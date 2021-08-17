Сегодняшняя российская Дума живёт по законам "указного права"

Непопулярные у населения законы в последнее время всё чаще находят одобрение властей: закон об обязательной предустановке российского ПО, о суверенном рунете, пенсионная реформа, пакет Яровой и так далее.

Почему думские законотворцы не прислушиваются ни к общественности, ни к правозащитникам?

Своим видением ситуации в студии программы "Точка зрения" на Pravda.Ru поделилась секретарь Объединённой коммунистической партии, а также кандидат в Государственную Думу по 197-му Кунцевскому избирательному округу Москвы Дарья Митина.

Читайте начало интервью:

Экс-депутат Госдумы: "Эх, был Парламент в наше время, не то, что нынешнее племя" (часть первая);

Почему россиянам наплевать на состав Госдумы — взгляд изнутри (часть вторая).

— Даже такой непопулярный вопрос, как пенсионная реформа — это просто самоубийственное решение: люди просто расписались в том, что они, пардон, наплевали на интересы многих поколений, которые живут сейчас в преддверии этой пенсионной старости, которые уже сейчас получают пенсию, которые будут её получать через несколько лет, через несколько десятков лет.

Люди просто распорядились судьбой целого народа. Понятно, что это крайне непопулярная вещь. В других странах просто правительства ушли в отставку.

В Греции правое правительство "Новой демократии" ушло, пришло левое правительство "Сириза" как раз на волне этой пенсионной реформы.

В Испании правое правительство рухнуло, и власть упала к ногам социалистической партии.

Во Франции Макрон, когда пришёл к власти, первое, что попытался сделать, видимо, по примеру своего российского коллеги, — попытался поднять пенсионный возраст. Но что здесь началось? Миллионы французов вышли на улицу. Уже третий год не утихает движение "жёлтых жилетов". И Макрон пошёл на попятную, то есть вот эти нововведения так и не были введены.

Даже в таких, самых жёстких капиталистических государствах, люди прислушиваются к голосу народа. А у нас действительно не к кому прислушиваться. Пошумели, какие-то пикетики постояли. Перед выборами, конечно, не надо обижать избирателя, ругать его. Но, безусловно, какую-то долю ответственности несут и граждане. Не только политики.

Пенсионная реформа — политическое самоубийство?

— Но у нас-то пенсионная реформа не стала никаким самоубийственным решением. Потому что эти все протесты, что ты называешь, в странах, были кем-то организованы. Стихийно собрать большое количество невозможно.

— Во Франции они не были никем организованы, они были стихийными. И уже потом, выйдя на улицы, люди начали какие-то элементы самоорганизации вносить, демонстративно отказавшись от какого-то партийного доминирования.

То есть там ни коммунисты, ни "Непокорённая Франция" Меланшона, ни социалистическая партия роли не играли. Нет, они сказали: мы не хотим влезать в политические игры, мы народ, мы "жёлтые жилеты". Каждый, кто надел на себя жёлтый жилет — протестант. Профсоюзы — да, профсоюзы поучаствовали. Но политические партии держали на расстоянии. Никому не воспрещалось прийти, вести какую-то агитацию, выступать, что-то говорить. Но именно в структуре протеста политических партий не было. Это был именно стихийный народный протест. У нас такого не было, к сожалению.

— У нас как бы ни была непопулярна эта пенсионная реформа, мы это все "проглотили", "съели". Но чуть-чуть упал рейтинг.

— Гордиться-то нечем на самом деле.

Всё решается не в Думе

Сейчас же наиболее принципиальные изменения вводятся указами Путина. Кое-что, что касается каких-то социальных, финансовых вопросов и так далее — распоряжениями правительства, что, в принципе, одно и то же, потому что Администрация и Белый дом у нас работают в тесном контакте.

Далеко за примером ходить не надо: в пандемию — у нас было, напомню на всякий случай, три волны — и три разовые выплаты семьям с детьми. Все эти выплаты — указы президента. Указ президента, дальше издается распоряжение правительства, Дума как бы вроде ни причем, Думу как бы не спросили. И это очень показательно. Такое наплевательское отношение.

Есть вещи, которые даже по Конституции, по законам, без участия Думы не могут рассматриваться. И тут к Думе очень такой потребительский подход, я бы сказала, утилитарный. В основном раздаются указивки.

Это даже не какая-то конструктивная совместная работа. Поэтому, конечно, удовольствия от работы в таком Парламенте нет.

И мы, когда сейчас идём на выборы, конечно, не такую Думу хотим получить. Потому что сегодня там единичный приятный момент — это зарплата. Всё остальное… Протирать там штаны 4 года ради того, чтобы не смочь провести ни одну поправку, ни одну бюджетную строчку, ни один объект ФЦП — зачем?

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