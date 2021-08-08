Власти готовятся к реакции на результаты выборов

Элла Памфилова связала проведение в сентябре 2021 года честных выборов с сохранением стабильности в стране.

Предвыборное очищение

Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова рассказала в эфире одной из радиостанций, что она более пяти лет трудилась над "очищением" отечественной избирательной системы.

По словам Памфиловой, она и её коллеги приложили много усилий, чтобы организация и проведение выборов в стране не вызывали у граждан недоверия к их результатам, чтобы они стали "залогом стабильности и нормального развития страны":

"Чем чище выборы, тем это более здоровая обстановка в стране, и это — прямая зависимость".

После проведения голосования по поправкам в Конституцию России граждане и вправду обратили внимание на нововведения, которые тогда оправдали пандемией COVID-19. В этот раз с 17 по 19 сентября 2021 года граждане России будут избирать:

депутатов Государственной думы;

глав 12 регионов;

законодательные собрания 39 субъектов Федерации.

"Очистилась" не только избирательная система страны, но и заметно уменьшилось количество массмедиа, которые делились со своей аудиторией точкой зрения на политические и социальные процессы в России, отличной от картины стабильности, народного единства и благоденствия, которую создаёт отечественный агитпроп.

Роскомнадзор заблокировал сайты оппозиционных изданий, а некоторые из них были вынуждены объявить о своём закрытии, опасаясь преследования коллектива редакций. Оппозиционные политики, которые изъявили желание баллотироваться в депутаты разных уровней и могли составить достойную конкуренцию даже в условиях репрессивного "очищения", как-то внезапно:

стали связанными с "нежелательными" организациями;

были жёстко отфильтрованы и не смогли стать кандидатами;

попали под "санитарные" и "экстремистские" статьи.

Кругом враги

Представители российской власти обрушились на ОБСЕ из-за отказа этой международной организации прислать на осенние выборы своих наблюдателей. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов поделился с общественностью своим возмущением:

"Учитывая, что ОБСЕ самоустранились от наблюдения за выборами в РФ, их дальнейшие оценки не будут приниматься в расчёт".

В МИД России назвали отказ в наблюдательной миссии пренебрежением стараниями властей противодействовать распространению коронавирусной инфекции. Ведь чтобы сдержать распространение в стране COVID-19, было просто необходимо сократить количество наблюдателей ОБСЕ до уровня, при котором миссия становится практически бесполезной.

Это ничего, что в страну на матчи чемпионата Европы 2020 приезжали толпы иностранных болельщиков. Вся же зараза, как оказалось, сконцентрировалась в организме сотрудников ОБСЕ. Коронавирус и тут помог властям обосновать свои действия, как ранее способствовал купированию протестных акций и породил так называемую "санитарную" статью, по которой прессовали представителей оппозиции.

Член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Александр Башкин в числе других представителей правящей политической элиты начал подготовку граждан к, судя по всему, ожидаемой критике транспарентности и легитимности результатов грядущих выборов. Сенатор не преминул традиционно заметить, что "демарш" ОБСЕ готовился заранее, то есть в организации предвосхитили решение российских властей:

"Считаем, что отказ БДИПЧ и ПА ОБСЕ от отправки наблюдателей на выборы в Госдуму служит подтверждением намерений использовать наблюдательную миссию для последующего оправдания непризнания итогов голосования".

По мнению специалистов ОБСЕ, для качественного мониторинга электорального процесса в России необходимо присутствие в стране 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей. Именно для того, чтобы, как мечтала Элла Памфилова, процедура и результаты выборов не вызывали у граждан недоверия. Председатель же ОБСЕ Анн Линде поделилась своими впечатлениями от действий российских властей:

"Сожалеем о неправомерных ограничениях и вмешательстве России в деятельность БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами. Необходимо обеспечить целостность мандата БДИПЧ по независимому, беспристрастному и профессиональному наблюдению за выборами, что имеет жизненно важное значение для демократии".

Выходит, что российские власти сами создали ненадлежащие условия для качественной работы миссии ОБСЕ и обвинили в этом демарше авторитетную международную организацию. Казалось бы, что же пытаются скрыть, если выборы планируется провести честно? Ну пустили бы в страну и 500, и 1000 наблюдателей, чтобы закрепить уверенность в транспарентности процесса.

Обнуление смыслов

На фоне рассказов о росте интереса граждан к сентябрьским выборам в Facebook появилась реклама так называемого "Умного голосования". Авторы затеи вроде как призывают граждан голосовать за тех, кто на грядущих выборах конкурирует с правящей партией.

Вероятно, идея была бы продуктивной, если бы речь в принципе шла о конкуренции и игре по общим правилам, которые обеспечивают максимальную прозрачность электорального процесса и равные условия для желающих избраться, а не о том, что граждане, записавшись в конкуренты, тут же оказываются в экстремистах.

Вряд ли тут уместно и слово "умное", когда все системные партии, как нередко признавались их лидеры, сверяют часы с властями, а внесистемные, которые ещё не признаны экстремистами, либо выполняют роль спойлеров, либо гнут ту же "линию партии", либо ходят под уголовными статьями, не дойдя до уровня кандидата в депутаты.

Получается, что в итоге выбирать предлагается из тех, кого посчитали нужным "наверху". Следить же за ходом голосования и подсчётом голосов станут наблюдатели, либо лояльные властям, либо не имеющие статуса международной авторитетной организации, чтобы избежать риска быть объявленными экстремистами.

В существующей системе координат выходит, как бюллетенем не тряси, полагая, как Сара Коннор, что будущее зависит от тебя, последняя капля всё равно попадёт туда, куда сочтут необходимым для сохранения стабильности и обещанной колонизации Марса. Создавшаяся конфигурация упорно намекает на бессмысленность процесса.

Подтвердить же на международном уровне, что выборы были честными, по крайней мере, представителям ОБСЕ уже не получится. В "очищенной" электоральной системе России независимые и дотошные контролёры теперь уже вряд ли приживутся.

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