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Автор Олег Артюков

Не в этот раз: представлен прогноз, какие партии пройдут в Госдуму

Политика

В Госдуму восьмого созыва пройдут только четыре партии. Такой прогноз представили эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Не в этот раз: представлен прогноз, какие партии пройдут в Госдуму

Первая четвёрка — без изменений

В Фонде составили консенсус-прогноз результатов выборов в Госдуму. Учитывались как данные электоральной статистики, так и экспертные оценки.

В ФоРГО прогнозируют, что победу одержит партия "Единая Россия". Эксперты фонда считают, что единороссы наберут от 42 до 46 процентов голосов. Второе место займёт КПРФ, которая получит от 17 до 19 процентов голосов. На третьем месте либерал-демократы (от 11 до 13 процентов). И на четвёртом месте — "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (СРЗП) — от семи до девяти процентов голосов.

Судя по этому прогнозу, "Единая Россия" потеряет некоторое количество мандатов. Однако очевидно, что партия сохранит большинство в Госдуме. Вопрос в том, сохранит ли ЕР конституционное большинство — то есть получит ли 300 мандатов и более.

Коммунисты могут рассчитывать на некоторое увеличение представительства в Госдуме. Однако не настолько значительное, чтобы всерьёз влиять на принятие законопроектов.

Либерал-демократы ранее боролись с КПРФ за второе место. Но, судя по прогнозам экспертов, не в этот раз. Что, в общем, не очень хороший сигнал для ЛДПР.

Что касается СЗРП, то если и был эффект от объединения "Справедливой России", "Патриотов России" и "За правду", то он оказался минимальным. Эта партия может рассчитывать примерно на то же количество мандатов, что и на выборах в 2016 году.

И другие партии

Что касается других партий, то некоторые шансы пройти в Госдуму есть у "Новых людей" и Партии пенсионеров. Эксперты ФоРГО прогнозируют, что они получат от трёх до пяти процентов голосов избирателей. Более трёх процентов позволяет партиям рассчитывать на государственное финансирование. Но чтобы пройти в Госдуму, надо преодолеть пятипроцентный барьер.

Есть шансы получить госфинансирование и у "Яблока". Согласно прогнозу, эта партия тоже может набрать три (или чуть более) процента голосов. И можно даже сказать, что для "Яблока" это будет успех — с учётом того, что в 2016 году эта партия не набрала и двух процентов.

Что касается остальных партий, то ни одна из них не получит более трёх процентов голосов. Всего на выборы в Госдуму своих кандидатов выдвинули 14 российских политических партий.

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Как проголосовать на выборах в Госдуму, чтобы потом не пожалеть
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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