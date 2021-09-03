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Автор Ирина Гусакова

Юлия Саранова приняла участие в разработке методички для трансгендерных детей в школах

Политика » Выборы

Общественный деятель из Твери и кандидат в депутаты Госдумы Юлия Саранова оказалась приверженцем ЛГБТ и принимала участие в разработке методички о поддержке трансгендерных детей в школах.

Юлия Саранова приняла участие в разработке методички для трансгендерных детей в школах

Об этом стало известно из материалов дела Арбитражного суда Тверской области, в котором британская организация The Equal Rights Trust судится с "Фондом Твери" из-за задолженности по оплате консультаций при написании методички о поддержке трансгендерных школьников.

Заказчиком методички выступал тверской фонд. Согласно договору, заключенному 1 марта 2021 года, британская компания совместно с украинской ЛГБТ-организацией должны были за 3 тысячи евро заняться разработкой рекомендаций "по просветительской деятельности с учетом национальных традиций и менталитета народа". В частности, они должны были охватывать темы дискриминации в школьных учреждениях по признакам приверженности к ЛГБТ-сообществу и признакам трансгендерности со стороны преподавателей и одноклассников.

Активно в этом процессе участвовала директор "Фонда Твери" Юлия Саранова. Она вносила свои правки в разрабатываемый документ, но потом перестала отвечать на сообщения и выходить на связь, не заплатив исполнителям за заказанную методичку. Британцы намерены взыскать с фонда Сарановой 2600 евро.

Ранее Саранова угодила еще в один скандал. Общественница собирала подписи жителей Твери на возобновление городского речного вокзала. Для этих целей был создан специальный сайт, на котором написано — "Инициатива Сарановой". Вот только решение о восстановлении разрушенного речвокзала в Твери уже давно принято на федеральном уровне, а из бюджете для этих целей выделены деньги. Юлия Саранова никак не причастна к восстановлению вокзала, но продолжает использовать данный инфоповод перед выборами, приписывая себе чужие заслуги. Весь город буквально усеян табличками с призывом проголосовать за реконструкцию речного вокзала, хотя такое решение уже принято.

Известно, что Юлия Саранова приехала в Тверь из Волгограда. По словам местных жителей, она внезапно появилась из ниоткуда, и начала активную деятельность в городе. 

Журналисты не обнаружили у кандидата в депутаты Сарановой предвыборную программу, а все обещания из ее уст не вяжутся с работой депутата ГД. 

Все мы уже давно привыкли, что депутаты обманывают людей и занимаются манипуляциями, но когда таким грешат даже кандидаты в депутаты и якобы правильные общественники, это вызывает, как минимум, недоумение.

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Куратор: Олег Артюков
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