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Автор Александр Шторм

Как могут "подкрутить" выборы под молчание россиян

Политика

Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что россияне политически пассивны. Кому из власть предержащих это может быть на руку в сегодняшних условиях?

Как могут "подкрутить" выборы под молчание россиян

Таким вопросом задались авторы проекта "Кстати". По этому поводу политолог Владимир Слатинов уверен, что ВЦИОМ зафиксировал долгосрочный тренд, связанный с эволюцией российской политической системы.

Он отметил, что люди уже десятилетиями убеждаются в том факте, что реально повлиять через выборы и другие политические механизмы на государственную политику или процессы ротации власти невозможно

При этом риски многократно возросли, а подвергнутым силовому давлению или поражению в правах за излишнюю политическую активность мало кто хочет. 

Отмечается, что по мере снижения поддержки власти со стороны граждан, её - власти - воспроизводство становится возможным, только если на выборы, в основном, приходят лояльные избиратели, а критически настроенное большинство сидит дома.

Что характерно, ВЦИОМ и условно-прокремлёвский ФОМ считают, что поддержка у "Единой России" не превышает 30 процентов. При этом ставится задача сохранить в сентябре конституционное большинство единороссов в Госдуме, в худшем случае - взять твердое абсолютное большинство.

Слатинов добавил, что это будет возможно только при грандиозном засушивании явки оппозиционно настроенных граждан (прежде всего- в крупных городах) и мобилизации в рамках трехдневного голосования голоса лояльных государству. 

"Так что исследование ВЦИОМ очень своевременно рассказало про сценарий "засушенной" явки и убедительно объяснило это доминирующими настроениями российских граждан", -подчеркнул Слатинов. 

Хотя выиграет тот, кто сможет отмобилизовать относительно протестный электорат.

Экс-глава информационно-аналитического центра «Политика и безопасность» Игорь Виттель напомнил, что протестуют те, кто недоволен:

  • своим местом в этой жизни,
  • экономическими последствиями антиковидных мероприятий
  • беспределом чиновников на местах.  

Тут не о чем даже спорить, гораздо интереснее  то, что случится на выборах.

Все эксперты сходятся во мнении, что первыми будет ЕР, а вот кто будет вторым - вопрос.

ЛДПР не будет выражать протестные настроения, а если КПРФ или СР решат выступить, то будет как минимум любопытно. Хотя интерес к выборам низкий, вероятность того, что люди все-таки выйдут на площадь, сохраняется. 

Как пишут в проекте "Дремучий охранитель", выборы без избирателей могут задать новый тренд. Тенденция складывается таким образом, что нежелающих голосовать на думских выборах 2021 г. будет ещё больше, чем в 2016 г. В пользу этого же и говорит деактуализация разговоров о транзитном характере нынешней Госдумы. 

Хотя, по сути, никакого транзита нет, и вряд ли он будет в 2024 г., поэтому можно успокоиться.

  1. Партии не отвечают на вызовы современности и погрязли в собственной, понятной только им самим информационной возне.
  2. В обществе множится социальное недовольство, но есть базовое согласие на дальнейшее правление Владимира Путина.

К тому же партии в силу своей пассивности и подконтрольности плохо умеют работать с этим социальным недовольством и агрегировать протестные настроения, подытожили эксперты. 

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