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Автор Антон Куликов

За Ленина и Сталина: КПРФ опять позвали в коалицию

Политика

Писателя и по совместительству сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина не оставляет идея об объединении с КПРФ. А поскольку руководство компартии шарахается от него как чёрт от ладана, Евгений Николаевич (настоящее имя писателя) решил использовать силу слова.

За Ленина и Сталина: КПРФ опять позвали в коалицию

"Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич"

Захар Прилепин направил Геннадию Зюганову письмо, в котором предложил объединить усилия сразу после сентябрьских выборов депутатов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции. А после создать новую, объединённую партию.

"Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич, через месяц, 19 августа 2021 года, ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с вами Родины, собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с вами объявим о том, что сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии", — говорится в письме.

По мнению Прилепина, у "Справедливой России — За правду" и КПРФ нет практически никаких идеологических разногласий: обе партии выступают

  • за возвращение недр народу,
  • за отмену пенсионной реформы,
  • за приоритет труда над капиталом,
  • за восстановление Советского Союза с точки зрения государственного строительства и социалистической экономики,
  • поддерживают и продвигают политическое наследие Владимира Ленина и Иосифа Сталина и другое.

"России совершенно необходима объединённая сильная, влиятельная и амбициозная лево-патриотическая политическая партия, способная дать бой оппонентам и противникам на всех направлениях — в политике, в культуре, в экономике, в защите прав трудящихся", — считает Прилепин.

Главная идея предвыборной кампании

Ничего нового Прилепин не сообщил. В конце июня он явился на съезд компартии с ровно таким же предложением, собираясь огласить его делегатам съезда. Но на мероприятие КПРФ Прилепина просто не пустили.

Вообще, надо сказать, что именно Захар Прилепин в "Справедливой России — За правду" постоянно говорит об объединении с КПРФ. Другие руководители партии на эту тему высказываются крайне редко.

Коммунисты же последовательно высказываются против объединения. Что, в общем-то, совсем не удивляет.

Здесь ещё вот какой нюанс имеется. "Справедливая Россия — За правду" позиционирует себя как социал-демократическая партия. И входит в Социнтерн. Любопытно, как отреагируют зарубежные партнёры на заявление Прилепина о продвижении политического наследия Ленина и Сталина. Учитывая, что исторически отношения между коммунистами и социал-демократами, мягко говоря, не самые лучшие.

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Прилепин: "Вчера - Югославия, сегодня - Донбасс"
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы кпрф захар прилепин выборы в госдуму геннадий зюганов справедливая россия
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