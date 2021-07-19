За Ленина и Сталина: КПРФ опять позвали в коалицию

Писателя и по совместительству сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина не оставляет идея об объединении с КПРФ. А поскольку руководство компартии шарахается от него как чёрт от ладана, Евгений Николаевич (настоящее имя писателя) решил использовать силу слова.

"Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич"

Захар Прилепин направил Геннадию Зюганову письмо, в котором предложил объединить усилия сразу после сентябрьских выборов депутатов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции. А после создать новую, объединённую партию.

"Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич, через месяц, 19 августа 2021 года, ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с вами Родины, собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с вами объявим о том, что сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии", — говорится в письме.

По мнению Прилепина, у "Справедливой России — За правду" и КПРФ нет практически никаких идеологических разногласий: обе партии выступают

за возвращение недр народу,

за отмену пенсионной реформы,

за приоритет труда над капиталом,

за восстановление Советского Союза с точки зрения государственного строительства и социалистической экономики,

поддерживают и продвигают политическое наследие Владимира Ленина и Иосифа Сталина и другое.

"России совершенно необходима объединённая сильная, влиятельная и амбициозная лево-патриотическая политическая партия, способная дать бой оппонентам и противникам на всех направлениях — в политике, в культуре, в экономике, в защите прав трудящихся", — считает Прилепин.

Главная идея предвыборной кампании

Ничего нового Прилепин не сообщил. В конце июня он явился на съезд компартии с ровно таким же предложением, собираясь огласить его делегатам съезда. Но на мероприятие КПРФ Прилепина просто не пустили.

Вообще, надо сказать, что именно Захар Прилепин в "Справедливой России — За правду" постоянно говорит об объединении с КПРФ. Другие руководители партии на эту тему высказываются крайне редко.

Коммунисты же последовательно высказываются против объединения. Что, в общем-то, совсем не удивляет.

Здесь ещё вот какой нюанс имеется. "Справедливая Россия — За правду" позиционирует себя как социал-демократическая партия. И входит в Социнтерн. Любопытно, как отреагируют зарубежные партнёры на заявление Прилепина о продвижении политического наследия Ленина и Сталина. Учитывая, что исторически отношения между коммунистами и социал-демократами, мягко говоря, не самые лучшие.

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