Обращение к КПРФ: "Играйте в куклы, а не в наших детей!"

"Педофилы в рядах КПРФ! Играйте в куклы, а не в наших детей!" — с таким лозунгом и с грузовиком, полным пластиковых кукол, представители Союза коммунистической молодёжи "БОЛТ" собрались сегодня у офиса ЦК КПРФ, чтобы продемонстрировать свою гражданскую позицию.

Коммунистическая молодёжь считает, что пора уже очистить ряды КПРФ от преступников и подозреваемых в преступлениях.

В последнее время не проходит и недели, чтобы в СМИ не появилась шокирующая информация о скандалах, в центре которых представители КПРФ. Из регионов поступают возмущённые обращения по поводу политиков-педофилов, и многие из этих сигналов связаны с членами КПРФ.

В качестве яркого примера стоит вспомнить последний громкий случай. Буквально на днях в СМИ писали о задержании депутата из Омской области Алексея Анищенко. Его жертвой стала 16-летняя школьница. Вместе с супругой Ольгой депутат напоил девочку пивом и уговорил на интим за три тысячи рублей, причём Ольга всё записывала на видеокамеру. Когда запись попала в интернет, родители девушки обратились в полицию. В Следственном комитете отметили, что это далеко не первый подобный случай. До этого Ольга Анищенко уже развлекалась подобным образом с несовершеннолетними. При обыске у четы Анищенко полицейские обнаружили 80 гигабайтов фото и видео порнографического характера. При этом за плечами Алексея Анищенко условная судимость за незаконное хранение наркотиков, которая ничуть не помешала ему выдвинуться кандидатом от КПРФ.

Лидер Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков на днях призвал власти пожизненно лишать лиц, имеющих судимость за педофилию, избирательного права. Во власть идут педофилы, в итоге формируя специфическое лобби, считает он.

Необходимо прервать замкнутый круг. Почему никто не возмущается, что в этом политическом сезоне выдвигается кандидатом в депутаты от КПРФ Артём Фролов, который имеет погашенные судимости за кражу и педофилию? Подобное прошлое явно не говорит в пользу кандидатов, ведь такие люди опасны не только для власти, но и для общества.

Напомним, в этом году в Ленобласти арестовали коммуниста Анатолия Парфёнова , которого подозревают в изнасиловании 12-летней девочки.

, которого подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. В 2009 году в Волгограде был обвинён в педофилии Юрий Бабкин , который теперь отбывает тюремный срок в колонии.

, который теперь отбывает тюремный срок в колонии. В прошлом году кандидат в депутаты от КПРФ Андрей Дряблов попытался утаить судимость по статье за педофилию. Правда в итоге всплыла, но Дряблова не только не исключили из партии, но и оставили в предвыборном списке. В представлении Компартии такое уголовное прошлое — вовсе не помеха для политической деятельности.

Общественников, которые собрались сегодня бороться за справедливость, возмущает такая ситуация. Они настаивают на пересмотре законодательства РФ. Вход в политическую систему страны должен быть закрыт для подобных личностей.

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