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Автор Антон Куликов

Вожди КПРФ просмотрели выдвижение новосибирскими коммунистами педофила в депутаты

Политика » Партии

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в беседе с RT заявил, что не в курсе того, что партия выдвигает кандидатов, ранее обвиняемых в отношениях интимного характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Вожди КПРФ просмотрели выдвижение новосибирскими коммунистами педофила в депутаты

"Если берём с точки зрения выборов депутатов Государственной думы, то никакого Фролова нет в… региональных списках. Нет такого кандидата по одномандатным избирательным округам. Если где-то вдруг на каком-то местном уровне какой-то кандидат Фролов (или с такой же фамилией) и есть такие сведения, то можно обращаться в правоохранительные органы и смотреть… Никакого Фролова я не знаю", — заявил Афонин.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что коммунисты выдвинули в горсовет Искитима на сентябрьские выборы 2021 года Артёма Фролова, который ранее имел судимости по такой статье, как "Кража", а также обвинялся в отношениях интимного характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Информация о его погашенных судимостях также есть на сайте избирательной комиссии Новосибирской области.

В своём Facebook лидер общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков 30 августа выступил с инициативой о пожизненном запрете гражданам, имеющим судимость за действия сексуального характера с несовершеннолетними, выдвигаться на выборы депутатов законодательных собраний.

Основанием для инициативы стали участившиеся скандалы с участием представителей политических партий.

"Из регионов периодически поступают возмущённые обращения по поводу политиков-педофилов разного уровня. Что удивительно, особенно много информации о представителях КПРФ", — написал Цветков.

Он упомянул депутата из Омской области Алексея Анищенко, которому недавно было предъявлено обвинение в изготовлении детской порнографии. А также напомнил о депутате гордумы Волгограда Юрии Бабкине, который в 2010 году был признан виновным в совершении развратных действий в отношении детей в возрасте от восьми до 16 лет.

Кроме того, речь идёт об Андрее Дряблове из Коми, который, как отмечает Цветков, ранее был судим по статье 134 УК РФ "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". Он также напомнил случай с Артёмом Фроловым.

По словам Цветкова, депутатам часто удаётся скрывать подобные судимости, что способствует формированию "своего рода педофильского лобби".

Ранее у входа в центральный офис ЦК КПРФ в Малом Сухаревском переулке в центре Москвы прошла протестная акция Союза коммунистической молодёжи.

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Куратор: Олег Артюков
Темы кпрф антон цветков
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