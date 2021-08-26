Как демография и миграция спасают Кремль от бунтов

Внутренняя миграция в России за последние годы стала намного меньше. Объективных причин для этого сегодня более чем достаточно. Но в целом ситуация пока не является критичной ни для власти, ни для самих россиян.

По мнению экспертов, говоря о демографической яме, стоит рассматривать и перспективы внутренней миграции в России.

В Росстате сообщили, что в прошлом году внутренняя миграция оказалась на минимальном уровне за последние девять лет.

Этому способствовали:

эпидемиологические ограничения,

страх менять место жительства из-за пандемии,

резкий рост безработицы,

шторм в экономике.

Как пишут эксперты проекта "Аргументы и F", снижение количества людей, переезжающих внутри страны, — явление временное. Россияне продолжают уезжать из северных городов и сёл (среди лидеров Магаданская и Мурманская области, Хабаровский край, Чукотский АО).

Людей просто вынуждают уезжать в поисках лучшей жизни, поскольку на родине или просто в насиженных местах нет перспектив.

Что характерно, переезжают чаще всего не столько молодые люди, планирующие остаться в Москве и Санкт-Петербурге после учёбы, а мужчины и женщины от 30 до 34 лет.

Это логично, поскольку у них уже есть опыт работы на местах и они чаще всего адекватно оценивают свои умения и способность продаваться в новом месте как специалист.

Хотя политолог Илья Гращенков рассуждает о том, что путь России — сужение до чётких рамок агломераций, факты свидетельствуют о том, что внутренняя миграция больше присуща не крупным городам, а окружающим их регионам, где жизнь дешевле. Например, много новоприбывших зафиксировано в Адыгее, рядом с бурно растущим Краснодаром.

Вопрос внутренних перемещений на самом деле больше интересен в контексте тех самых перспектив.

Встаёт вопрос о смысле подобного заселения Сибири: если шансов на нормальную занятость населения так и не будет, то все способные уехать россияне по привычке потянутся в Москву и МО.

Проблема в том, что инвестиции государства в ДВФО, видимо, и правда пока не работают. А на фоне запросов населения на поддержание определённого уровня жизни всё становится сложнее.

Россияне хотят жить там, где есть место развлечениям, сервисам доставки еды, большим торговым центрам. Что делать в деревне молодёжи от 20 до 24 лет? Дауншифтерами становятся, как правило, от пресыщения, а в России 40% населения себе еду купить не могут.

В таких условиях правительство от революции спасает именно демографическая яма. Революции делает молодёжь — безработная, неустроенная, голодная молодёжь. Так было в России в 1905-м и в 1917-м годах.

Пока в России это 10-15% населения, а все изменения начинаются с доли недовольных выше 25-35% от численности населения в возрасте до 35 лет.

Лидерами по такой прослойке общества являются

Московская область (Балашиха, Люберцы, Подольск, Химки и т. д.),

Липецк,

Калуга,

Ижевск,

Кострома,

Смоленск,

Барнаул,

Омск,

Тюмень,

Челябинск,

Курган,

Пермь.

В Москве и Питере серьёзный "голодный" революционный дух уже не живёт. В оппозицию уходить здравомыслящие люди просто не будут, так как власти намеренно держат на плаву "бригаду маргиналов", с которыми дело иметь просто нецелесообразно.

Так что никаких революций в России не планируется по причине недостатка озлобленной молодёжи, которой будет ещё меньше из-за проблем с рождаемостью.

Именно демографические проблемы — очередной противотанковый ров системы. И прослужит он ещё очень долго.

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