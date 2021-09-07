Как Алексей Кудрин напугал всю Россию

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин стал инициатором дискуссии о необходимости новой приватизации в России. Правда нельзя сказать, что обрёл в этом деле горячую поддержку.

200-300 миллиардов ежегодно. И так пять лет подряд

В статье, опубликованной на сайте журнала "Компания", глава Счётной палаты призвал к сокращению государственного сектора российской экономики. Средства от приватизации, считает Алексей Кудрин, можно было бы направить на финансирование развития страны без увеличения налоговой нагрузки на бизнес.

Не обошлось без сравнений с Соединёнными Штатами. Алексей Кудрин сравнил десять крупнейших американских и российских компаний. И обнаружил, что в американском списке нет ни одной компании с госучастием, в то время как в российском только четыре частных компании.

По мнению Кудрина, компании с госучастием "менее пластичны в плане управления", а чиновники, входящие в их советы директоров, по данным Счётной палаты, иногда представляют интересы государства в двадцати и более компаниях. "Это негативно сказывается на скорости принятия решений, на постановке прорывных, меняющих вектор движения целей", — отметил глава палаты.

По его оценке, государство — "менее эффективный собственник, чем частные структуры", а более эффективные могут прийти на предприятия за счёт приватизации. "Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом", — подчеркнул Кудрин.

По его подсчётам, приватизация может приносить в казну в среднем примерно по 200-300 млрд рублей ежегодно в течение пяти-шести лет.

Реакция Кремля и депутатов

Статью Кудрина прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отдал должное познаниям главы Счётной палаты. Но подчеркнул, что есть и другие экспертные точки зрения. По словам Пескова, никаких решений насчёт приватизации пока не принималось.

Депутаты Госдумы, которые прокомментировали для Pravda.Ru статью Алексея Кудрина, тоже были весьма сдержанны в оценке инициативы главы Счётной палаты.

Например, по мнению Сергея Катасонова (ЛДПР), совершенно бессмысленное занятие — определить, что лучше: государство или частный собственник.

"Есть понимание только одно — эффективный собственник. Советский Союз доказал, что государство может быть эффективным собственником. Китай доказал, что государство может быть эффективным собственником. Европа, Америка доказывают, что это может быть капитализм и частник", — отметил депутат.

"Поэтому совершенно не важно, в чьих руках находятся средства производства и кто управляет. Главное — это эффективность и получение доходов и прибыли от этой деятельности. Именно эти налоги идут в бюджет и именно эти налоги позволяют хорошо жить нашим гражданам. Нужно добиться, чтобы собственник работал эффективно, платил налоги и наши граждане получали доходы, которые ежегодно росли бы на 15-20%. Вот об этом надо думать, а не о том, кому передать нашу собственность", — считает Сергей Катасонов.

Его коллега по Госдуме из "Справедливой России" Валерий Гартунг полагает, что "госсектор, если сейчас посмотреть на сектора экономики, — самый неэффективный".

"И такие призывы (как Кудрина. — Ред.) звучат постоянно. Только мало что делается в этом направлении. Я бы так сказал: это не главная проблема. Просто взять и сделать, приватизировать госкомпании, сделать их частными, не ликвидировав монополии в стране, не создав конкуренции, — это ничего не даст. Поэтому здесь нужно просто заниматься развитием конкуренции прежде всего. И параллельно, как результат, наверное, и доля госсектора должна будет снижаться. Это нормально", — сказал Pravda.Ru депутат.

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