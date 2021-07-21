"Позорище": российские компании критикуют за отказ работать в Крыму

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов раскритиковал крупные российские компании за отказ работать в Крыму из-за угрозы санкций.

О чём говорил Миронов

"То, как ведут себя крупные компании: и банковские, и страховые, и нефтяные, — это позорище, просто стыдно. Нужна политическая воля, чтобы кто-то (сказал): вы что там стесняетесь? Плевать на ваши доходы, будете под санкциями, и замечательно. Давайте, открывайте здесь свои филиалы. Что-то мне подсказывает, что в ближайшем будущем мы в любом случае увидим то или иное решение. Либо такое жёсткое, либо рыночное. Но они должны сюда (в Крым) зайти", — заявил Миронов, будучи в Симферополе.

По его словам, ранее уже предлагалось создать на территории Крыма офшорную зону, которая позволила бы анонимно работать на полуострове и крупным российским, и иностранным компаниям.

Санкции против Крыма были введены западными государствами после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Крупные российские компании и в самом деле избегают работать на полуострове. Более того, с того времени ряд крупных российских банков и ритейлеров закрыли свои отделения и магазины в Крыму.

И что говорили ранее

В 2017 году на молодёжном фестивале в Сочи Герман Греф заявил, что нет такой схемы, которая позволила бы Сбербанку работать на полуострове, не попав под санкции. Он заявил, что это "вопрос всей финансовой системы страны", а постоянное обсуждение этой темы он назвал "спекуляциями".

А в 2019 году глава Крыма Сергей Аксёнов отмечал, что отсутствие крупных российских компаний — "это полная ерунда".

"Я не могу дать какого-то однозначного рецепта. Понятно, что есть санкционный режим, что, может быть, потери больше, чем даже перспективы от Республики Крым. Политически это вообще глупость абсолютная. Российских компаний нет в российском Крыму — это полная ерунда. Но не могу никакого рецепта предложить, так как под риском могут оказаться активы компаний, которые работают за рубежом", — отмечал он.

Как видим, лидер "Справедливой России — За правду" вновь вернулся к этой теме. С одной стороны, Сергей Миронов задаётся справедливым вопросом. С другой стороны, не следует забывать о грядущих выборах в Госдуму.

Ну и нельзя сказать, что довод "плевать на ваши доходы, будете под санкциями, и замечательно" может побудить крупные компании пересмотреть свою политику относительно работы на полуострове…

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