Госдума изменится, но останется прежней. Парадокс?

За две недели до выборов в Госдуму аналитические центры один за другим стали сообщать прогнозы относительно того, каким будет следующий созыв нижней палаты парламента. И не сказать, что разброс мнений сильно отличается. По сути, Госдума будет той же, что и была последние пять лет.

Заглядывая в будущее

Вот, например, на днях результаты своего исследования представил комитет по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Опрошены были 80 практикующих политологов. И все они заявили о стопроцентной уверенности, что в Госдуму следующего созыва пройдут "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР. Вообще, напомним, баллотируются представители 14 политических партий.

При этом единороссы, по данным исследования, выиграют выборы в 188 из 225 одномандатных округов. И даже если они получат 40 процентов голосов по партспискам, то у партии будет большинство в Госдуме. Хотя и не конституционное, как в действующем созыве. Сейчас у ЕР 343 мандата.

За четвертое место, отмечают эксперты, ведут борьбу партии "Справедливая Россия — Патриоты — За родину" (СРПЗ) и "Новые люди". То есть как "ведут борьбу" — не между собой, разумеется, они ориентированы на разный электорат. СРПЗ на левопатриотический, "Новые люди" ориентируется на людей либеральных взглядов.

Еще у трёх партий — "Родины", "Яблока" и Партии пенсионеров — шансы на прохождение в Госдуму крайне низкие. Но есть надежда на преодоление трехпроцентного барьера, что открывает дорогу к государственному финансированию партий до следующих думских выборов.

Еще один прогноз был представлен Центром политической конъюнктуры. Если прогноз РАСО предполагал хоть какую-то, пусть и весьма относительную интригу, то в исследовании ЦПК единственный вопрос, наберёт ли "Единая Россия" 300 мандатов, то есть конституционное большинство.

Согласно прогнозу ЦПК, "Единая Россия" по федеральному округу и одномандатным округам суммарно может получить минимум 293, максимум — 305 мандатов, КПРФ — 64-68 мест, ЛДПР — 43-46 мандатов, "Справедливая Россия" — 31-33.

То есть здесь нет речи о какой-либо борьбе за четвертое место. А партийный состав Госдумы останется прежним.

Изменения без изменений

Если исходить из прогнозов РАСО и ЦПК, то единороссы могут потерять в новом созыве Госдумы несколько десятков мандатов. А коммунисты в полтора раза увеличат представительство. А вообще оппозиционные партии могут рассчитывать где-то на 140-170 мандатов.

И что это меняет? По сути, почти ничего, кроме изменения состава фракций. Как показывает практика, оппозиция в Госдуме крайне редко объединяется для того, чтобы противостоять "Единой России". Да и в случае объединения голосов шансов помешать принятию того или иного законопроекта у оппозиции крайне мало.

"Единая Россия" может потерять конституционное большинство? Так изменения в Конституцию уже внесли в 2020 году. И возражали тогда — по некоторым пунктам — только коммунисты. Так что ничего ужасного для ЕР не произойдёт и в случае такого исхода голосования.

А вот почему произошло так, что оппозиционные партии не смогли (не захотели?) изменить ситуацию в свою пользу, тема для отдельного разговора. Об этом в следующий раз.