Госдума VIII созыва будет "Думой войны". С таким прогнозом выступил бывший глава Союза журналистов России Игорь Яковенко. Насколько он обоснован?
По его мнению, депутаты нового созыва Госдумы будут подталкивать президента России Владимира Путина к войне, ибо в состав парламента войдут "агрессивные и истеричные люди".
"Это будет Дума, которая, по крайней мере морально, политически будет готовить Россию к войне. Это будет Дума войны", — считает Яковенко.
При этом, считает он, Россия вряд ли начнет крупную войну. Однако вновь пришедшие в Госдуму депутаты будут требовать от президента агрессии и жесткости по отношению к Украине, Европе и США.
В общем, такое вот мнение. Правда, к реальному положению дел этот прогноз не имеет практически никакого отношения.
Возможны ли какие-то резкие оценки со стороны депутатов относительно тех или иных событий? Да, безусловно — как и в парламенте любой другой страны мира. Но это вовсе не означает, что подобные оценки станут основой для каких-либо действий.
Теперь относительно эксперта — мнением о грядущей Госдуме Игорь Яковенко поделился в эфире украинского "24 канала". То есть телеканала страны, где рассуждения о "войне" с Россией являются обычным делом на протяжении нескольких последних лет.
Кроме того, следует напомнить, что с поста главы Союза журналистов России Яковенко был снят 12 лет назад по решению своих же коллег. Сейчас он один из участников каспаровского Форума свободной России, который с периодичностью примерно раз в полгода проводит заседания в Литве.
Ну и о глубине анализа, которым данный эксперт периодически радует общественность схожих с ним взглядов на политические события в России. Вот анонс одного их докладов Яковенко на Форуме свободной России" в 2018 году: "За всю свою многотысячелетнюю историю человечество ни разу не сталкивалось с таким вызовом и с такой смертельной угрозой, как путинский режим".
Так что о достоверности нынешнего прогноза можно составить вполне определенное впечатление. Что, конечно, едва ли помешает Игорю Яковенко пугать зрителей украинских телеканалов будущим составом Госдумы.
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