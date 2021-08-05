В обороне на западном фронте: россиян в Донбассе лишили избирательного права

Россиян в Донбассе лишили избирательного права. Значит, ускоренная выдача российских паспортов велась для создания живого щита и чтобы "накидать голоса "Едру".

Россиян в ЛДНР лишили избирательного права

Центризбирком РФ принял решение, что на территории самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) не будет участков для голосования на выборах в Госдуму РФ.

Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Она отметила, что жители Донбасса, имеющие российское гражданство, смогут принять участие в голосовании, приехав для этого в Ростовскую область. Кроме того, у жителей ДНР и ЛНР, зарегистрированных на портале Госуслуг, есть возможность проголосовать дистанционно.

По словам главы ЦИК, на Украине предполагается открыть четыре избирательных участка. Они будут действовать в российском посольстве в Киеве, а также в консульствах во Львове, Одессе и Харькове.

Конституция России проиграла Минским соглашениям

В комментарии для Pravda. Ru заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев выразил уверенность, что участки надо было открывать. По его мнению, согласно нормам международного права, если хотя бы одно признанное государство признаёт самопровозглашённоё, то эта территория тоже считается признанным государством.

ДНР и ЛНР признала Северная Осетия, которая признана Россией, поэтому есть повод для отстаивания особой позиции, отметил депутат.

Кроме того, добавил он, по Конституции, Россия обязана была обратиться — вне зависимости от статуса территории, к тем силам, которые являются там реальной властью, чтобы они обеспечили конституционное право российским гражданам.

"Наши власти должны были обратиться к руководству Донецкой народной республики, Луганской народной республики, чтобы они обеспечили возможность голосования россиянам, чтобы они создали участковые комиссии. Для этого в обеих республиках все возможности есть. 800 тысяч жителей Донбасса с российскими паспортами пересечь за один-два-три дня границу не смогут", — сказал Казбек Тайсаев.

Со своей стороны президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сообщил Pravda. Ru, что "пока мы признаем Минские соглашения, Донбасс — это территория Украины, и мы там не можем организовывать участки".

По мнению профессора факультета политологии МГУ Кирилла Андерсена, "такие вещи (создание участков) надо согласовывать со многими сторонами, и, видимо, проще обособиться, чем решать эту проблему какими-то дипломатическими и не очень дипломатическими ходами", — отметил эксперт для Pravda. Ru.

Неполноценные граждане — живой щит?

Но возникает резонный вопрос, зачем тогда нужно было ускоренно в упрощённой форме производить выдачу российских паспортов в ДНР и ЛНР, если граждане там находятся вне российского правового поля?

По мнению Дмитрия Абзалова, российский паспорт "даёт защиту, в том числе, гарантированы социальные выплаты и всё, что с ними связано".

"Сделали просто для граждан, чтобы они имели защиту, возможности, а не для того, чтобы накидать голоса "Едру", "Родине" или еще кому-то", — уверен политолог.

Кирилл Андерсен указал на возможность защитить население от "возможных репрессий со стороны украинских силовиков".

Фальсификации возможны при электронном голосовании, и они будут в пользу "одной партии"

Обсуждая возможные фальсификации массового электронного голосования, все собеседники Pravda. Ru отметили, что фальсификации возможны.

"Фальсификации могут быть при любом варианте голосования, и это может быть на уровне ЦИК и подведомственных ему организаций, в том числе, и IT-шных. Никто отсутствие фальсификаций не гарантирует, так же как и их незначительность", — сказал Кирилл Андерсен.

"В 2016 году во время выборов право голоса за рубежом имели около 1,5 миллионов человек. Проголосовало 200 тысяч человек. А в этом году, если только посчитать голоса Донбасса и Приднестровья, то больше миллиона человек только на двух этих территориях будут голосовать. Если там участковых комиссий не будет, то вы же понимаете, какое это огромное поле для соблазна, чтобы сфальсифицировать и слить все голоса в урну для одной партии", — отметил Казбек Тайсаев.

Дмитрий Абзалов считает, что необходимо сделать независимую систему подтверждения верификации и систему наблюдения в будущем, а пока это не так.

"Человек должен иметь возможность проверить свой голос — за кого он проголосовал, например, на тех же самых Госуслугах. Если интегрировать этот процесс на эффективную платформу типа Госуслуг, это серьезно стабилизирует ситуацию", — сказал политолог.

Читайте по теме: ВСУ призывают готовиться к захвату Донбасса из-за выборов в Госдуму

Какие перспективы у иска РФ против Украины в ЕСПЧ

Дмитрий Козак: Украина может вступить в НАТО. А Россия — объяснить последствия

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.