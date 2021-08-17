"Мир признает - я признаю": Явлинский отказался считать Крым российским

Председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский усиленно работает над тем, чтобы его соратники проиграли выборы в Госдуму. В частности, в одном из интервью Явлинский заявил об отказе признать Крым российским.

Когда Явлинский признает Крым российским

Он считает, что признать принадлежность Крыма России можно только после того, как будет проведен официальный референдум с международными наблюдателями. Об этом один из основателей "Яблока" заявил в интервью, отрывок из которого выложен в telegram-канале издания URA. Ru.

"Нет, по международному праву — нет. Мир признает — я признаю. Только это должно быть сделано по-настоящему", — прокомментировал Явлинский принадлежность Крыма России.

Из отрывка интервью, впрочем, непонятно, должен ли проходить референдум только в Крыму. Или же, скажем, в нем должны принять участие и жители Украины. А может быть, и России?

Но, впрочем, Григорий Явлинский и ранее отказывался признавать воссоединение Крыма с Россией.

Основатель партии создает ей проблемы на выборах

Вот, например, в 2017 году он говорил, что "в Крыму надо проводить большую международную конференцию и новый референдум".

"Вот и все. Никакого другого решения, мирного и перспективного здесь нет. Там надо начинать с того, что признать аннексию Крыма незаконной. Она была совершенно незаконной и референдум был совершенно незаконным. Под давлением вооруженных сил. Из этого тупика надо выходить", — заявлял тогда Явлинский.

А вот что было сказано им в 2020 году: "С Крымом все довольно плохо, потому что никто в мире не признает, то, что было сделано в 2014 году. Нужно провести международную конференцию по Крыму и выработать дорожную карту решения этой проблемы… Мы являемся страной с непризнанными границами, а я не хотел бы жить в стране с непризнанными границами. Надо попросить в этом случае, с моей точки зрения, чтобы они проголосовали в условиях нормального референдума, который признают во всем мире".

То есть ничего нового Григорий Алексеевич не сказал. Разве что на этот раз он был куда менее многословен, когда говорил о Крыме.

Правда, очевидно, что очков своей партии в предвыборной гонке он явно не добавил. Точка зрения, которую высказывает Явлинский, в России не является популярной. Соответственно "Яблоко" едва ли может рассчитывать найти понимание в этом вопросе со стороны избирателей. А это отрицательным образом скажется на и без того невысоких шансах этой партии пройти в следующий состав Госдумы.