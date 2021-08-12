Тролли начали массированную атаку на чаты и соцсети

Интернет сегодня полон троллей, которые забивают сеть рассуждениями на актуальные темы. Местами их активности являются Telegram, чаты и сообщества в соцсетях.

Темы для дискуссий бывают самые разные —

от вакцины до строительства,

от оскорблений россиян до обсуждения цен,

от экономической ситуации до неизбежной войны с США и "духа свободы".

Специалисты центра "Квадрат" в ходе анализа социальных сетей и чатов с помощью систем мониторинга ("Медиалогия", "Крибрум", "ТГСтат") пришли к выводу, что в Сети резко выросла активность сотрудников ЦИПСО ВСУ, "кадрового резерва свободной России", украинцев, белорусов, поляков и прокремлёвских троллей.

Как сообщал "Неофициальный Безсонов", сеть центров информационно-психологических операций (ЦИПсО), курируемых спецслужбами США, развёрнута на территории Украины.

Наблюдается постоянное давление информационных войск ("диванной армии" Украины, "кадрового резерва свободной России" и "змагаров"), а также работа польских и прибалтийских интернет-активистов, рассказали расследователи.

Темы, которые затрагиваются в бесконечных спорах, известны.

Самой ходовой является побуждение к вакцинации и противодействие ему (включая распространение позитива и негатива о российских вакцинах).

Часто пишут и говорят о природных и техногенных ЧП в России.

Не остаются без внимания и экономическая ситуация, в том числе вследствие пандемии коронавируса, зарплаты и цены.

Тролли любят обсудить также качество продуктов, товаров и услуг в России.

"Жгут" проплаченные пользователи про межнациональные конфликты.

"На югах" они "качают" тему неприспособленности инфраструктуры российских курортов к качественному отдыху (а провластные — наоборот, предпочтительность отдыха в РФ).

Постоянно в фокусе внимания и украинская тематика (европейский путь Украины, "украинский дух свободы", кризис на Украине, Крым, ЛДНР/ОРДЛО и т. п.).

Много пишут сейчас и на тему выборов-2021.

Поднимаются "на щит" любые федерально или регионально значимые протесты, в том числе экологические и строительные.

Особо интересно подключение к задействованию интернет-агентов структур, близких к "Биг Фарме" для продвижения своих препаратов, причем подобная история также отмечалась IA-Review в странах ЕС.

Группы, которые чаще всего используются:

"Подслушано",

"Чёрное и белое",

"Чёрный список" (и аналоги).

Говорят на эти темы

и в чатах водителей такси (они моментально разносят всё по другим чатам, коллегам и знакомым),

в региональных чатах, комментариях (в соцсетях и Telegram)

и в так называемых "родительских и домовых" чатах WhatsApp.

Любопытно, что профессионалы получают за это от 800 грн, или 5000 рублей (эквивалент), в сутки или эквивалент 300 рублей за развёрнутую дискуссию из десяти комментариев.

Так что если тема явно перенасыщена информацией по одной-двум позициям, на вас зарабатывают от трёх до пяти тысяч в сутки.

Тратить время на такие диалоги бессмысленно, это просто способ заработка, отмечают аналитики. Троллей нужно уметь различать сразу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.