Эксперт: что станет с "ковидными" мероприятиями после выборов

Как выборы в Госдуму 19 сентября влияют на "антиковидную" политику властей, ждут ли нас новые ограничительные меры до конца 2021 года и как можно избежать сезонного роста заболеваемости коронавирусом, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру член Общественной палаты Российской Федерации пятого созыва по безопасности Дмитрий Чугунов.

Политический аспект

— Дмитрий, как вы считаете, что будет с "ковидными" мероприятиями после выборов в Госдуму 19 сентября?

— Поскольку прогнозируется сезонное очередное усиление COVID-19, и он с нами навсегда, как и любой грипп, я думаю, меры будут зависеть от того, какие будут цифры в каждом регионе.

В Москве и крупных городах уровень вакцинированности населения выше, чем в регионах, так же как и скепсис населения по отношению к вакцинации. В частности, в предвыборную кампанию коммунисты эту тему подняли на знамёна.

Власть уже отдавала этот вопрос на откуп губернаторам. Кто-то вводил жёсткие ограничительные меры, кто-то мягкие.

— Говорят, что у нас это получается политически зависимым. Помните, перед 9 Мая были сняты ограничения, при обнулении. Вот и сейчас все придут на участки, а это опять скопление людей. Можно ожидать всплеск?

— Я думаю, что всплеска точно стоит ожидать. Но в Москве власти стараются загнать большую часть населения, особенно из группы риска, на электронное голосование. Хотя сейчас определённый скепсис ещё присутствует относительно возможных вбросов при использовании технологий.

В крупных городах голосование должно быть организовано ЦИК так, чтобы избежать скопления людей. Но всё-таки за предыдущие несколько волн COVID у населения выработался отчасти коллективный иммунитет:

кто-то успел поставить себе прививки,

кто-то успел бессимптомно переболеть.

Я три раза бессимптомно переболел. Плюс поставил сверху себе ещё прививку "КовиВак" на всякий случай. Поэтому я понимаю, что после летней кампании осенняя "ковидная" волна не будет настолько сильной. Сейчас начало самого сезона, но пока ещё цифры держатся на уровне. Не знаю, искусственно это делается или это реальные цифры, но пока уровень заболевания остаётся прежним, как и месяц назад, когда он упал до минимальных значений в Москве.

— У нас получаются два столпа. Первый — это сезонная болезнь. Второй — это политический аспект. Стоит ли ожидать ограничений уже после выборов, в октябре-ноябре, к концу года?

— Сдерживающих факторов уже не будет. Если летом ни Собянин, ни крупные региональные игроки не стали вводить (хотя были все предпосылки) серьёзные ограничения именно ввиду того, чтобы перед выборами не ассоциировать партию власти с ограничительными мерами и не создавать дополнительного негатива, то, конечно, после выборов сдерживающих факторов станет гораздо меньше.

Понятно, что в случае необходимости меры будут вводиться гораздо жёстче, чем летом.

Я опасаюсь, что малый и средний бизнес может опять пострадать ближе к зиме от ограничений.

Плюс многие сейчас, кто не брал отпуск летом, кто не смог выехать никуда (в Турции пожары, в Греции пожары, российский Юг — отдельный вид ада, потому что цены запредельные и все как сельди в бочке), тот будет планировать на зиму уехать куда-то, где будет тепло. Это может ударить ограничительно именно по странам, в которые возможно будет выехать.

Зарубежный опыт

— А как в других странах делают в таких ситуациях?

— Россия мало чем отличается. Люди, которые противопоставляют себя, на мой взгляд, здравому смыслу, которые выходят на многотысячные акции протеста против ограничений, есть везде:

в Великобритании,

Франции,

США.

Я понимаю их отчасти. Потому что утомляет постоянно себя сдерживать. Но стратегии правительства во многом схожи. Пока нет ответа, нет ключа к победе над болезнью, пока вирус мутирует и становится всё более агрессивной угрозой для человеческих жизней.

Единственное, что может делать государство — играть в гонку со смертью по факту, стараясь балансировать на грани здравого смысла, с тем чтобы не убить окончательно бизнес и не угробить свою репутацию, и в то же время дать возможность людям жить и работать.

В других странах гораздо более жёсткие меры иногда вводятся. Но там и уровень вакцинированности гораздо выше. Есть страны в Западной Европе, в США выше 60% уровень вакцинированности. Есть небольшие страны, где выше 80% уровень вакцинации. Конечно, это создаёт более безопасную среду. Для Германии свойственен гораздо более быстрый выход из локдауна. У них каждая волна заканчивается быстрее, чем у нас.

Несмотря на все наши победные реляции относительно того, что мы победили коронавирус, у нас пропаганда пока работает лучше, чем здравый смысл у людей. И можно понять людей, которых вводят в заблуждение.

Нам сначала сказали, что мы коронавирус победили лучше всех, потом через две недели сказали, что же вы, такие-сякие, прививки не делаете. Это вызывает когнитивный диссонанс.

Я боюсь, что мы можем столкнуться с этим в очередной раз, поскольку правильная волна, когда не мытьем, так катанием людей начали загонять на вакцинацию, спала перед выборами ровно потому, что надо просить сначала проголосовать, чтобы люди не из-под палки прошли, чтобы не таили за пазухой ничего, уж не дай Бог не пошли на поводу у ныне запрещённого словосочетания на голосовании, которое принадлежит очень конкретной фирме.

— Спасибо большое. Стоит ли идти на выборы?

— На мой взгляд, в любом случае какой-то выбор нужно делать, потому что, как говорили древние, если вы не занимаетесь политикой, политика занимается вами. Ещё в Древней Греции слово "идиот" означало буквально "человек, который исключает себя из политики, который говорит, что моя хата с краю — ничего не знаю, принимайте решение без меня". Чтобы не быть "идиотами" (понятно, что это зачастую выборы без выбора), надо воспитывать в себе понимание того, к чему вы хотите стремиться, куда нужно двигаться.

Поэтому на выборы идти нужно. Нужно просто быть аккуратными, соблюдать меры безопасности и при этом по возможности привиться.