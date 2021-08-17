Председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский усиленно работает над тем, чтобы его соратники проиграли выборы в Госдуму. В частности, в одном из интервью Явлинский заявил об отказе признать Крым российским.
Он считает, что признать принадлежность Крыма России можно только после того, как будет проведен официальный референдум с международными наблюдателями. Об этом один из основателей "Яблока" заявил в интервью, отрывок из которого выложен в telegram-канале издания URA. Ru.
"Нет, по международному праву — нет. Мир признает — я признаю. Только это должно быть сделано по-настоящему", — прокомментировал Явлинский принадлежность Крыма России.
Из отрывка интервью, впрочем, непонятно, должен ли проходить референдум только в Крыму. Или же, скажем, в нем должны принять участие и жители Украины. А может быть, и России?
Но, впрочем, Григорий Явлинский и ранее отказывался признавать воссоединение Крыма с Россией.
Вот, например, в 2017 году он говорил, что "в Крыму надо проводить большую международную конференцию и новый референдум".
"Вот и все. Никакого другого решения, мирного и перспективного здесь нет. Там надо начинать с того, что признать аннексию Крыма незаконной. Она была совершенно незаконной и референдум был совершенно незаконным. Под давлением вооруженных сил. Из этого тупика надо выходить", — заявлял тогда Явлинский.
А вот что было сказано им в 2020 году: "С Крымом все довольно плохо, потому что никто в мире не признает, то, что было сделано в 2014 году. Нужно провести международную конференцию по Крыму и выработать дорожную карту решения этой проблемы… Мы являемся страной с непризнанными границами, а я не хотел бы жить в стране с непризнанными границами. Надо попросить в этом случае, с моей точки зрения, чтобы они проголосовали в условиях нормального референдума, который признают во всем мире".
То есть ничего нового Григорий Алексеевич не сказал. Разве что на этот раз он был куда менее многословен, когда говорил о Крыме.
Правда, очевидно, что очков своей партии в предвыборной гонке он явно не добавил. Точка зрения, которую высказывает Явлинский, в России не является популярной. Соответственно "Яблоко" едва ли может рассчитывать найти понимание в этом вопросе со стороны избирателей. А это отрицательным образом скажется на и без того невысоких шансах этой партии пройти в следующий состав Госдумы.
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