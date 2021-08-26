Почему Путин не может "придумать" национальную идею

Владимир Путин озвучил национальную идею — крепкая семья с детьми. Но это не идея, а цель. Идею необходимо "придумать", иначе созданная президентом страна развалится под напором идейных сил.

Путин отказывается "придумывать" национальную идею

Президент РФ на съезде "Единой России" рассказал, что часто слышит о необходимости создания национальной идеи.

"Вы знаете, уважаемые друзья, я стараюсь избегать каких-то высокопарных слов, но считаю, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути и должна быть вот этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно", — сказал Владимир Путин.

Ранее президент описал национальную идею словом "патриотизм".

"Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо", — сказал Путин на встрече с активом "Клуба лидеров" по продвижению инициатив бизнеса в прошлом году.

"У нас нет никакой и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма", — подчеркнул он. "Это и есть национальная идея. Она не идеологизирована, не связана с деятельностью какой-то партии. Это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более эффективной", — добавил Путин.

Идея о крепкой семье против идеи "Талибана"* о справедливости — кто выиграет?

Из этих цитат ясно, что призыв к тому, что ничего не надо "придумывать" при различных трактовках национальной идеи, показывает некую растерянность Путина. Он не знает, как подойти к проблеме, которая активно дискутируется в обществе. Даже понятие патриотизма им не расшифровывается.

Допустим, что его идея — это процветающая страна, так как семья — её часть. Но это цель, а не идея, идея заставляет население сплачиваться в любых условиях для достижения этой самой цели.

Возьмём главную идею христианства: люби Бога, себя и ближнего (в том числе, врага) и будешь счастлив. Это единственная идея, где конечная цель не материальное благосостояние. Все остальные современные идеи работают именно на это.

Идея современной Европы: толерантность, гуманизм и права человека для построения "социального государства".

Идея коммунистов в СССР: пролетарии всех стран, соединяйтесь, без буржуазии и частной собственности во имя справедливого мира, где всем по потребностям, а каждому по способностям.

Идея современной Турции: пантюркизм, неоосманизм — проще говоря, турецкое евразийство, которое сделает жизнь каждой уммы лучше. Как бы трудно в экономике ни было, турки везде в мире присутствуют.

В основе идеи Китая конфуцианство: "Государь должен быть государем, сановник — сановником, отец — отцом, сын — сыном". Но все субъекты объединены в общины и каждая китайская община (даже преступная) работает на китайскую революцию (налоги платит, в том числе). Если надо, вся китайская община будет бойкотировать страны, которые "обижают" Китай.

Национальная идея США в их исключительности — они несут миру образцовую демократию, а тот, кто не хочет, должен уступить для его же пользы: "Мы подтолкнём, а вы сами построите "государство мечты" — так, как у нас".

Даже у "Талибана"*, который признан в России террористической организацией, есть своя идея: дайте нам жить, как нам велит "шариат", это справедливый свод законов, обеспечивающий равенство (пусть пока не богатое) для всех.

Национальная идея должна вызывать катарсис в душе русского

У России такой национальной идеи нет, коммунистическая ушла, не оправдав себя, а европейская не привилась, потому что корни разные — православие в корне отличается от католицизма и протестантизма, потому что во главу угла ставит душу, а не тело.

Идея Российской империи была: "За Веру, Царя и Отечество". И она работала, потому был верный порядок приоритетов, тогда и семья была крепкая. Но тогда Путину надо озвучивать национальной идеей возвращение этого лозунга, с заменой, конечно, второго звена на другое, например, на "народ", и начинать с воспитательного процесса в школе и реального объединения постсоветских стран. Это работа для историков и учёных — обосновать идею, была бы дана команда.

Россия нуждается не в абстрактом озвучивании цели, которая на современном этапе невыполнима (два, три, четыре ребёнка в семье в урбанизированном обществе нет нигде в мире), а в озвучивании национальной идеи, за которой можно было бы пойти невзирая на трудности. Катарсис должен возникать от этого в душе русского человека.

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