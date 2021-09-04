Издавший "странный звук" Путин озадачил экспертов

Российские массмедиа на уровне экспертов и опросов граждан активно обсуждают значение звука, который издал президент России.

Исторический "чпок"

Специалисты по разгадыванию невербальных посылов президента России Владимира Путина озадачились расшифровкой очередного "сигнала" главы государства, который он дал во время выражения своего недовольства развитием Дальнего Востока.

Мнения разделились, но пока эксперты, включая и пользователей социальных сетей, ещё не определились, было ли это причмокивание, поцокивание или ёмкий "чпок". Тем не менее, предстоит определить и вектор, в котором должны "сидеть-бояться" адресаты этого послания президента.

Глава государства отчего-то не воспользовался старыми приёмами (бросанием ручек и карандашей) в выражении своего отношения к обсуждаемой на совещании с членами правительства России проблемы. Это обстоятельство заставило экспертов взять паузу и осмыслить фундаментальный знак президента. Заголовки говорят сами за себя:

"Путин издал странный звук, выражая недовольство развитием Дальнего Востока";

"Путин сердито чпокнул, критикуя развитие Дальнего Востока";

"Путин странным звуком выразил недовольство развитием Дальнего Востока";

"Владимир Путин издал звук, который описывает упущенные возможности российской угольной промышленности".

Как отреагировали на чпоканье-чмоканье российского лидера мировые биржи, пока не сообщается. Возросла ли активность НАТО у российских границ и восприняли ли новые афганские власти этот "сигнал" в свой адрес, станет известно в краткосрочной перспективе.

Предвыборный "чпок"

Один из российских бизнесменов, мастер флешмобов духовно-скрепной направленности, которые называют "патриотическими", организовал новую акцию в Екатеринбурге. Гостем этого мероприятия стал глава МИД России и кандидат №1 в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" Сергей Лавров, который ловко может трансформировать любой отечественный геополитический "чпок" в "дипломатический успех".

На фоне сгустившихся туч якобы вмешательства в российские выборы иноземных держав министр посетил в Екатеринбурге настоящее место силы. В большом помещении собрались более пяти тысяч человек в футболках и бейсболках с надписью "Putin Team", которые:

синхронно качали руками;

ритмично хлопали в ладоши;

танцевали под песню Олега Газманова "Вперёд, Россия!".

Сотрудники же компании известного бизнесмена, мастера провластных флешмобов, самозабвенно выкрикивали, видимо, усердно отрабатывая зарплату:

"Мы — "Единая Россия"!";

"Мы — команда Путина!".

Причмокивали ли участники перфоманса или нет, доподлинно неизвестно, но, по словам Лаврова, он остался доволен и пообещал:

"Если нас не будут выводить из себя, то у нас будет неуклонно расти экономика!"

Получается, что Сергей Лавров обозначил уровень раздражения властей от любого рода замечаний и критики в свой адрес, равно как и количество недовольных положением в стране граждан. Тем не менее, кандидат №1 от "Единой России" оценил особые старания участниц флешмоба:

"Я обратил внимание, что девушки на сцене задавали темп. Один вопрос: почему одни девушки? Должно быть, как говорят наши западные партнёры, гендерное равенство. Но всё равно женщина в российской традиции всегда будет самой уважаемой".

Доверительный "чпок"

Глубокое философское содержание президентских звуков и резких движений уже давно конвертируется в смысловые престидижитации. Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов, гуру партийно-номенклатурного экспрессионизма, снова поразил граждан своим видением как обустроить Россию, написав на своей странице в Instagram:

"Депутаты и чиновники в России должны ходить на работу в сюртуках, а не в костюмах от известных брендов. В форменном сюртуке чиновник уже не сможет позволить себе пьяным пойти по улице и даже закурить в общественном месте. Более того, он будет вести себя в соответствии со своим статусом. Любой человек сможет подойти к нему и попросить совета, как к полицейскому. Чиновник в сюртуке — символ доверия и власти".

Действительно, граждане то и дело советуются с полицейскими и сотрудниками Росгвардии. Не так давно консультировались по результатам выборов в Московскую городскую думу. Затем по вопросам оборота отравляющих веществ и приговорам суда гражданам, которые не разделяют видение правящей политической элиты России будущего.

Любопытно и наблюдение Милонова, что чиновники не передвигаются на автомобилях, а, например, после посиделок в ресторане со счётом в одну продовольственную корзину россиянина, идут пьяными в народ, закуривая в общественных местах.

Разумеется, в сюртуке они себе такого не позволят и радостно откажутся от западных брендов, прикупив сюртуки на фабрике "Большевичка". Ведь насколько прибавит в весе чиновник, когда таким нехитрым способом по совету Милонова гармонизирует в соответствии с утверждённым "чпоком" свой номенклатурный статус.

Если же ещё не только в школах ежедневно станут поднимать государственный флаг, а во всех госучреждениях страны, то дела точно пойдут в гору, экономика ринется в рост, как обещает Лавров, и президенту не придётся гневно чпокать на многомиллионную аудиторию, приводя в смятение экспертов. Как заметил один из популярных блогеров:

"Российская империя рухнула, поскольку в церковно-приходских школах ежедневно не поднимали флаг".

И тут же заметил:

"Теперь все школы обязаны иметь флагштоки для государственного флага, потому что — патриотизм. Хорошо хоть пока школы не обязывают иметь канализацию, потому что на всё денег не хватит".

Электоральный "чпок"

В соцсетях только отгремело обсуждение предвыборных выплат пенсионерам и военным, как граждан стал терзать другой и не менее важный вопрос, который сформулировал один популярный блогер:

"Интересно, Путин получит выплату в 10 тысяч как пенсионер или 15 как верховный главнокомандующий?"

Если бы была жива популярная в советское время серия анекдотов, то ответ был бы лаконичным:

"Чпок!", — ответило "Армянское радио".

3 сентября 2021 года москвичи обратили внимание на полуголого мужчину посреди оживлённого шоссе. Сняв штаны, он застыл в этой колоритной медитационной позе рядом с автомобилем. Правда, вряд ли эксперты станут разгадывать "сигнал", посланный этим мужчиной человечеству, и уточнять последствия его посыла для страны и мира в целом.

Возможно, этот мужчина просто перевернул календарь под воздействием костров рябин или приготовился к продолжению похода по "особому" пути, которым, вероятно, и дальше поведёт страну "Единая Россия", если, конечно, не случится внезапный электоральный "чпок".

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