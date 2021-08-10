Из партии труда в партию убийц?

Кадровая политика зампреда ЦК КПРФ Афонина ставит клеймо криминала на компартии.

Не успел утихнуть скандал со Скопинским маньяком Виктором Моховым, "шефство" над которым взяла зюгановская компартия, как стало известно о жестоком убийстве, которое совершил "красный" депутат совета башкирского города Мелеуза Александр Котелевский. Он забил до смерти 38-летнего инвалида Ильфата Тухветева. Правоохранители обнаружили подозреваемого на месте преступления. Он уснул пьяным рядом с трупом жертвы. При задержании Котелевский кричал о своем статусе депутата и грозил полицейским увольнением.

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 августа депутат Котелевский выпивал со своим знакомым Ильфатом Тухветевым. Между ними возник конфликт и коммунист несколько раз ударил товарища по голове и другим частям тела. От полученных травм Тухветев скончался. У погибшего остались вдова и двое несовершеннолетних детей 12 и 15 лет. По словам знакомых Тухветева, он был мастером-резчиком по дереву и готовил сувениры для свадьбы Котелевского, которая должна была состояться в ближайшие дни.

По информации башкирских СМИ, Котелевский входит в круг региональной команды зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина.

По карьерной лестнице мелеузского депутата продвигал человек Афонина, руководитель башкирского регионального отделения партии Юнир Кутлугужин.

"Мы сделали его (Котелевского — прим. ред) секретарем отделения в Мелеузе. Он прошел в горсовет. Мы возлагали на него большие надежды, отправляли его на обучение в центр обучения КПРФ в Москве. Мы с ним лично встречались, чтобы обсудить его работу на грядущих выборах в Госдуму", — рассказал журналистам Кутлугужин.

Он является своего рода наместником в регионе главного кадровика КПРФ Юрия Афонина. Зампред ЦК КПРФ приложил немало усилий для укрепления позиций в Башкирии своего протеже. Например, в 2014 году башкирское реготделение КПРФ утвердило на конференции второго секретаря рескома и первого секретаря Кугарчинского райкома компартии Кутлугужина кандидатом на выборах главы Башкирии. Выбор конференции тогда жестко направлял депутат Госдумы Афонин. Перед голосованием он убеждал депутатов в том, что "это выбор ЦК КПРФ и Кутлугужин — более подходящий для ЦК кандидат". Хотя зал массово поддерживал выдвижение фермера Хасана Идиятуллина, тайное голосование с подсчетом в отдельной комнате отдало тогда 53 голоса Кутлугужину, против 27 в пользу Идиятуллина.

Впоследствии Афонин сделал своего протеже главой всех башкирских коммунистов. Кадровый состав региональной и местных ячеек таким образом также переходил под кураторство Афонина. Котелевский, разумеется, не был исключением. Показательно, что сразу после того, как стало известно об убийстве, Афонин заподозрил в сообщениях СМИ провокацию и заявил о том, что это вполне может быть "утка": "Будем смотреть, будем разбираться. Надо выяснить, "утка" или не "утка".

Это не первая история, когда имена креатур зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина оказываются связаны с жестокими убийствами.

Накануне ЕДГ-2019 главный кадровик компартии продвигал в Народное собрание Карачаево-Черкесии лидера партии "Коммунисты России" на Северном Кавказе и депутата гордумы Черкесска Эдуарда Маршанкулова. Вместе со старшим братом Эдуард Маршанкулов проходил подозреваемым по уголовному делу об убийстве главы турфирмы "Барс" Бориса Байрамкулова. Кроме того, к Эдуарду Маршанкулову в КЧР относят эпизоды хищения бюджетных средств, шантаж, вымогательство и тесное сотрудничество с экс-сенатором Рауфом Арашуковым, которого обвиняют в убийстве, участии в преступном сообществе и давлении на свидетелей.

Представители КПРФ в КЧР вступили в открытый конфликт с Афониным. На отчетной конференции они заявили зампреду ЦК партии, что не будут голосовать "за бандитов", а также обвинили Афонина в бесчестности.

"Кому вы хотите подлость сделать? Почему вы хотите сделать из меня предателя? Да, говорят, деньги он [Маршанкулов] даст! Не верю", — заявила черкесская коммунистка.