Опрос: как российские парламентарии будут защищать права русских за рубежом

Защита русских за рубежом на фоне стремительного роста национализма в республиках Средней Азии, становится одним из главных электоральных вопросов приближающихся выборов в Госдуму.

У многих россиян есть родственники в бывших советских республиках, они хотели бы знать позиции парламентских партий в этом вопросе. Pravda. Ru предоставляет такую возможность.

Обращайтесь в посольство и в Думу

В комментарии для Pravda.Ru депутат от "Единой России", заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что правящая партия заботится о том, чтобы на международной площадке в отношении русскоязычных соблюдались все нормы международного права. С другой стороны, она заинтересована в популяризации Русского мира, в том числе, русского языка.

"Сегодня мы заинтересованы, чтобы программа "Русский мир", которая занимается популяризацией русского языка во всех странах, прежде всего ближнего зарубежья, одинаково везде воспринималась как очень серьёзная программа, которую бы уважали и поддерживали на властных уровнях", — сказал депутат.

Анатолий Выборный посоветовал русскоязычным гражданам в бывших советских республиках при совершении против них противоправных или унижающих достоинство действий со стороны националистов обращаться в посольство или "в наш адрес". Депутат пообещал оперативно реагировать и "в рамках межпарламентского общения обращать внимание наших коллег на надлежащее реагирование, то есть если есть правонарушения, то, соответственно, должно быть наказание".

"Русскоязычное население в других странах должно чувствовать себя как дома, защищённым международным правом и национальным законодательством", — сделал вывод депутат от "Единой России".

Уважение к русским воспитывается в России

Депутат от Коммунистической партии России (КПРФ) в Московской Городской Думе Любовь Никитина подчеркнула для Pravda.Ru, что в Казахстане в 90-е годы происходили "весьма неприятные" события, хотя они не имели такое освещение, как в некоторых других республиках.

"Русских выдавливали оттуда, они бросали квартиры, не могли их продать, приезжали в Россию, бросив всё, буквально с одним чемоданом", — отметила она.

Для депутата очевидно, что участившиеся проявления национализма в Казахстане — это выражение неприязни не только к русским, "которые рядом с казахами живут", но и к России.

"Русским людям, которые там ещё остались, нужно подготовить себя и своих детей к тому, что возможны новые провокации", — сказала Любовь Никитина.

Депутат полагает, что конкретной защитой прав русскоязычных в Казахстане и Киргизии должно заниматься государство, а не партии, "но наша партия на этих выборах, безусловно, имеет чёткие представления о том, какой должна быть миграционная политика в Российской Федерации".

По её словам, мигранты должны быть защищены законом, "потому что это трудящиеся люди, которые приехали честно зарабатывать, чтобы кормить свои семьи". Но, с другой стороны, их должно быть меньше, и "только по острой необходимости", а если мигрант совершил тяжкое правонарушение, то вся община должна нести коллективную ответственность за преступление.

"Его — пожизненно, и тысячу соплеменников выселить без права возврата. Другого варианта я не вижу", — сказала депутат.

С государствами-русофобами надо разрывать отношения

Со своей стороны, депутат Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР), заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил для Pravda.Ru, что ЛДПР выступает "с позиции защиты русских в любой точке мира".

"Мы никоим образом не ущемляем права других народов", — сказал депутат.

Андрей Свинцов подчеркнул, что представители бывших среднеазиатских республик, руководство, политические круги "заявляют нам", что не поддерживают русофобские настроения, что это не является государственной политикой. А то, что мы видим, является проявлениями радикальных течений.

Депутат согласился, что, возможно, это так и есть и такого плана моменты есть во многих странах, не только в отношении русских, но и других национальностей.

Но и с единичными случаями, по его мнению, надо бороться и требовать самого тщательного разбирательства в правоохранительных органах и профилактической работы.

"Если же какое-то правительство, например, Украины ставит такое отношение к русским, к русскоговорящим как элемент своей внешнеполитической и внутриполитической борьбы, то с таким правительством мы требуем не поддерживать отношения и всячески препятствовать развитию такой власти в целом", — сказал депутат от ЛДПР.

Надо системно работать с коллегами, иначе получим вторую Украину

По мнению заместителя руководителя фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме Олега Нилова, вопросы защиты русских и русского языка за рубежом — это зона ответственности министерства иностранных дел, правительства, Совета Федерации и Государственной Думы.

По его словам, ущемление русского языка "более жёстко, нагло и цинично" происходит прежде всего на Украине и в Прибалтике.

Что касается Казахстана и Киргизии, то там это не системное явление: "паршивые овцы" из числа националистов "есть везде, и в России — тоже", отметил Олег Нилов.

"Поэтому там надо работать правительству на упреждение, указывая коллегам на нарушение действующего законодательства и требуя ответственности за каждое его нарушение".

Со стороны своей фракции Олег Нилов пообещал "ставить неудобные вопросы" перед руководителями МИД РФ: "почему они так долго и так очень мягко общаются с представителями МИД и правительств в тех странах, где происходят вопиющие нарушения прав русского человека".

Депутат видит опасность в том, что "паршивые овцы", проникая в системы власти, создают серьёзную угрозу межнациональной и экономической стабильности.

"На Украине начиналось всё с цветочков национализма. Сейчас посмотрите, какие увесистые клюквы мы наблюдаем — какой то западенский талибан", — сказал Олег Нилов.

Депутат уверен, что в Казахстане есть понимание того, что русский язык — это "тот самый мост, который сжигать точно нельзя, опасно и невыгодно".

"Это понимание основывается на том, что свято место пусто не бывает. Если вот эти не очень, может быть, даже образованные люди, пещерные, требуют запрета русского языка, то им надо объяснить, что даже если бы ваши бредовые идеи сбылись, на место русского языка обязательно придёт другой язык. Какой? Для Казахстана вариантов немного. Китайский? Турецкий? Так что давайте жить дружно! И помнить, что старый друг лучше новых двух!" — добавил Олег Нилов.

Вывод: все парламентские партии готовы активно участвовать в защите прав русских и русскоязычных, в том числе на постсоветском пространстве. "Единая Россия" предлагает русским активно обращаться в посольство и в Думу, если они стали жертвами радикалов. КПРФ предлагает отвечать политикой в отношении мигрантов в РФ. "Справедливая Россия" будет подталкивать МИД РФ к более активной политике в отношении коллег в Казахстане и Киргизии. ЛДПР предлагает с государствами, проводящими системную антирусскую политику, разрывать отношения.

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