Владимир Брутер: в Думе нужны не только новые люди, но и новые идеи

Как выборы в Госдуму 19 сентября повлияют на общество и ситуацию в стране, какие партии пройдут в Думу, а также о том, что общего между выборами в России и Германии, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Ильич Брутер.

Без серьёзных изменений

— Владимир, чего следует ожидать от выборов? Изменится ли состав Думы?

— Я считаю, что от выборов нужно ждать только то, что они могут дать. Демократия не даёт ответы на все вопросы, которые беспокоят общество. И в данном случае ничего не меняется. Выборы в России не приведут к серьёзным изменениям в обществе. Потому что достаточно стабильны:

общество,

власть.

Номинальный состав Думы изменится. А состав фракций — в минимальной степени. Всё это соответствует ожиданиям общества.

Ждать, что выборы принесут что-то новое, — такого вообще нигде не происходит. Я думаю, что уместны параллели с выборами в Германии, которые проходят в те же дни. Выборы сами по себе констатируют ситуацию в обществе и никак не создают новую.

— А что с выборами в Германии?

— Первое, выборы в Германии являются производными не от состояния общества, а от идей, которые элита в общество вносит.

Второе, для элиты важно, кто будет руководить страной. Поэтому так сильно и быстро меняются рейтинги основных участников, несмотря на то, что для этого нет видимых оснований. Сначала была мысль, что выборы могут выиграть "Зелёные", потом эта мысль у элиты ушла, они сосредоточились опять на ХДС, потом стало понятно, что преемник Меркель — Лашет никак не может быть лидером нации. И общество вместе с элитой (или сначала элита, а потом общество) сосредоточились на кандидатуре вице-канцлера от Социал-демократической партии, который и стал безусловным лидером и сейчас тянет свою партию вверх, притом что ХДС приближается к историческому минимуму. Казалось бы, почему? Только-только у партии был высокий рейтинг, и вдруг он резко пошёл вниз. Потому что элита хочет стабильности.

Элита говорит обществу: "Если мы сделаем неправильный выбор, то за это расплачиваться придется всем".

Кандидатура Шольца в данном случае является оптимальной, по мнению элиты. Другие могут только плебисцитарно воспринимать ситуацию. Они не могут выдвинуть своего кандидата в канцлеры. Канцлера назначает политическая элита. Говорить, что это демократия, можно, но тогда нужно точно определить, что такое демократия и что мы ждём от выборов.

Результат выборов элиты в Германии предопределён раньше. Явка будет гораздо выше, чем в России, потому что традиционно немцев гораздо больше интересует политика, чем россиян. Но изменить они ничего не смогут.

— У нас тоже есть "Зелёные", "Новые люди". Появились новые партии, новые лица?

— Говорят, что есть шансы у "Новых людей". Но я в этом далеко не уверен. Да, партий стало немного больше. Но это никак не повлияет на результаты выборов. Никто из новых, на мой взгляд, в Думу не пройдёт. Но я могу ошибаться, хотя бы потому, что нет достаточного количества опросов. Думаю, что "Единая Россия", коммунисты и ЛДПР пройдут обязательно. Что касается блока "Справедливая Россия", — я думаю, что с очень большой вероятностью. Насчёт всех остальных пока подтверждений из независимых социологических источников нет. Кто-то может чуть-чуть подняться. Но пока это из области фантастики.

— Сообщают, что в Дагестане увеличилось число электората. Мы знаем, как там голосуют на протяжении последних лет. Что вы по этому поводу скажете?

— Проблема Дагестана в значительной степени совпадает с проблемой:

Молдавии,

Украины,

Румынии,

Литвы,

Латвии,

восточно-европейских стран.

Там людей больше номинально, чем фактически. Люди прописаны, но их давно на месте нет. Говорить, что они находятся на месте, означает, что их нет в другом месте, а в другом месте они как раз есть. Это является проблемой выборов. Потому что в наших условиях высокая текучесть рабочей силы, в том числе внутри страны и между соседними странами.

Ничего такого в Западной Европе нет: нет гастарбайтеров, которые едут на заработки в другие страны. Поэтому им в этом смысле гораздо проще. Что касается нас, то мы должны изменить механизм регистрации, когда регистрируются только те, кто 100% находится на своём месте, либо эта проблема будет возникать периодически, когда прописанные люди имеются, а на практике их нет. Это создаёт условия для нерегулярного голосования. Эта ситуация случалась уже много раз во всех сопредельных с Россией странах. Универсального решения она не имеет.

Голосуй или проиграешь

— Как бы вы призывали людей голосовать?

— Люди обязательно должны голосовать. Другого варианта изъявления собственных настроений не существует.

Те, кто не голосуют, лишаются даже тех ограниченных возможностей повлиять на выбор, которые даёт процесс голосования. Но при этом нужно понимать, что общество не меняется в результате одного голосования.

Изменения в обществе — это сложный и длительный процесс, и он никак не может решиться в один или три дня. В течение трёх дней определяется состав Госдумы, которая будет влиять на события в стране.

Ещё один вопрос является актуальным. Безусловно, что России в Думе нужны не только новые люди, которых сейчас будет много, но нужны и новые идеи. Дума должна стать сосредоточием, сведением интересов между различными политическими группами, между регионами и центром. Она должна стать органом, который генерирует и перерабатывает творчески те идеи, которые ориентированы на изменения в обществе, на реформы, которые являются необходимыми.

Если этого не происходит, то на исполнительную власть ложится слишком большая нагрузка. Она вынуждена работать и за Думу, и за себя:

создавать законы и правила игры;

их исполнять.

И это создаёт политические диспропорции, которые в российском обществе очевидны. Чем быстрее эти диспропорции начнут устраняться, тем больше власти будет в Думе, тем больше она сможет сводить между собой различные интересы, тем быстрее мы увидим от этого отдачу.