EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

"Мир признает - я признаю": Явлинский отказался считать Крым российским

Политика

Председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский усиленно работает над тем, чтобы его соратники проиграли выборы в Госдуму. В частности, в одном из интервью Явлинский заявил об отказе признать Крым российским.

"Мир признает - я признаю": Явлинский отказался считать Крым российским

Когда Явлинский признает Крым российским

Он считает, что признать принадлежность Крыма России можно только после того, как будет проведен официальный референдум с международными наблюдателями. Об этом один из основателей "Яблока" заявил в интервью, отрывок из которого выложен в telegram-канале издания URA. Ru.

"Нет, по международному праву — нет. Мир признает — я признаю. Только это должно быть сделано по-настоящему", — прокомментировал Явлинский принадлежность Крыма России.

Из отрывка интервью, впрочем, непонятно, должен ли проходить референдум только в Крыму. Или же, скажем, в нем должны принять участие и жители Украины. А может быть, и России?

Но, впрочем, Григорий Явлинский и ранее отказывался признавать воссоединение Крыма с Россией.

Основатель партии создает ей проблемы на выборах

Вот, например, в 2017 году он говорил, что "в Крыму надо проводить большую международную конференцию и новый референдум".

"Вот и все. Никакого другого решения, мирного и перспективного здесь нет. Там надо начинать с того, что признать аннексию Крыма незаконной. Она была совершенно незаконной и референдум был совершенно незаконным. Под давлением вооруженных сил. Из этого тупика надо выходить", — заявлял тогда Явлинский.

А вот что было сказано им в 2020 году: "С Крымом все довольно плохо, потому что никто в мире не признает, то, что было сделано в 2014 году. Нужно провести международную конференцию по Крыму и выработать дорожную карту решения этой проблемы… Мы являемся страной с непризнанными границами, а я не хотел бы жить в стране с непризнанными границами. Надо попросить в этом случае, с моей точки зрения, чтобы они проголосовали в условиях нормального референдума, который признают во всем мире".

То есть ничего нового Григорий Алексеевич не сказал. Разве что на этот раз он был куда менее многословен, когда говорил о Крыме.

Правда, очевидно, что очков своей партии в предвыборной гонке он явно не добавил. Точка зрения, которую высказывает Явлинский, в России не является популярной. Соответственно "Яблоко" едва ли может рассчитывать найти понимание в этом вопросе со стороны избирателей. А это отрицательным образом скажется на и без того невысоких шансах этой партии пройти в следующий состав Госдумы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Олег Артюков
Темы "яблоко" выборы в госдуму григорий явлинский
Новости
Президент Германии прокомментировал захват Афганистана талибами*
Бузова показала, как красиво отшить парня
Украинская полиция раскрыла схему продажи младенцев за границу
Пилоты Ил-112В до последнего пытались спасти самолет
Белорусскую активистку будут судить за акцию возле посольства на Украине
Власти Эстонии заявили о готовности принять до 10 беженцев из Афганистана
Темникова назвала комика Соболева милашкой
Сап-поло можно заняться на "Роза Хутор"
Янукович назвал главную ошибку украинских властей
В Подмосковье потерпел катастрофу самолёт Ил-112В
Последние материалы
"Мир признает - я признаю": Явлинский отказался считать Крым российским
Президент Германии прокомментировал захват Афганистана талибами*
Как проголосовать на выборах в Госдуму, чтобы потом не пожалеть
Бузова показала, как красиво отшить парня
Украинская полиция раскрыла схему продажи младенцев за границу
Литва на всех парах мчится к правительственному кризису
Пилоты Ил-112В до последнего пытались спасти самолет
Нечего пенять Лукашенко "за Крым" — у самих "рожа крива"
Белорусскую активистку будут судить за акцию возле посольства на Украине
Власти Эстонии заявили о готовности принять до 10 беженцев из Афганистана
Популярное
Мир. Новости мира
Талибы* объявили войну в Афганистане оконченной

Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .

Талибы* объявили войну в Афганистане оконченной
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
Мир. Новости мира
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
Новости Украины
Украинский политолог: наши инфантилы должны извлечь урок из событий в Афгане
Мир. Новости мира
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолёт
Любовь Степушова Урок миру: шесть причин успеха "Талибана"* Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти Белоруссии готовятся к блокировке соцсетей Василий Амирджанов Игорь Буккер Опасная любовь: самовлюблённые "нарциссы" могут стоить вам жизни Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Ашраф Гани, убегая, прихватил столько денег, что они не влезли в вертолёт
США и Канада. Новости и аналитика
Байден обосновал вывод войск из Афганистана позицией России и Китая
Десятки афганских самолётов и вертолётов проникли в Узбекистан
Мир. Новости мира
Десятки афганских самолётов и вертолётов проникли в Узбекистан
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников