен он.

Никто не хочет ничего совершенствовать, поскольку начнёшь менять — развалишь. Но даже если представить, что Кремль и Белый дом примутся за модернизацию уже завтра утром, Россия всё равно останется в отстающих.

"Надо было заниматься реформами тогда, когда нефть доходила до 140 долларов за баррель, за доллар давали 23 рубля и все были счастливы", — говорит Владислав Иноземцев.

Впрочем сегодняшние элиты вообще не будут участниками будущей борьбы за власть. Как считает эксперт, никаких преемников Путин не оставит, ибо в элитах начнётся страшная грызня на взаимное уничтожение. Так что бороться тут особо не с чем, а российской оппозиции стоит снижать накал страстей и переходить на более спокойный тон.

Любой диалог предпочтительнее для переговоров с наиболее разумными и прогрессивными представителями власти, которые не хотят эскалации конфликтности. Как и общество в целом.

"В России революции больше не нужны, так как общество обуржуазилось, индивидуализировалось и кровавых драк не жаждет", — резюмировал Иноземцев.

Логичное объяснение ситуации. Вот только почему оно так отдает 90-ми, когда Россию звали "на Запад", а по факту — обобрали и чуть не уничтожили?

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.