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Автор Антон Куликов

Будут посадки? Депутатов предложили наказывать за невыполненные обещания

Политика

Предвыборная кампания побуждает кандидатов в депутаты к внесению разного рода инициатив, призванных сделать жизнь избирателя лучше и веселее. Причем порой инициативы эти весьма причудливы. Не стал исключением и законопроект, внесенный в Госдуму заместителем руководителя фракции "Справедливая Россия" Олегом Ниловым.

Будут посадки? Депутатов предложили наказывать за невыполненные обещания

Штраф или принудительные работы

Вообще говоря, многие жители нашей страны с идеей, предложенной господином Ниловым, надо думать, вполне согласны. Депутат предлагает ввести уголовную ответственность за невыполнение предвыборных обещаний.

В законопроекте сказано, что ответственность вводится за непринятие "лицом, избранным на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления всех зависящих от него мер для обеспечения выполнения" обещания, содержащегося в тексте опубликованной кандидатом или его политической партией предвыборной программы.

Наказывать предлагается "штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового".

А Уголовный кодекс дополнить примечанием, что под предвыборным обещанием "понимается четко определенное, данное в безусловной форме в период проведения избирательной кампании обязательство кандидата" в будущем в случае избрания совершать или не совершать определенные действия.

Законопроект в нынешнем виде не примут. Но есть варианты

Предсказать судьбу внесенного Олегом Ниловым законопроекта можно уже сейчас. Его в нынешнем виде Госдума не станет даже рассматривать. И дело совсем не в "депутатской солидарности". Если в законопроекте предполагается внесение поправок в Уголовный кодекс, то предварительно надо получить отзывы правительства и Верховного суда. Таких отзывов нет. Стало быть, самый вероятный вариант — его просто вернут Олегу Нилову. А захочется ли ему заниматься этой темой снова, учитывая, что выборы уже через месяц — вопрос.

Но нельзя сказать, что законопроект об ответственности депутатов за обещания прошел незамеченным. Вот, например, политолог Александр Пожалов на своей странице в "Фейсбуке" предположил, что к этой теме вполне могла бы подключиться партия власти.

"…фракция "Единая Россия" вместе с депутатской группой "Лидеры России" в Госдуме следующего созыва вполне могут откликнуться на "просьбы общественности и оппозиции" и принять более мягкий закон: кандидат в депутаты, не сумевший выполнить свои предвыборные обещания по причине неизбрания, лишается права баллотироваться на один цикл", — написал он.

Предложение шутливое, но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки… Вообще, если говорить серьезно, то вполне можно было бы разработать некий механизм контроля за выполнением предвыборных обещаний.

Задача, правда, довольно трудоемкая. Ведь, насколько можно судить, речь в законопроекте Нилова идет не только о кандидатах в депутаты Госдумы. А ведь есть кандидаты в депутаты региональных парламентов, городских советов и дум, сельсоветов… И если взять предвыборные обещания каждого, то масштаб возможной работы впечатляет.

Ну а с другой стороны, ведь и законопроект предполагает подобный контроль, ведь так? А иначе каким образом отслеживать, что там и кому кто пообещал.

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Куратор: Олег Артюков
Темы олег нилов выборы в госдуму александр пожалов
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