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Автор Любовь Степушова

Почему Путин не может "придумать" национальную идею

Политика » Власть » Кремль

Владимир Путин озвучил национальную идею — крепкая семья с детьми. Но это не идея, а цель. Идею необходимо "придумать", иначе созданная президентом страна развалится под напором идейных сил.

Почему Путин не может "придумать" национальную идею

Путин отказывается "придумывать" национальную идею

Президент РФ на съезде "Единой России" рассказал, что часто слышит о необходимости создания национальной идеи.

"Вы знаете, уважаемые друзья, я стараюсь избегать каких-то высокопарных слов, но считаю, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути и должна быть вот этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно", — сказал Владимир Путин.

Ранее президент описал национальную идею словом "патриотизм".

"Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо", — сказал Путин на встрече с активом "Клуба лидеров" по продвижению инициатив бизнеса в прошлом году.

"У нас нет никакой и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма", — подчеркнул он.

"Это и есть национальная идея. Она не идеологизирована, не связана с деятельностью какой-то партии. Это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более эффективной", — добавил Путин.

Идея о крепкой семье против идеи "Талибана"* о справедливости — кто выиграет?

Из этих цитат ясно, что призыв к тому, что ничего не надо "придумывать" при различных трактовках национальной идеи, показывает некую растерянность Путина. Он не знает, как подойти к проблеме, которая активно дискутируется в обществе. Даже понятие патриотизма им не расшифровывается.

Допустим, что его идея — это процветающая страна, так как семья — её часть. Но это цель, а не идея, идея заставляет население сплачиваться в любых условиях для достижения этой самой цели.

Возьмём главную идею христианства: люби Бога, себя и ближнего (в том числе, врага) и будешь счастлив. Это единственная идея, где конечная цель не материальное благосостояние. Все остальные современные идеи работают именно на это.

Идея современной Европы: толерантность, гуманизм и права человека для построения "социального государства".

Идея коммунистов в СССР: пролетарии всех стран, соединяйтесь, без буржуазии и частной собственности во имя справедливого мира, где всем по потребностям, а каждому по способностям.

Идея современной Турции: пантюркизм, неоосманизм — проще говоря, турецкое евразийство, которое сделает жизнь каждой уммы лучше. Как бы трудно в экономике ни было, турки везде в мире присутствуют.

В основе идеи Китая конфуцианство: "Государь должен быть государем, сановник — сановником, отец — отцом, сын — сыном". Но все субъекты объединены в общины и каждая китайская община (даже преступная) работает на китайскую революцию (налоги платит, в том числе). Если надо, вся китайская община будет бойкотировать страны, которые "обижают" Китай.

Национальная идея США в их исключительности — они несут миру образцовую демократию, а тот, кто не хочет, должен уступить для его же пользы: "Мы подтолкнём, а вы сами построите "государство мечты" — так, как у нас".

Даже у "Талибана"*, который признан в России террористической организацией, есть своя идея: дайте нам жить, как нам велит "шариат", это справедливый свод законов, обеспечивающий равенство (пусть пока не богатое) для всех.

Национальная идея должна вызывать катарсис в душе русского

У России такой национальной идеи нет, коммунистическая ушла, не оправдав себя, а европейская не привилась, потому что корни разные — православие в корне отличается от католицизма и протестантизма, потому что во главу угла ставит душу, а не тело.

Идея Российской империи была: "За Веру, Царя и Отечество". И она работала, потому был верный порядок приоритетов, тогда и семья была крепкая. Но тогда Путину надо озвучивать национальной идеей возвращение этого лозунга, с заменой, конечно, второго звена на другое, например, на "народ", и начинать с воспитательного процесса в школе и реального объединения постсоветских стран. Это работа для историков и учёных — обосновать идею, была бы дана команда.

Россия нуждается не в абстрактом озвучивании цели, которая на современном этапе невыполнима (два, три, четыре ребёнка в семье в урбанизированном обществе нет нигде в мире), а в озвучивании национальной идеи, за которой можно было бы пойти невзирая на трудности. Катарсис должен возникать от этого в душе русского человека.

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Яков Кедми: Где Россия найдет свою национальную идею
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин
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