Гайки закручиваются: антиваксеров и провокаторов ждёт тюрьма

Власти постепенно ужесточают наказания россиянам за отсутствие масок, нежелание делать прививки, фейки о вакцине или "короне" и нарушение "ковидного" режима. Отрицателей "ковида" и борцов с вакцинацией, видимо, будут ждать и штрафы, и сроки.

Например, только в одной Свердловской области выросло количество дел по нарушениям ограничений из-за СОVID.

По данным пресс-службы Свердловского областного суда, в первой половине июля в судах региона рассматривалось более 200 дел по подобным статьям.

Речь идёт об ответственности по двум статьям — 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения" и 6.3 КоАП "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

То есть россияне, злостно уклоняющиеся от ношения масок в общественных местах, рано или поздно будут отвечать перед законом.

За ужесточение наказаний выступил и первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко. По его словам, врачи, которые призывают к отказу от вакцинации от коронавируса по немедицинским показаниям, должны быть наказаны.

Онищенко считает, что врачи должны оставаться врачами. Ни один медик в здравом уме не может отзываться о вакцинации как способе борьбы с вирусом плохо. А если у медицинского работника существуют какие-то данные, которые подтверждают его позицию против прививки, он должен предоставить её профессиональному сообществу.

Он также подчеркнул, что распространение недостоверной информации нужно наказывать в административном или уголовном порядке.

Но гораздо дальше в этом вопросе продвинулся глава ЛДПР Владимир Жириновский, заявивший о тюрьме для антиваксеров после выборов-2021.

Если брать во внимание слова политика, то получается, что сажать будут тех, кто не привился без официального медотвода и заразил других людей коронавирусом. Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда" дал "совет" всем непривившимся — идти и ставить себе вакцину.

"Будет ужесточаться законодательство осенью. Новая Дума заработает, и внесут поправки в закон. Если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то и кто-то из этих людей заболел, — всё, тюрьма, ибо вы заразили", — приводят СМИ слова Жириновского.

Тюрьма, не тюрьма, но ответственность действительно ужесточается.

Силовики уже работают над привлечением к ответственности распространителей фейков, а также продавцов и покупателей сертификатов о прививке от "ковида".

Как отмечают авторы проекта Ab surd News, по данным силовиков, информация о продажах сертификатов о прививке, фальшивых ПЦР-тестах, фейках и паникслухах в соцсетях, комментариях под статьями СМИ и даже в чатах мессенджеров (Viber, Whatsapp, Telegram) поступает им "огромным потоком".

При этом чаще всего присылают информацию (скриншоты для фототаблиц, имена и контактные данные распространителей) не какие-то специальные агенты, а самые обыкновенные граждане. Соседи, друзья, сочатовцы тех, кто нарушает или уговаривает нарушить закон.

В качестве примера можно вспомнить дело в Челябинске, возбужденное против 38-летней женщины, опубликовавшей данные о вакцинации от короновирусной инфекции, которые не соответствовали реальности (по некоторым данным, речь о словах выдуманных приятелей-врачей про якобы 80% пациентов больницы, заболевших "короной" после прививки). Женщина написала комментарии к посту в соцсети, но доказать свои слова у неё не вышло.

Дело может обернуться штрафом в 100 тысяч рублей. А в перспективе -и реальным тюремным сроком.

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