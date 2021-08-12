Интернет сегодня полон троллей, которые забивают сеть рассуждениями на актуальные темы. Местами их активности являются Telegram, чаты и сообщества в соцсетях.
Темы для дискуссий бывают самые разные —
Специалисты центра "Квадрат" в ходе анализа социальных сетей и чатов с помощью систем мониторинга ("Медиалогия", "Крибрум", "ТГСтат") пришли к выводу, что в Сети резко выросла активность сотрудников ЦИПСО ВСУ, "кадрового резерва свободной России", украинцев, белорусов, поляков и прокремлёвских троллей.
Как сообщал "Неофициальный Безсонов", сеть центров информационно-психологических операций (ЦИПсО), курируемых спецслужбами США, развёрнута на территории Украины.
Наблюдается постоянное давление информационных войск ("диванной армии" Украины, "кадрового резерва свободной России" и "змагаров"), а также работа польских и прибалтийских интернет-активистов, рассказали расследователи.
Темы, которые затрагиваются в бесконечных спорах, известны.
Особо интересно подключение к задействованию интернет-агентов структур, близких к "Биг Фарме" для продвижения своих препаратов, причем подобная история также отмечалась IA-Review в странах ЕС.
Группы, которые чаще всего используются:
Говорят на эти темы
Любопытно, что профессионалы получают за это от 800 грн, или 5000 рублей (эквивалент), в сутки или эквивалент 300 рублей за развёрнутую дискуссию из десяти комментариев.
Так что если тема явно перенасыщена информацией по одной-двум позициям, на вас зарабатывают от трёх до пяти тысяч в сутки.
Тратить время на такие диалоги бессмысленно, это просто способ заработка, отмечают аналитики. Троллей нужно уметь различать сразу.
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Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — "тимьян"), который может убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.