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Автор Антон Куликов

Фактор страха: чем Россия пугает экс-посла США

Политика

В Москве о деятельности Майкла Макфола на посту посла Соединенных Штатов в нашей стране вспоминают с нескрываемым раздражением. Сам же мистер Макфол вот уже несколько лет выступает как эксперт по России. И его размышления по теме частенько подтверждают, что раздражение имеет под собой основания.

Фактор страха: чем Россия пугает экс-посла США

"Пугающие факты" из России

На днях Макфол выступил на виртуальном мероприятии, которое было посвящено отношениям между США, Россией и Китаем. И высказался, в частности, относительно российской военной мощи и политического будущего нашей страны.

Что касается модернизации вооружений в России, то Макфол назвал это "пугающим фактом". По его мнению, некоторые из российских систем не охватываются договором СНВ-3 и этот аспект российской мощи нельзя недооценивать.

По мнению Майкла Макфола, Россия во многих отношениях опережает Соединенные Штаты в том, что касается систем вооружений. Ибо Москва, полагает он, в модернизацию оружия вкладывает "фантастические деньги".

"Я думаю, это пугающий факт, на который многие люди не обращают внимания", — заявил он. По мнению Макфола, "в определенных аспектах Россия является глобальной державой в том, в чем Китай не является, прежде всего — в вопросе ядерного оружия".

Трудно сказать, выступал ли Майкл Макфол в данном случае как лоббист американского военно-промышленного комплекса. Который, очевидно, тоже не отказался бы от фантастических денег. Выглядит со стороны это именно так, хотя вполне вероятно, что о тревогах своих экс-посол заявил по зову сердца.

Предсказывая будущее России

Но экс-посол рассказал не только о том, что его пугает, но и о будущем России. Правда, максимально расплывчато. По его мнению, после ухода с поста президента РФ Владимира Путина более ожидаемо появление "фундаментально новой" политической системы.

"Я не знаю будущего. Но что является более радикальным прогнозом? То, что через 20 лет правления Путина в основном будет действовать та же политическая система или то, что спустя 20 лет правления Путина ее заменит что-то фундаментально новое? Я думаю, что первый прогноз — это радикальный прогноз. Второй я считаю более ожидаемым", — заявил Майкл Макфол.

Экс-посол США в РФ отметил, что после долгого правления одного лидера обычно бывает реакция. "После Сталина было антисталинское движение при Хрущеве. После 20 лет Брежнева был Михаил Горбачев. Это была реакция на 20 лет стагнации при Леониде Брежневе. И Путин, конечно, — реакция на ельцинизм", — заявил экс-посол.

Собственно, прогноз не из разряда тех, что запоминаются надолго. Ожидания у Майкла Макфола вполне определенные, но ничего нового он не сказал.

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Куратор: Олег Артюков
Темы майкл макфол
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