"Коммунисты России" помешали планам олигарха Горбачева "спрятать" в рядах КПРФ свои грехи

"Коммунисты России" помешали нечистому на руку олигарху Горбачеву стать депутатом КПРФ.

Кандидат партии "Коммунисты России" Станислав Низовских добился в суде отмены регистрации кандидата олигархических сил, прятавшегося под личиной борца за интересы трудящихся, капиталиста Евгения Горбачева. Однофамилец последнего Генерального секретаря ЦК КПСС нанес немало ущерба экономике и народному хозяйству России. Евгений Горбачев надеялся получить депутатскую неприкосновенность за счет выдвижения от КПРФ, но его планам помешали коммунисты.

Начало неправедному богатству Евгения Горбачева положили компании, которые работали по заказам Минобороны России в Арктике.

Когда Горбачев пошел работать в компанию "РусАльянс Строй", то там он отвечал за переписку с заказчиками. В этот период со счета компании пропало 90 млн руб. и Горбачеву пришлось увольняться.

После увольнения Евгений Горбачев становится учредителем "СпецСтрой-1". Его фирма тогда получила от Минобороны 2 млрд рублей, но никаких работ выполнить не смогла, поскольку не соответствовала требованиям заключения госконтрактов.

В компании уверяли: они отправили на Север около 100 своих работников. На самом деле, по данным налоговой службы, сотрудников в штате организации было на порядок меньше. У компании не наблюдалось необходимых лицензий, техники и стройматериалов. Поэтому спецстроевцы, по сообщениям СМИ, решили использовать находящееся на объектах имущество оттесненной ими от контрактов фирмы "РусАльянс Строя", на основании чего структуре Горбачева был предъявлен иск за необоснованное обогащение на 307 млн руб. Контора Горбачева исправно брала авансы, но работы не выполняла либо выполняла не до конца.

Арбитражный суд Москвы назначил проведение судебной строительной экспертизы по определению объема и стоимости фактически выполненных ООО "СпецСтрой-1" работ. За шесть лет в полноценную эксплуатацию не введено ни одного объекта! Главное управление обустройства войск подало к "СпецСтрой-1" в арбитражный суд Москвы 10 исков. Структура военного ведомства требует с ответчика в общей сложности 2,5 млрд рублей.

Минобороны открывает все новые нарушения в деятельности контор Горбачева. Сотрудники СКР и ФСБ установили, что четыре объекта спецназначения ГУОВ не достроила. Речь шла о недостаче нескольких миллиардов рублей! Конечно, непонятно, кто лоббировал интересы несколько странной фирмы Горбачева на рынке при заключении контрактов и т. д. Этим сейчас занимаются компетентные органы. И вот такого кандидата КПРФ пыталась представить как борца за социализм!

После многочисленных обращений избирателей Компартия "Коммунисты России" решила в судебном порядке снять перевертыша, явно не за просто так заполучившего статус кандидата меньшевиков, с выборов. Нарушений у Горбачева было предостаточно! Стоит напомнить также, что судебный иск был лишь ответной мерой со стороны КПКР, ведь зюгановцы в общей сложности подали несколько сотен (!) исков против партии "Коммунисты России" за 10 лет. Только за последние недели провластная верхушка КПРФ подала иски в суды на снятие списков кандидатов ленинской КПКР с выборов в Чувашии, Перми, на Алтае. И вот теперь пришло справедливое возмездие.