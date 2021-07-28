Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что "Крым для России уже стал "чемоданом без ручки". И поделился планами на ближайшее будущее. Планы, надо сказать, грандиозные.

Пан Кулеба и неизбежный успех Украины

"Крым для России уже стал "чемоданом без ручки". "Крымская платформа" превратит его в неподъемный груз. <…> Этот саммит станет регулярным, мы будем работать над этим. Убежден, что из года в год он будет привлекать большее число участников", — заявил глава украинского МИД на брифинге 28 июля… В настоящее время, сообщил глава МИД, участие в саммите подтвердили представители 28 стран.

По словам Кулебы, в Киеве ожидают изменения отношения международного сообщества к теме Крыма после проведения первого саммита "Крымской платформы", который запланирован на 23 августа. И добавил, что тему Крыма на Украине не будут считать "закрытой", пока не вернут контроль над полуостровом.

Впрочем, есть и куда менее оптимистичные оценки.

"Президент США Байден — не приедет. Вице-президент США Харрис — не приедет. Госсекретарь США Блинкен — не приедет. Зам. госсекретаря Нуланд — не приедет. К нам отправляют министра транспорта Пита Буттиджича, что является формальностью — это знают все, понимают также все. Международное поражение Офиса Президента на международной арене по продвижению Крымской платформы, демонстрирует факт, что стратегия выбрана была неверной", — пишут авторы украинского telegram-канала "Легитимный" (орфография и пунктуация сохранены).

"Сейчас под вопросом почти все лидеры стран, которые не хотят ехать к нам, а отправят вместо себя чисто "формальных представителей". Польша и Прибалтика не в счет — это капля в море", — отмечают авторы канала. И подчеркивают, что Офис президента Украины просто не смог убедить другие страны в необходимости "Крымской платформы".

"Чемодан без ручки" для Киева

Впрочем, очевидно, что просто так отказываться от этого проекта не будут. Во-первых, инициировал его Владимир Зеленский. Во-вторых, задумывалось все это как весьма масштабное мероприятие: сначала так называемый инаугурационный саммит, затем платформа должна работать на разных уровнях — глав государств и правительств, руководителей МИД, парламентариев, в формате экспертной сети.

В-третьих, в Киеве столько сил и времени потратили на то, чтобы представить это мероприятие как заведомую победу Украины. Не то что отказаться от него сейчас, а хотя бы понизить статус грядущего мероприятия означает признание поражения, причем весьма унизительного.

И очевидно, что украинские официальные лица в ближайшем будущем скажут еще очень много про Крым. И очень много странного, как нынешнее заявление Дмитрия Кулебы.