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Автор Антон Куликов

И вновь продолжается: либералы зовут народ к топо... бойкоту

Политика

"Через месяц в России будет поставлен спектакль, именуемый "выборами в Государственную Думу", — так начинается воззвание нескольких оппозиционеров относительно грядущих выборов. Начало сразу призвано настроить читателя определённый лад.

И вновь продолжается: либералы зовут народ к топо... бойкоту

"Миллионы лишены пассивного избирательного права"

"Лад" заключается в том, чтобы бойкотировать выборы. Авторы обращения полагают, что участие в них ничего не изменит, ибо никто "не может изменить действующий режим". "Участие легитимизирует их результаты и повышает явку. (Это) унизительно для свободного человека", — говорится в обращении.

Подчёркивается, что "избирательная кампания 2021 года превратилась в беспримерный фарс". "Миллионы россиян сегодня лишены пассивного избирательного права как пособники "экстремистов", владельцы видов на жительство за рубежом или лица с двойным гражданством", — отмечают авторы обращения. Так уж и "миллионы"?

"На "выборах" нам предлагают лишь одно: поставить галочку напротив фамилии того кандидата, к которому мы испытываем наименьшее отвращение, но который самим фактом пребывания в бюллетене подтверждает свою лояльность власти и готовность играть по установленным ею правилам ради преследуемых ей целей", — заявляется в воззвании.

"Призыв к бойкоту выборов в Государственную Думу не означает, что мы выступаем за отказ от участия в политической жизни страны. Но легитимизировать своими голосами нынешний "парламент" и играть по правилам, установленными нынешней "избирательной комиссией", мы считаем для себя не только бессмысленным, но и унизительным", — подчёркивается в обращении.

Письмо подписали экономист и политолог Владислав Иноземцев, правозащитник Александр Подрабинек — всего пять человек.

Никакого смысла

Обращение было опубликовано на сайте "Эха Москвы", которое по этому поводу провело опрос среди своих слушателей. Из них 48 процентов воззвание поддержали, 52 процента высказались против. Что это означает? Только то, что почти половина из принявших участие в опросе на сайте "Эха Москвы" поддерживают идею бойкота выборов. Что, разумеется, никоим образом не отразится на голосовании.

На самом деле можно было ожидать чего-то подобного. Практически каждая кампания по выборам в Госдуму не обходится без призывов к их бойкоту.

Например, в 2016 году тогдашний лидер партии "Западный выбор" Константин Боровой советовал сторонникам "не участвовать в делах тьмы". Но поскольку эти сторонники, скажем так, вполне могли бы усесться на одном диване, то никакого влияния на ход голосования эти призывы не оказали.

Точно так же, как и на выборах в Госдуму в 2011 году. Или на президентских выборах в 2018 году.

Здесь, собственно, есть только один вопрос — почему такие воззвания регулярно появляются перед выборами? Ведь и их авторам прекрасно известно, что никакого влияния на избирательную кампанию они не окажут. То есть не найдётся даже хоть сколько-нибудь заметного числа избирателей, кто к этому прислушается.

Впечатление такое, что на этот раз призыв к бойкоту появился только потому, что никто не сподобился заявить об этом раньше. Потому и подписали его только пять человек.

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Как проголосовать на выборах в Госдуму, чтобы потом не пожалеть
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы либералы выборы в госдуму константин боровой владислав иноземцев александр подрабинек
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