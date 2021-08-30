Депутат Мосгордумы торжественно открыла ступеньки

В столице был осуществлён важный инфраструктурный проект при содействии депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой.

Сбылась "невыполнимая" мечта

Ветеран Московской городской думы Людмила Стебенкова, которая с 1993 года только и живёт заботами о том, чтобы Москва хорошела, 20 августа 2021 года поделилась важнейшей новостью на своих страницах в соцсетях Facebook, Instagram и "ВКонтакте":

"У жителей дома 9 по Мячковскому бульвару была мечта — красивые и прочные ступени входных групп подъездов. Плитка двухцветная, хорошо просушенная, прочная. Удобные скаты для колясок. Мечта казалась невыполнимой. Но мы с жителями всё преодолели. Плитку изготовили в прошлом году, не успели уложить из-за дождей, складировали в сухих условиях. И вот сегодня мы торжественно открыли первый отремонтированный подъезд. Поблагодарила жителей за настойчивость и желание рачительно расходовать бюджетные средства на качественные работы, Управу и ГБУ Жилищник за мудрость, ответственность и терпение в работе с жителями. Праздник удался!"

Для XXI века это и правда фундаментальное событие. Особенно для столицы государства, которое уверенной поступью движется по "особому" пути, ведь у настоящего самурая нет цели, есть только путь.

Людмила Стебенкова нашла в себе гражданское мужество признаться, что вопреки московским трендам, плитка не нового модельного года. Это важный сигнал хейтерам "Единой России", которые то и дело упрекают правящую партию во вранье, популизме и далеко не дешёвом пиаре.

Праздник, который, по словам Стебенковой, удался, стал одним из по-настоящему прорывных событий 2021 года. Ведь далеко не у всех жителей Кабо-Верде, Анголы и Зимбабве есть в домах вот такие благоустроенные подъезды, тем более со ступеньками, покрытые хорошо просушенной плиткой.

В канун выборов избиратели просто обязаны по достоинству оценить "мудрость" коммунальщиков, которые под руководством депутата Мосгордумы от "Единой России" сумели воплотить "невыполнимую" мечту москвичей, жителей первого, что показательно, отремонтированного подъезда.

Поэма о мусорных баках

В 2018 году в селе Холмец Оленинского района Тверской области в рамках реализации инфраструктурных проектов открыли уличный фонарь. Некоторые неблагодарные, по мнению властей, граждане стали роптать, что предпочли бы видеть этот фонарь у дороги, а не освещающим рядом стоящий дом. Ну а уж предложение осветить автобусную остановку вовсе вызвало гнев главы района Олега Дубова.

Глава района в лучших традициях представителей правящей политической элиты и телевизионных агитаторов-пропагандистов объявил, что "не их (граждан — Прим. ред.) ума это дело" и обматерил группу поддержки заявителей. Позднее большой начальник объявил своих критиков пьяницами и "мини-майданом".

Вероятно, самым недорогим в плане обозначения бурной деятельности на благо Родины в Тверской области является установка площадок для мусорных контейнеров. В 2019 году там снова торжественно открыли помойку, о чём восторженно писала местная пресса:

"В рамках программы поддержки местных инициатив в селе Горицы Кимрского района оборудовали площадку для сбора твёрдых бытовых отходов. На днях под окнами старого дома на зелёной поляне залили бетоном небольшой клочок земли и обнесли с трёх сторон забором из профнастила. В ближайшее время займут свои почётные места и виновники торжества — контейнеры. В последние годы в Тверской области, да и в самой Твери наблюдается тенденция — сопровождать концертами открытия подобных объектов. В августе в микрорайоне Южный не менее феерично презентовали автомобильную парковку. Тогда мероприятие сопровождалось музыкой, песнями в караоке и танцами".

Как сообщали местные массмедиа, в 2018 году в Вышневолоцком районе Тверской области также состоялось торжественное открытие с перерезанием ленточки новой контейнерной площадки. Мусорные баки были украшены воздушными шарами, которые должны были подчёркивать праздничную атмосферу. Правда, непонимающие важность и остроту геополитической ситуации граждане тогда отчего-то задались вопросом, присущим более каким-нибудь "иноагентам" и "экстремистам":

"Когда естественные блага, которые должны быть как само собой разумеющиеся вещи, местные чиновники перестанут подавать как что-то из ряда вон выходящее, заслуживающее таких "торжественных" открытий?"

Электоральный лайфхак

Торжественное открытие ступенек у подъезда московского дома, безусловно, символично и наполнено глубоким философским смыслом. Людмила Стебенкова наглядно продемонстрировала, что в России можно мечтать и мечты сбываются.

Подобные мероприятия с участием местного начальства с перерезанием ленточек уже прочно закрепили свою нишу в сатирическом рейтинге социальных сетей. Граждане смеются над абсурдностью происходящих событий и одновременно негодуют. Хотя и понимают, что их соотечественники и вправду радуются таким, казалось бы, цивилизационным мелочам:

фонарям и автобусным остановкам;

столбам для сушки белья и плотам на реках для стирки;

тёплым туалетам в зданиях школ;

ступенькам и чистой воде в кранах.

На фоне объявленной в России газификации, когда "загнивающий" Запад уже называет предположительные даты отказа от нефтепродуктов и газа, переходя на новые источники энергии, лайфхак со ступеньками может сыграть ключевую роль в электоральном процессе.

Ведь сколько же можно по всей стране довести до руин подъездов, площадок для сбора мусора и других инфраструктурных объектов, чтобы потом зарабатывать очки перед выборами, по сути, шантажируя избирателей разрухой, чтобы люди мечтали не о космических горизонтах, не об интересных путешествиях, а об элементарных удобствах: приличных подъездах, ступеньках и тёплых школьных туалетах, вместо уродливых сортиров на улице. Примерно, как загнать людей в нужду, а потом гордиться маркетинговым трюком с таргетированными единовременными выплатами накануне выборов.

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