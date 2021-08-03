Как могут "подкрутить" выборы под молчание россиян

Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что россияне политически пассивны. Кому из власть предержащих это может быть на руку в сегодняшних условиях?

Таким вопросом задались авторы проекта "Кстати". По этому поводу политолог Владимир Слатинов уверен, что ВЦИОМ зафиксировал долгосрочный тренд, связанный с эволюцией российской политической системы.

Он отметил, что люди уже десятилетиями убеждаются в том факте, что реально повлиять через выборы и другие политические механизмы на государственную политику или процессы ротации власти невозможно.

При этом риски многократно возросли, а подвергнутым силовому давлению или поражению в правах за излишнюю политическую активность мало кто хочет.

Отмечается, что по мере снижения поддержки власти со стороны граждан, её - власти - воспроизводство становится возможным, только если на выборы, в основном, приходят лояльные избиратели, а критически настроенное большинство сидит дома.

Что характерно, ВЦИОМ и условно-прокремлёвский ФОМ считают, что поддержка у "Единой России" не превышает 30 процентов. При этом ставится задача сохранить в сентябре конституционное большинство единороссов в Госдуме, в худшем случае - взять твердое абсолютное большинство.

Слатинов добавил, что это будет возможно только при грандиозном засушивании явки оппозиционно настроенных граждан (прежде всего- в крупных городах) и мобилизации в рамках трехдневного голосования голоса лояльных государству.

"Так что исследование ВЦИОМ очень своевременно рассказало про сценарий "засушенной" явки и убедительно объяснило это доминирующими настроениями российских граждан", -подчеркнул Слатинов.

Хотя выиграет тот, кто сможет отмобилизовать относительно протестный электорат.

Экс-глава информационно-аналитического центра «Политика и безопасность» Игорь Виттель напомнил, что протестуют те, кто недоволен:

своим местом в этой жизни,

экономическими последствиями антиковидных мероприятий

беспределом чиновников на местах.

Тут не о чем даже спорить, гораздо интереснее то, что случится на выборах.

Все эксперты сходятся во мнении, что первыми будет ЕР, а вот кто будет вторым - вопрос.

ЛДПР не будет выражать протестные настроения, а если КПРФ или СР решат выступить, то будет как минимум любопытно. Хотя интерес к выборам низкий, вероятность того, что люди все-таки выйдут на площадь, сохраняется.

Как пишут в проекте "Дремучий охранитель", выборы без избирателей могут задать новый тренд. Тенденция складывается таким образом, что нежелающих голосовать на думских выборах 2021 г. будет ещё больше, чем в 2016 г. В пользу этого же и говорит деактуализация разговоров о транзитном характере нынешней Госдумы.

Хотя, по сути, никакого транзита нет, и вряд ли он будет в 2024 г., поэтому можно успокоиться.

Партии не отвечают на вызовы современности и погрязли в собственной, понятной только им самим информационной возне. В обществе множится социальное недовольство, но есть базовое согласие на дальнейшее правление Владимира Путина.

К тому же партии в силу своей пассивности и подконтрольности плохо умеют работать с этим социальным недовольством и агрегировать протестные настроения, подытожили эксперты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.