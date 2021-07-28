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Автор Антон Куликов

Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше

Политика

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что "Крым для России уже стал "чемоданом без ручки". И поделился планами на ближайшее будущее. Планы, надо сказать, грандиозные.

Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше

Пан Кулеба и неизбежный успех Украины

"Крым для России уже стал "чемоданом без ручки". "Крымская платформа" превратит его в неподъемный груз. <…> Этот саммит станет регулярным, мы будем работать над этим. Убежден, что из года в год он будет привлекать большее число участников", — заявил глава украинского МИД на брифинге 28 июля… В настоящее время, сообщил глава МИД, участие в саммите подтвердили представители 28 стран.

По словам Кулебы, в Киеве ожидают изменения отношения международного сообщества к теме Крыма после проведения первого саммита "Крымской платформы", который запланирован на 23 августа. И добавил, что тему Крыма на Украине не будут считать "закрытой", пока не вернут контроль над полуостровом.

Впрочем, есть и куда менее оптимистичные оценки.

"Президент США Байден — не приедет. Вице-президент США Харрис — не приедет. Госсекретарь США Блинкен — не приедет. Зам. госсекретаря Нуланд — не приедет. К нам отправляют министра транспорта Пита Буттиджича, что является формальностью — это знают все, понимают также все. Международное поражение Офиса Президента на международной арене по продвижению Крымской платформы, демонстрирует факт, что стратегия выбрана была неверной", — пишут авторы украинского telegram-канала "Легитимный" (орфография и пунктуация сохранены).

"Сейчас под вопросом почти все лидеры стран, которые не хотят ехать к нам, а отправят вместо себя чисто "формальных представителей". Польша и Прибалтика не в счет — это капля в море", — отмечают авторы канала. И подчеркивают, что Офис президента Украины просто не смог убедить другие страны в необходимости "Крымской платформы".

"Чемодан без ручки" для Киева

Впрочем, очевидно, что просто так отказываться от этого проекта не будут. Во-первых, инициировал его Владимир Зеленский. Во-вторых, задумывалось все это как весьма масштабное мероприятие: сначала так называемый инаугурационный саммит, затем платформа должна работать на разных уровнях — глав государств и правительств, руководителей МИД, парламентариев, в формате экспертной сети.

В-третьих, в Киеве столько сил и времени потратили на то, чтобы представить это мероприятие как заведомую победу Украины. Не то что отказаться от него сейчас, а хотя бы понизить статус грядущего мероприятия означает признание поражения, причем весьма унизительного.

И очевидно, что украинские официальные лица в ближайшем будущем скажут еще очень много про Крым. И очень много странного, как нынешнее заявление Дмитрия Кулебы.

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Куратор: Олег Артюков
Темы дмитрий кулеба крымская платформа
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