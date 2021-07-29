Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации"

Лидер КПРФ обратился к президенту России на фоне зачистки неугодных властям кандидатов в депутаты Госдумы.

Откровение коммуниста

Председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов, отойдя от шока после снятия Центризбиркомом Павла Грудинина и других неординарных кандидатов от партии на грядущих выборах, выступил с заявлением:

"Я сейчас официально обращаюсь к президенту страны Путину. У вас, Владимир Владимирович, в данной ситуации всего два выбора: или социализация жизни, или фашистизация её. История не знает других примеров".

Под "фашистизацией" Геннадий Андреевич имеет в виду:

"силовые способы расправы с оппозицией";

"рейдерские захваты народных предприятий";

"пенсионные лживые людоедские реформы";

"дикие поборы и несметные налоги".

Зюганов посетовал, что власти "не в состоянии отрегулировать цены даже на простейшие продукты" и что "страна горит от Воронежа до Дальнего Востока, а мер не принимается":

"Только в нашей стране (граждане — ред.) платят 62 копейки с 1 рубля. Нигде нет таких налогов!"

Главный коммунист страны уверен, что при таком раскладе "неизбежно растёт недовольство граждан, и оно только усиливается".

Оценивая действия Центризбиркома, Зюганов отдельно подчеркнул неприемлемость удаления бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму, хотя Владимир Путин говорил о проведении честных и открытых выборов:

"Но то, что творит Центризбирком, те, кого назначали по линии администрации президента, это не влезает ни в какие права и нормы… Мы будем не только протестовать, будем категорически не согласны".

Похороны демократии

Удивление Геннадия Зюганова выглядит довольно странно. Задорно проголосовав в 2020 году за закон, который закрепил поправки в Конституции России, равно как и за другие нормативные акты, которые развязали руки репрессивному механизму, завиральный продолжатель дела Ленина вдруг обнаружил, что любого неугодного властям политика можно не только не допустить к электоральному процессу, но и посадить в тюрьму.

Известный критик правящей политической элиты, однопартиец Геннадия Зюганова, депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко сообщил журналистам, что против него возбуждают дела по статье 20.29 КоАП РФ ("Производство и распространение экстремистских материалов"):

"По последней информации, меня снимают с выборов. Власть приняла решение перейти от слов к делу, маховик репрессий дошёл лично до меня: меня снимают с выборов. Снимают за экстремизм. Мне вменяют распространение экстремистских материалов… Я выяснил, что события, которые мне вменяют, аж 2011 года — то есть, десять лет назад".

От том, что против Бондаренко могут возбудить уголовное дело из-за его оценочных суждений в адрес конкурента на прошлых выборах, Зюганов предупреждал, выступая в Центризбиркоме. То есть предположить было нетрудно, к чему может привести желание усидеть на двух стульях, одновременно выступая и как критик действующей власти, и в роли активного поборника лояльного отношения к ней.

Подобную поведенческую схему Владимир Ульянов-Ленин называл оппортунизмом и предательством интересов партии. Собственно, президентские выборы 1996 года, которые даже представители нынешней правящей политической элиты считают сфальсифицированными, а многие политики открыто заявляли, что Зюганов попросту продал своё электоральное лидерство Ельцину, можно в какой-то мере назвать похоронами несостоявшейся в России демократии.

Протестные потуги

Сейчас же, когда жареный петух стабильности нещадно клюёт филейные части оппортунистов, возмущаться и организовывать пикеты в защиту того же Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта для коммунистов представляется несколько запоздалой активностью.

Профсоюз и его председатель Юрий Дашков при поддержке КПРФ готовят иски к столичному метро и Мосгортрансу из-за отстранения невакцинированных от COVID-19 сотрудников от работы без оплаты пропущенных дней.

В Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта обратилось десять таких работников. Другие четверо — в независимый профсоюз ГУП "Московский метрополитен", председатель которого Николай Гостев сообщил журналистам, что под предлогом отсутствия вакцинации от COVID-19 отстранили от работы даже сотрудника с противопоказаниями к этой прививке.

Мосгортранс всё отрицает и готовит встречный иск о защите деловой репутации. Юрий Дашков заявил, что в профсоюзе "не верят в суд, но будут отбиваться".

Раз объявлена всеобщая добровольно-принудительная вакцинация, то её продавят во что бы ни стало. Вон в Чеченской республике уже отчитались, что вроде как привили чуть ли не 100% её жителей. Те, кто не хотел прививаться, видимо, извинились и немедленно вакцинировались.

Поздно пить "Боржоми"

Под новые тренды об экстремизме можно подогнать любые действия граждан. В этом смысле интеграция Белоруссии и России открывает всё новые и новые горизонты. Как в России могут "свинтить" за одиночный пикет с пустым листом бумаги в руках, так и в Белоруссии с белыми листами стоит быть осторожнее.

Недавно Фрунзенский районный суд города Минска приговорил к разным срокам административного ареста (от 13 до 28 суток) четырёх граждан, которые вывесили у себя в окнах белые листы бумаги. Минчан судили по статье о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

Судья счёл эти пустые листы в окнах экстремизмом и уверен, что граждане "выражали свои политические интересы путём размещения на окне одного белого листа бумаги". Судили даже не за обращение к президенту на прямую линию, как это светит гражданке России, а за пустые белые листы, даже без красных прожилок.

Странно, что формы и методы приведения политической жизни страны к знаменателю времён советской власти, когда на выборы ходили, чтобы поесть бутербродов с колбасой и красной икрой, вдруг озаботили лидера КПРФ. Обнуление смыслов уверенно шагает по стране. Слово "экстремизм" стало не менее популярным, нежели слово "коронавирус".

Все решения "партии и правительства" должны быть исполнены. Индульгенция на репрессии вручена политической элите в том числе и Геннадием Зюгановым с его однопартийцами. Как говаривали в 80-е годы прошлого столетия, поздно пить "Боржоми", когда почки отвалились.

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