Консервативный электорат взволнован либеральным настроением Петербурга

Выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга с каждым днём собирают вокруг себя все больше обсуждений, политических дискуссий и инфоповодов. В период активного проведения предвыборных кампаний эксперты обратили внимание на то, что почти ни одна из партий не соответствует консервативным взглядам политически озабоченных избирателей.

В социальных медиа появляются статьи со статистикой, где представлен немалый процент консервативно настроенного населения. Патриотам-лоялистам в данный момент сложно найти в либерально настроенном Санкт-Петербурге правую партию, которая нацелена на решение городских проблем. Бытует мнение, что либеральные взгляды породили вязкое политическое поле в городе.

Не так давно, заявила о себе "Родина", которая готова ответить на запрос лоялистов и консерваторов. Но у неё есть проблема, в связи с ее низкой активностью до предвыборного периода, партии приходится во время кампании искать сторонников, усилено привлекать внимание избирателей и доказывать заинтересованность в переменах города.

Стоит обратить внимание на то, что Санкт-Петербург страдает от ежегодных проблем с инфраструктурой, застройкой, экологией, развитием малого и среднего бизнеса, особенно на фоне пандемии. Если вернуться к обсуждению политической обстановки в городе, то можно долго размышлять, связано ли это с либералами у власти и могут ли консервативные-патриотические партии, настроенные на благо страны, в корне изменить ситуацию?

Политический аналитик Асафов Александр постарался ответить на эти вопросы, рассказав, что на данный момент влияние партий на общественную, политическую, экономическую жизнь города, сложно назвать заметным.

"В Петербурге достаточно сложный политический климат на уровне местного самоуправления, на уровне городского Законодательного Собрания, это действительно так, но оказывает ли это обширное влияние за жизнь города — скорее всего нет. Все таки политику и направления развития города определяет высшее должностное лицо — губернатор, который действует не с учетом мнения многоцветия политического, а действует руководствуясь несколько иными соображениями."

После эксперт уточнил, что нельзя сказать, "либералы захватили власть", а если их сменят консерваторы, то жизнь станет лучше. Это значительное упрощение политической ситуации. Та как в системе власти все гораздо сложнее.

Тем временем, политолог Сергей Наумов заметил, что в Петербурге всегда уживались и находили компромиссы разные политические силы, но подчеркнул, что парламент нуждается в обновлении и появлении новых лиц, новых партий. Наумов заметил, что у консервативно-патриотических партий есть новые идеи, эти идеи находят отклик у населения, и главное — есть желание работать, поэтому обновление парламента и приход в него новых политических сил положительно скажется на развитии Петербурга. Так же политолог упомянул "Родину", о которой шла речь ранее и призвал политиков начать "слушать" людей.

"Сегодня мы видим активность в медиапространстве у "Родины", от которой исходят инфоповоды и вокруг который разворачиваются скандалы, но в конечном итоге это всё работает на узнаваемость партии, которая пытается коммуницировать с людьми. Между тем, если у местной власти выстроена коммуникация с бизнесом, с населением, с различными политическими силами, то все они работают в одной команде на благо своего города, своего края, поэтому в таких регионах практически не бывает громких конфликтов. Поэтому скандалов и запретов из-за политических взглядов быть не должно, нужно дать возможность донести до людей свою позицию всем политическим силам."